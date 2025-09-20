Τι απαντά η ΣΤΑΣΥ για την απόσυρση συρμού στο Μοναστηράκι

Η ΣΤΑΣΥ εξέδωσε ανακοίνωση για την ακινητοποίηση και απόσυρση συρμού του ΗΣΑΠ στο Μοναστηράκι.

Ανακοίνωση για την απόσυρση συρμού του ΗΣΑΠ στο Μοναστηράκι εξέδωσε η ΣΤΑΣΥ.

Υπενθυμίζεται πως το περιστατικό συνέβη το απόγευμα του Σαββάτου όταν συρμός της Γραμμής 1, ακινητοποιήθηκε στο Μοναστηράκι προκειμένου να αποβιβαστούν οι επιβάτες ενώ υπήρξαν αναφορές για καπνούς που έβγαιναν από τα βαγόνια.

Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στον συρμό δεν προέκυψε τεχνική βλάβη αλλά εντοπίστηκε προσκολλημένη στον κινητήρα, στο κάτω μέρος του συρμού, πλαστική σακούλα.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ για το περιστατικό:

«Αποσύρθηκε σήμερα στις 17:33 το απόγευμα του Σαββάτου στον σταθμό της Γραμμής 1 του Μετρό Μοναστηράκι, συρμός με κατεύθυνση προς Πειραιά λόγω έντονης μυρωδιάς. Τους επιβάτες παρέλαβε ο επόμενος συρμός, ενώ ο συρμός αποσύρθηκε για έλεγχο στο αμαξοστάσιο.

Από τον τεχνικό έλεγχο στον οποίο υποβλήθηκε ο συρμός δεν προέκυψε τεχνική βλάβη. Εντοπίστηκε προσκολλημένη στον κινητήρα, στο κάτω μέρος του συρμού, πλαστική σακούλα, που πιθανότατα εγκλωβίστηκε στο σημείο κατά την κίνηση του συρμού στο επίγειο τμήμα, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων».