Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 61χρονος που φωτογράφιζε 19χρονη σε λεωφορείο

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 61χρονος που φωτογράφιζε 19χρονη σε λεωφορείοΔιαβάζεται σε 1'
Στη σύλληψη 61χρονου προχώρησε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος κατηγορείται ότι φωτογράφιζε κρυφά 19χρονη μέσα σε λεωφορείο.
- 05 Σεπτεμβρίου 2025 10:29
Επιβάτης λεωφορείου στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης (4/9) με την κατηγορία ότι φωτογράφιζε με το κινητό του τηλέφωνο 19χρονη συνεπιβάτιδά του.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πρόκειται για άνδρα, 61 ετών, ο οποίος, σύμφωνα με την αστυνομία, έγινε αντιληπτός από άλλη επιβάτιδα.
Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση προσωπικών δεδομένων.