Τραγωδία στην Ασπροβάλτα – 67χρονη παρασύρθηκε από μηχανή

Μία 67χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν παρασύρθηκε από οδηγό δικύκλου στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Καβάλας, στο ύψος της Ασπροβάλτας.

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα μία 67χρονη γυναίκα σημειώθηκε στην Εθνική οδό Θεσσαλονίκης- Καβάλας, στο ύψος της Ασπροβάλτας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (10/08) όταν η γυναίκα που ήταν πεζή μαζί με την 11χρονη εγγονή της, παρασύρθηκε από δίκυκλο.

Η 67χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο “Ιπποκράτειο” της Θεσσαλονίκης, αλλά υπέκυψε στα τραύματά της. Η 11χρονη εγγονή της και ο οδηγός του δικύκλου μεταφέρθηκαν με ελαφρά τραύματα στο νοσοκομείο Καβάλας.