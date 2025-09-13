Τροχαίο στα Κάτω Πατήσια: ΙΧ έπεσε σε κολώνα – Στο νοσοκομείο μια γυναίκα

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στα Κάτω Πατήσια, όταν Ι.Χ. προσέκρουσε σε κολώνα φωτισμού.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (13/9) στη συμβολή των οδών Στρατηγού Καλλάρη με την οδό Αγίου Δημητρίου Όπλων στα Κάτω Πατήσια.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, Ι.Χ. στο οποίο επέβαιναν δύο γυναίκες και ένας άνδρας, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολώνα φωτισμού.

Από το τροχαίο τραυματίστηκε η μία γυναίκα που επέβαινε στο όχημα και η οποία διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».