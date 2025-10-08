Θεσσαλονίκη: Κάθειρξη 17 ετών σε 40χρονο που κακοποιούσε σεξουαλικά και σωματικά τη σύζυγό του

Ένας 40χρονος καταδικάστηκε ερήμην για βιασμό, επικίνδυνη σωματική βλάβη και απειλή σε βάρος συζύγου και ενώπιον ανηλίκων.

Σε συνολική ποινή κάθειρξης 17 ετών καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης 40χρονος, ο οποίος παραπέμφθηκε σε δίκη κατηγορούμενος για σεξουαλική, σωματική και ψυχολογική κακοποίηση της 30χρονης συζύγου του, ακόμη και μπροστά στα μάτια των ανήλικων τέκνων τους.

Οι δικαστές, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τον έκριναν ένοχο -μεταξύ άλλων- για βιασμό, επικίνδυνη σωματική βλάβη και απειλή σε βάρος συζύγου και ενώπιον ανηλίκων, ενώ αποφάσισε η έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη στην εκτέλεση της ποινής. Ο 40χρονος δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο ούτε εκπροσωπήθηκε από δικηγόρο και πλέον θεωρείται φυγόποινος.

Η 30χρονη παθούσα αποφάσισε πέρσι τον Μάρτιο να σπάσει τη σιωπή της, καταγγέλλοντας -μετά από έναν ακόμη ξυλοδαρμό που υπέστη- τον 40χρονο.

Σύμφωνα με την κατάθεση που έδωσε η γυναίκα στην αστυνομία και διαβάστηκε κατά την αποδεικτική διαδικασία, εκτός από το συγκεκριμένο περιστατικό, κατήγγειλε ότι υφίστατο σχεδόν καθημερινά σωματική κακοποίηση και συνήθως όταν ο κατηγορούμενος βρισκόταν σε κατάσταση μέθης. Κατήγγειλε, δε, ότι την βίαζε κατ’ επανάληψη παρά τις αντιδράσεις της, ενώ μετά την ερωτική πράξη ουρούσε πάνω της.

Αμέσως μετά την καταγγελία, ο 40χρονος συνελήφθη και κλήθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή. Με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος και μεταξύ των όρων που του επιβλήθηκαν ήταν η άμεση μετοίκιση από την οικογενειακή στέγη και η απαγόρευση προσέγγισης και επικοινωνίας με την παθούσα και τα ανήλικα τέκνα του.