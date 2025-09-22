Ελλάδα Τροχαία Ατυχήματα

Τροχαίο ατύχημα στην Ποσειδώνος: Ανετράπη όχημα – Στο νοσοκομείο ο οδηγός

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Οδηγός ΙΧ έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα το όχημά του να ανατραπεί στην Λεωφόρο Ποσειδώνος. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (22/9) στη Λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος της Αγίας Σκέπης στον Φλοίσβο Φαλήρου.

Το όχημα κινούνταν προς Γλυφάδα όταν από άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα να βγει εκτός πορείας και να ανατραπεί.

Ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Τζάνειο νοσοκομείο.

Κλειστές παραμένουν δύο λωρίδες με αποτέλεσμα να παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις στην κίνηση των οχημάτων.

