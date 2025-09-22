Τροχαίο ατύχημα στην Ποσειδώνος: Ανετράπη όχημα – Στο νοσοκομείο ο οδηγός

Οδηγός ΙΧ έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα το όχημά του να ανατραπεί στην Λεωφόρο Ποσειδώνος. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (22/9) στη Λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος της Αγίας Σκέπης στον Φλοίσβο Φαλήρου.

Το όχημα κινούνταν προς Γλυφάδα όταν από άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα να βγει εκτός πορείας και να ανατραπεί.

Ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Τζάνειο νοσοκομείο.

Κλειστές παραμένουν δύο λωρίδες με αποτέλεσμα να παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις στην κίνηση των οχημάτων.