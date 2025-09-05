Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 61χρονος που φωτογράφιζε 19χρονη σε λεωφορείο

Στη σύλληψη 61χρονου προχώρησε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος κατηγορείται ότι φωτογράφιζε κρυφά 19χρονη μέσα σε λεωφορείο.

Επιβάτης λεωφορείου στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης (4/9) με την κατηγορία ότι φωτογράφιζε με το κινητό του τηλέφωνο 19χρονη συνεπιβάτιδά του.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πρόκειται για άνδρα, 61 ετών, ο οποίος, σύμφωνα με την αστυνομία, έγινε αντιληπτός από άλλη επιβάτιδα.

Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση προσωπικών δεδομένων.