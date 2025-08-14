Το Καλή Παναγιά είναι σαν να λες Καλό Χριστό τα Χριστούγεννα

Η ευχή της ημέρας είναι το “Καλή Παναγιά” που όμως, δεν έχει θεολογική ή γλωσσική βάση. Ποια είναι η σωστή ευχή για τον Δεκαπενταύγουστο.

Η αντίστροφη μέτρηση για τον Δεκαπενταύγουστο έχει αρχίσει και ως εκ τούτου, είναι η ώρα για μια από τις πιο ιδιαίτερες (αμφιλεγόμενες) ευχές που λέμε σε αυτήν τη χώρα.

Είναι το “Καλή Παναγιά”.

Για την ιστορία, ο Δεκαπενταύγουστος είναι μια από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες γιορτές της Ορθοδοξίας: γιορτάζεται η Κοίμηση της Παναγιάς, της μητέρας του Χριστού.

Παρ’ όλα αυτά, η γιορτή δεν είναι πένθιμη, καθώς σύμφωνα με την Ορθόδοξη παράδοση “μετέστη προς την ζωήν”. Μεταφέρθηκε δηλαδή, από τη γήινη στην ουράνια ζωή, με σωματική ανάληψη). Πρόκειται για πνευματική ανανέωση και νίκης επί του θανάτου.

Ο χαρακτήρας της χαράς και της ανανέωσης είναι παρόμοιος με ό,τι συμβαίνει το Πάσχα. Για αυτό ο Δεκαπενταύγουστος έχει ονομαστεί το Πάσχα του καλοκαιριού και τιμάται με πλήθος εκδηλώσεων, τελετουργιών και νηστεία, από τις αρχές του μήνα.

Σύμφωνα με όσα έχει καταθέσει στο NEWS 24/7 ο μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, Ιερόθεος, το “Καλή Παναγιά” δεν έχει καμία βάση. γλωσσολογική ή θεολογική.

Όπως έχει πει ο καθ’ ύλην αρμόδιος «η σωστή ευχή είναι “Ευλογημένη η ημέρα της Παναγιάς“».

Γιατί είναι γλωσσικά και θεολογικά λάθος το “Καλή Παναγιά”

Σε ό,τι αφορά το θεολογικό κομμάτι, η Ορθοδοξία τιμά την Παναγία ως Υπεραγία Θεοτόκο, μητέρα του Ιησού Χριστού. Αναγνωρίζει τον ιδιαίτερο ρόλο της ως της πιο αγίας από όλους τους αγίους ανθρώπους. Η 15η Αυγούστου, η ημέρα της Κοιμήσεώς της, εορτάζει την ειρηνική μεταφορά της από τη ζωή σε μια νέα ένδοξη ύπαρξη, δίπλα στο Θεό.

Έτσι, το «Καλή Παναγιά” γίνεται γλωσσικός πλεονασμός, καθώς η Παναγιά δεν μπορεί να είναι κακή, ενώ το “καλή” λειτουργεί ως ευχή από μόνη του. Για αυτό και λέμε Καλή Ανάσταση, Καλό Πάσχα και για αυτό δεν λέμε Καλό Χριστό, τα Χριστούγεννα.

Ακολουθεί σχετικό ποστ της Πηνελόπης Καμπάκη Βουγιουκλή, ομότιμης καθηγήτριας γλωσσολογίας, στο τμήμα της Ελληνικής Φιλολογίας, στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Με αυτά τα δεδομένα, γλωσσολόγοι έχουν επισημάνει ότι το “Καλή Παναγιά” δεν αποτελεί μέρος κάποιας συγκεκριμένης θεολογικής διδασκαλίας της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αλλά εκφράζει τη λαϊκή ευλάβεια και την εκτίμηση που έχουν οι πιστοί προς την Παναγία. Μέσω αυτής, ζητούν την ευλογία της και την προστασία της στις ζωές τους.

Συχνά λοιπόν, η αγαπημένη φράση αυτών των ημερών ερμηνεύεται ως η σύντομη εκδοχή του “Καλή Ημέρα της Παναγιάς”, με την προτίμηση του κοινού να την έχει κάνει προορισμό.