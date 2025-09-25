Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρό 4χρονο παιδί μετά από παράσυρση

Την τελευταία του πνοή άφησε ένα 4χρονο παιδί στην Κίσσαμο Χανίων, όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Οι πρώτες πληροφορίες.

Συγκλονισμένη είναι η κοινωνία της Κισσάμου στα Χανιά από τον αδόκητο χαμό ενός 4χρονου παιδιού που παρασύρθηκε -κάτω από άγνωστες ακόμα συνθήκες- από αυτοκίνητο.

Το περιστατικό, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το zarpanews.gr, συνέβη στην Κίσσαμο το απόγευμα της Πέμπτης, με το παιδάκι αρχικά να μεταφέρεται στο Κέντρο Υγείας Κισσάμου και άμεσα να μεταφέρεται στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, καθώς η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε ως σοβαρή και έφερε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Τελικά, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των ιατρών του Νοσοκομείου Χανίων, το παιδάκι δεν τα κατάφερε κι άφησε την τελευταία του πνοή.