Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για εξαφάνιση ανηλίκου από δομή φιλοξενίας

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα για τον εντοπισμό 15χρονου τα ίχνη του οποίου χάθηκαν από χώρο παιδικής προστασίας στην περιοχή των Ταγαράδων Θεσσαλονίκης.

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση ανηλίκου από δομή φιλοξενίας στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, όπως ενημερώνει Το Χαμόγελο του Παιδιού, πρόκειται για τον 15χρονο Χίντι Ταϊέλ, αιγυπτιακής καταγωγής, τα ίχνη του οποίου έχουν χαθεί από τις 12/08/25 και ώρα 14:00, από χώρο παιδικής προστασίας στην περιοχή των Ταγαράδων Θεσσαλονίκης.

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα, 13/8/2025, για την εξαφάνιση του ανηλίκου και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδεχομένως συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Χίντι Ταϊέλ έχει ύψος 1,60 μ., ζυγίζει 50 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Είναι άγνωστο το τι φορούσε όταν εξαφανίστηκε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple.