Τζια: Πού μπορεί να οφείλεται η έξαρση των κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας

Παραμένει η αναστάτωση σε κατοίκους και επισκέπτες στη Τζια έπειτα από έξαρση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας. Πού μπορεί να οφείλεται.

Ανησυχία έχει προκαλέσει σε επισκέπτες και κατοίκους η αύξηση των κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας στην Τζια. Ο καθηγητής επιδημιολογίας Δημήτρης Παρασκευής μίλησε σήμερα στην ΕΡΤ για το φαινόμενο και εξήγησε που μπορεί να οφείλεται.

«Πρόκειται για ένα φαινόμενο που ξεκίνησε περί τις 12 -13 Αυγούστου, παρουσίασε κορύφωση τις προηγούμενες ημέρες και στην κορύφωση είχαμε περίπου 30 περιστατικά που επισκέφθηκαν το περιφερειακό ιατρείο» είπε αρχικά ο καθηγητής και μέλος του ΕΟΔΥ.

Ωστόσο, διευκρίνισε ότι «από την Παρασκευή που μετέβη το κλιμάκιο του ΕΟΔΥ στο νησί παρουσιάζεται ύφεση στο φαινόμενο με πολύ μικρότερο αριθμό να επισκέπτεται το ιατρείο». «Το κλιμάκιο του ΕΟΔΥ έχει ήδη λάβει δείγματα τόσο βιολογικά όσο και περιβαλλοντικά προκειμένου να διερευνήσει την πιθανή πηγή», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Τόνισε ότι τα περισσότερα περιστατικά είναι πολύ ήπια και κανένα περιστατικό προς το παρόν δεν έχει νοσηλευτεί.

Κρούσματα γαστρεντερίτιδας στην Τζια: Πού μπορεί να βρίσκεται η αρχική πηγή μόλυνσης

Ερωτηθείς για το τι μπορεί να προκάλεσε την αύξηση των κρουσμάτων, ο κ. Παρασκευής είπε ότι είναι πολύ πιθανό η αρχική πηγή να βρίσκεται στο νερό και στο φαγητό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχουμε μετάδοση και από άνθρωπό σε άνθρωπο. «Ναι, είναι πολύ πιθανό να οφείλεται σε κάποιον ιό που αρχικά έχει μεταδοθεί μέσω του νερού ή της τροφής, αλλά αυτό είναι κάτι που είναι υπό διερεύνηση», ανέφερε.

Για όσους βρίσκονται ακόμα στο νησί της Κέας ο καθηγητής είπε: «Θα τους συμβουλεύαμε αν τυχόν εμφανίσουν συμπτώματα να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην προσωπική τους υγιεινή, πολύ καλό πλύσιμο των χεριών ιδιαίτερα όταν επισκέπτονται την τουαλέτα, αν τυχόν έχουν συμπτώματα να αναζητήσουν ιατρική συμβουλή, ειδικά οι περισσότερο ευάλωτοι».

«Δεν θα λέγαμε να μην κάνουν χρήση του νερού αλλά να είναι περισσότερο επιφυλακτικοί σχετικά με την χρήση του νερού», είπε τέλος.