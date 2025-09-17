Θεσσαλονίκη: Νεκρός 29χρονος σε σύγκρουση φορτηγού με μοτοσικλέτα – Τέσσερις συλλήψεις

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 29χρονος σε σύγκρουση φορτηγού με μοτοσικλέτα – Τέσσερις συλλήψειςΔιαβάζεται σε 1'
Θανατηφόρα ήταν τα τραύματα που υπέστη ένας 29χρονος, η μηχανή του οποίου συγκρούστηκε με φορτηγό με ρυμουλκούμενο στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα.
Τη ζωή του έχασε 29χρονος μοτοσικλετιστής, το όχημα του οποίου συγκρούστηκε με φορτηγό με ρυμουλκούμενο που οδηγούσε 54χρονος.
Το περιστατικό έγινε το πρωί της Τετάρτης (17/9) στη Θεσσαλονίκη, στη συμβολή των οδών Λαέρτου και Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής, την ώρα που άλλα τρία άτομα έδιναν οδηγίες στον 54χρονο για τους ελιγμούς του οχήματος.
Αρχικά ο 29χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο, όπου το μεσημέρι κατέληξε.
Συνελήφθησαν ο οδηγός και τα τρία άτομα που τον καθοδηγούσαν. Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.