Το σποτ της ΓΣΕΕ για την απεργία της 1ης Οκτώβρη: Η μητέρα που δεν προλαβαίνει ξύπνιο το παιδί της

Το μικρό στόρι του σποτ της ΓΣΕΕ αποτυπώνει την πολύ δύσκολη εργασιακή πραγματικότητα πίσω από μέτρα όπως το 13ώρο.

Σύντομο αλλά την ίδια ώρα εύγλωττο το σποτ της ΓΣΕΕ για την απεργία της 1ης Οκτωβρίου.

Μία εργαζόμενη γυναίκα αρχίζει την ημέρα της στις 6 το πρωί. Ετοιμάζει το παιδί της για το σχολείο και εν συνεχεία φεύγει για τη δουλειά.

Λόγω του 13ώρου εργάζεται μέχρι αργά το βράδυ. Επιστρέφει στο σπίτι με λαχτάρα να δει το γιο της αλλά αυτός έχει ήδη κοιμηθεί.

Το κεντρικό μότο του σποτ είναι το “ο χρόνος δεν είναι εμπόρευμα” και “απαντά” στη διάταξη που θεσπίζει η κυβέρνηση για την 13ώρη απασχόληση στον ίδιο εργοδότη.

Δείτε το σποτ