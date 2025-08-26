Τι αλλάζει με την έκδοση του Προσωπικού Αριθμού – Όσα πρέπει να ξέρετε

Σε εφαρμογή έχει τεθεί η χρήση του Προσωπικού Αριθμού (Π.Α.), που λειτουργεί ως ενιαίο αναγνωριστικό κάθε πολίτη για όλες τις συναλλαγές με το Δημόσιο, με τις αρχές να δίνουν σήμερα δίμηνη παράταση για την έκδοσή του.

Παράταση δύο μηνών – έως τις 5 Νοεμβρίου 2025 – δόθηκε στους πολίτες, προκειμένου να εκδώσουν τον Προσωπικό Αριθμό (ΠΑ) τους.

Αρχικά, ως καταληκτική ημερομηνία είχε δοθεί η 5η Σεπτεμβρίου.

Οπως τονίζεται, «μέχρι τις 5 Νοεμβρίου οι πολίτες μπορούν να εκδίδουν τον Προσωπικό Αριθμό (ΠΑ) τους, με δυνατότητα επιλογής των δύο πρώτων ψηφίων του προθέματος του ΑΦΜ, είτε μέσω της εφαρμογής myInfo στο pa.gov.gr, είτε μέσω ΚΕΠ και Προξενικών Αρχών».

Η παράταση δίνεται προκειμένου οι πολίτες να έχουν τη μέγιστη χρονική δυνατότητα επιλογής των δύο πρώτων ψηφίων του Προσωπικού Αριθμού, όπως προβλέπεται άλλωστε και από τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις. Το τρίτο κατά σειρά ψηφίο είναι αλφαβητικό και παράγεται αυτόματα.

Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί 1.175.800 Προσωπικοί Αριθμοί. Οι 85.880 εκδόθηκαν μέσω ΚΕΠ και Προξενικών Αρχών, ποσοστό που αντιστοιχεί μόλις στο 7,5% του συνόλου και καταδεικνύει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών επιλέγει τις ψηφιακές υπηρεσίες. Ηδη 270.140 νέες ταυτότητες αναγράφουν τον ΠΑ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η αναγραφή του ΠΑ είναι υποχρεωτική για την έκδοση νέας ταυτότητας και πρέπει να προηγείται του ραντεβού στα Αστυνομικά Τμήματα, προκειμένου να εξοικονομείται χρόνος για τους πολίτες.

Τι είναι ο Προσωπικός Αριθμός;

Είναι ένας μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης για κάθε πολίτη, που αντικαθιστά τους επιμέρους αριθμούς που χρησιμοποιούνταν μέχρι σήμερα στις συναλλαγές με το Δημόσιο (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, αριθμός ταυτότητας κ.ά.).

Τι αλλάζει για τους πολίτες;

Οι πολίτες θα χρειάζεται να θυμούνται μόνο έναν αριθμό. Ο Προσωπικός Αριθμός θα είναι το «ψηφιακό κλειδί» για όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου και, σταδιακά, και για υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα.

Αν αλλάξω ταυτότητα, θα αλλάξει και ο Προσωπικός Αριθμός;

Οχι. Ο Π.Α. είναι μόνιμος, μοναδικός και αμετάβλητος για όλη τη διάρκεια της ζωής του πολίτη, ανεξαρτήτως αλλαγών σε ταυτότητα, τόπο διαμονής ή άλλο μητρώο.

Πώς θα αποδοθεί ο Προσωπικός Αριθμός;

Η απόδοση θα γίνεται μέσω της νέας εφαρμογής myInfo του gov.gr. Ο πολίτης θα συμμετέχει στη διαμόρφωση του αριθμού και θα μπορεί να επιβεβαιώσει ή να διορθώσει προσωπικά του στοιχεία.

Πότε ξεκινά η λειτουργία της πλατφόρμας myInfo;

Έχει ξεκινήσει στις αρχές του Ιουνίου 2025.

Ποια είναι η μορφή του Προσωπικού Αριθμού;

Ο Π.Α. αποτελείται από 12 ψηφία: 3 αλφαριθμητικά στοιχεία (εκ των οποίων τα 2 τα επιλέγει ο πολίτης), τον ΑΦΜ του πολίτη και το τρίτο αλφαριθμητικό στοιχείο προκύπτει αυτόματα (ως check digit).

Ποιος αποφασίζει τον Προσωπικό μου Αριθμό; Τον επιλέγω εγώ;

Ναι, ο πολίτης μπορεί να επιλέξει δύο από τα τρία αλφαριθμητικά ψηφία που θα προηγούνται του ΑΦΜ. Το τρίτο ψηφίο παράγεται αυτόματα από το σύστημα. Η επιλογή γίνεται κατά την έκδοση του αριθμού μέσω της εφαρμογής myInfo.

Σε ποιους αποδίδεται ο Προσωπικός Αριθμός;

Σε όλα τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν ΑΦΜ ή ΑΜΚΑ, είτε είναι Ελληνες είτε αλλοδαποί.

Τι απαιτείται για την έκδοση Π.Α. μέσω της εφαρμογής myInfo;

Κωδικοί taxisnet και καταχωρημένος αριθμός κινητού στο ΕΜΕπ (Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας).

Πού θα βλέπω τον Προσωπικό Αριθμό μου;

Στις νέες ταυτότητες (στην πίσω πλευρά) και στην ψηφιακή ταυτότητα στο gov.gr wallet, ως το μοναδικό αναγνωριστικό του πολίτη στον ψηφιακό κόσμο.

Ποιες ταυτότητες καταργούνται;

Οι παλαιές «μπλε» ταυτότητες θα καταργηθούν σταδιακά, σύμφωνα και με ευρωπαϊκή οδηγία. Η νέα ταυτότητα είναι υποχρεωτική και συνδυάζεται με την απονομή του Προσωπικού Αριθμού.

Τι θα γίνει με όσους ήδη έχουν εκδώσει την καινούργια ταυτότητα;

Οσοι έχουν βγάλει την καινούργια ταυτότητα, δεν χρειάζεται να εκδώσουν καινούργια καθώς ο Π.Α. θα αναγράφεται για καθαρά τυπικούς λόγους. Είναι τρόπον τινά «αποθηκευτικός χώρος». Οποιος έχει ήδη εκδώσει τη νέα ταυτότητα, θα μπορεί να θυμάται αλλιώς τον Π.Α. του.

Πόσες νέες ταυτότητες έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα;

Περισσότερες από 1,7 εκατομμύρια νέες ταυτότητες έχουν ήδη παραληφθεί από τους πολίτες.

Μπορώ να εκδώσω νέα ταυτότητα εκτός του τόπου κατοικίας μου;

Ναι. Ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, προτείνεται να αξιοποιηθούν τα αστυνομικά τμήματα σε τουριστικούς προορισμούς, που έχουν μικρότερο φόρτο.

Πού μπορώ να απευθυνθώ για έκδοση ταυτότητας;

Στις 371 Υπηρεσίες Εκδοσης που λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα. Στόχος είναι η επέκταση του ωραρίου (ακόμη και Κυριακές) ώστε να εξυπηρετείται το κοινό χωρίς καθυστερήσεις.

Πρέπει να αλλάξω ταυτότητα για να αποκτήσω τον Προσωπικό Αριθμό;

Οχι απαραίτητα. Μπορείς να εκδόσεις τον Προσωπικό Αριθμό μέσω του gov.gr, ακόμη και πριν αλλάξεις ταυτότητα. Ωστόσο, ο αριθμός θα αναγράφεται στις νέες ταυτότητες, επομένως η μετάβαση είναι απαραίτητη μεσοπρόθεσμα, βάσει ευρωπαϊκής οδηγίας.

Τι εξυπηρετεί αυτή η αλλαγή;

Διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα των κρατικών μητρώων, β)Μειώνει την ταλαιπωρία των πολιτών, γ) Βοηθά στη διόρθωση σφαλμάτων που υπάρχουν στα επίσημα μητρώα (Μητρώο Πολιτών, ΑΑΔΕ, ΑΜΚΑ, ΕΛ.ΑΣ. κ.ά.)

Υπάρχουν προβλήματα που αναμένεται να διορθωθούν;

Ναι. Πάνω από 2 εκατ. πολίτες θα επωφεληθούν από τουλάχιστον μία διόρθωση. Χιλιάδες έχουν πολλαπλές εγγραφές σε τουλάχιστον ένα μητρώο.

Τι γίνεται αν υπάρχουν λάθη στα στοιχεία μου (π.χ. ημερομηνία γέννησης);

Μέσω της εφαρμογής myInfo, θα μπορείς να κάνεις επιβεβαίωση των προσωπικών σου στοιχείων και να υποβάλεις αίτημα διόρθωσης σε όποιο μητρώο έχει ανακρίβεια (όνομα, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, ΑΔΤ κ.λπ.).

Θα καταργηθούν τελικά ο ΑΜΚΑ και το ΑΦΜ;

Οχι άμεσα. Ο Προσωπικός Αριθμός συμπληρώνει τα υφιστάμενα μητρώα και θα μπορεί να αντικαθιστά τη χρήση τους στις συναλλαγές, χωρίς να τους καταργεί ως καταχωρίσεις. Σταδιακά, όμως, θα τους υπερκαλύψει.

Γιατί υπήρξε καθυστέρηση στην ανακοίνωση του Π.Α.;

Επρεπε να ολοκληρωθεί το θεσμικό πλαίσιο που αφορούσε και στις ταυτότητες και στον Π.Α., ενώ επίσης υπήρχε μία τεχνητή πολυπλοκότητα στην υλοποίηση του project.

Ποιες είναι οι βασικές φάσεις για την έκδοση του ΠΑ;

Είσοδος στο myInfo,

Ασφαλής πρόσβαση με διπλή ταυτοποίηση,

Επισκόπηση των στοιχείων στα κρατικά μητρώα,

Επιβεβαίωση / διόρθωση στοιχείων, αυτόματος συγχρονισμός μητρώων και έκδοση Π.Α.

Πώς θα ξέρω ότι ο Προσωπικός Αριθμός μου αποδόθηκε επιτυχώς;

Κατά την έκδοση μέσω gov.gr, εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης, ενώ ο αριθμός θα αναγράφεται και στο ψηφιακό gov.gr wallet. Σταδιακά, θα χρησιμοποιείται σε κάθε δημόσια υπηρεσία που το υποστηρίζει.

Τι πρέπει να κάνετε αν υπάρχουν λάθη στα στοιχεία σας;

Μπορείτε να ζητήσετε διόρθωση μέσα από την πλατφόρμα ή να απευθυνθείτε στην αρμόδια υπηρεσία (π.χ. δήμος, ΑΑΔΕ, ΗΔΙΚΑ).

Υπάρχουν ειδικές διαδικασίες για κάποιες ομάδες πολιτών;

Ναι. Για παράδειγμα:

Ανήλικα τέκνα: μέσω του γονέα/κηδεμόνα (myInfo ή ΚΕΠ),

Πολίτες χωρίς taxisnet ή κινητό: με φυσική παρουσία σε ΚΕΠ (για εσωτερικό) ή Προξενική Αρχή (για εξωτερικό),

Δικαστικοί συμπαραστάτες: παρουσία και ταυτοποίηση με δικαστική πράξη.

Ο Προσωπικός Αριθμός προστατεύεται από κινδύνους παραβίασης δεδομένων;

Ο Π.Α. ενσωματώνει υψηλά πρότυπα ψηφιακής ασφάλειας, καθώς συνδέεται με ταυτοποίηση μέσω Taxisnet και διπλό παράγοντα (OTP). Παράλληλα, δεν ενσωματώνει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα στη δομή του.

Μπορώ να τον χρησιμοποιήσω και στον ιδιωτικό τομέα;

Προς το παρόν, ο Π.Α. θα αφορά κυρίως το Δημόσιο. Ωστόσο, προβλέπεται επέκταση και σε συναλλαγές με φορείς του ιδιωτικού τομέα, για παράδειγμα τράπεζες ή ασφαλιστικές εταιρείες, ώστε να μη ζητούνται πολλαπλοί αριθμοί.

Τι γίνεται αν κάποιος είναι κάτοικος εξωτερικού ή δεν έχει κινητό ή Taxisnet;

Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να εκδώσει τον Π.Α. με φυσική παρουσία σε ΚΕΠ ή Προξενική Αρχή, ανάλογα με τη χώρα διαμονής και την ιδιότητά του (π.χ. ανήλικος, δικαστικός συμπαραστάτης κ.λπ.).