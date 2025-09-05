Θεσσαλονίκη: Στους δρόμους οι υγειονομικοί ενόψει της ΔΕΘ

Τον χορό των κινητοποιήσεων ενόψει της ΔΕΘ άνοιξαν οι υγειονομικοί και εργαζόμενοι δημόσια Υγεία πραγματοποιώντας πορεία διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη. Τα αιτήματά τους.

Με κεντρικό σύνθημα “Ασφάλεια στην περίθαλψη – αξιοπρέπεια στην εργασία” και μαύρα μπαλόνια, οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία συμμετείχαν στην πανελλαδική κινητοποίηση της ΠΟΕΔΗΝ, ενόψει των εγκαινίων της 89ης ΔΕΘ.

Εργαζόμενοι στη δημόσια υγεία, στην πρόνοια, την ψυχική υγεία, την πρωτοβάθμια φροντίδα και το ΕΚΑΒ συγκεντρώθηκαν, σύμφωνα με το emakedonia.gr, από νωρίς το πρωί έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, ζητώντας αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για το ΕΣΥ, μαζικές προσλήψεις μόνιμου ιατρικού προσωπικού, βελτίωση των μισθών και επαρκή εξοπλισμό.

Κρατώντας μαύρα μπαλόνια, τύμπανα και πανό, υγειονομικοί από όλη τη χώρα συμμετέχουν στην πορεία διαμαρτυρίας που ξεκίνησε λίγο μετά τις 9 και αναμένεται περάσει από Νοσοκομεία της πόλης καταλήγοντας στο ΥΜΑΘ.

Κινητοποίηση υγειονομικών στη Θεσσαλονίκη emakedonia.gr

Κινητοποίηση υγειονομικών στη Θεσσαλονίκη INTIME

Στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας ,όπου συμμετέχουν εκπρόσωποι της ΕΝΙΘ, της ΠΟΕΔΗΝ και των σωματείων εργαζομένων των νοσοκομείων της πόλης, οι υγειονομικοί παρουσίασαν με μελανά χρώματα την εικόνα που επικρατεί τόσο στις δευτεροβάθμιες όσο και στις πρωτοβάθμιες μονάδες υγείας.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος δήλωσε ότι η δημόσια υγεία είναι “βαριά ασθενής”, με τεράστιες ελλείψεις προσωπικού και ασθενείς να ταλαιπωρούνται. Ανέφερε ότι το Ιπποκράτειο σε κάθε εφημερία δέχεται 1.200 περιστατικά, με λιγότερους από 200 εισαγόμενους και πολύωρες αναμονές στα Επείγοντα. Σημείωσε ότι η ανυπαρξία πρωτοβάθμιας περίθαλψης και τα υποστελεχωμένα κέντρα υγείας στέλνουν χιλιάδες ασθενείς στα μεγάλα νοσοκομεία, όπου η διαχείριση περιστατικών είναι επικίνδυνη. Επισήμανε ότι το 40% των χειρουργικών αιθουσών παραμένει κλειστό, ενώ περίπου 100.000 ασθενείς βρίσκονται σε λίστα αναμονής. Κατήγγειλε, δε, ότι οι λίστες “κρύβονται κάτω από το χαλί” με vouchers για τον ιδιωτικό τομέα.

Από το 2023, το ΕΣΥ έχει χάσει 3.000 εργαζόμενους, ενώ οι χαμηλοί μισθοί δεν προσελκύουν νέους, είπε. “Η μπάλα είναι στα χέρια του πρωθυπουργού”, πρόσθεσε, ζητώντας αυξήσεις μισθών και αύξηση της δημόσιας χρηματοδότησης των νοσοκομείων από 5,3% στο 7,5% του ΑΕΠ, ώστε το ΕΣΥ να μην καταρρεύσει.