Θεσσαλονίκη: Νεκρός 61χρονος στη θαλάσσια περιοχή των Νέων Βρασνών

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από την θάλασσα των Νέων Βρασνών Θεσσαλονίκης ένας 61χρονος με καταγωγή από την Σερβία.

Tη ζωή του έχασε 61χρονος υπήκοος Σερβίας, στη θαλάσσια περιοχή των Νέων Βρασνών Θεσσαλονίκης.

Ο άτυχος άνδρας ανασύρθηκε σήμερα το μεσημέρι χωρίς τις αισθήσεις του. Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από πλήρωμα ασθενοφόρου οχήματος του ΕΚΑΒ, με αρνητικά αποτελέσματα και στη συνέχεια, η σορός μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Νέας Μαδύτου.

Από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Σταυρού του Λιμεναρχείου Ιερισσού, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.