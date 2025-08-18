Τζόκερ: Πού παίχτηκαν τα “χρυσά” δελτία που κέρδισαν τα 28,8 εκατ. ευρώ

Τζόκερ: Πού παίχτηκαν τα “χρυσά” δελτία που κέρδισαν τα 28,8 εκατ. ευρώΔιαβάζεται σε 5'
Δύο τυχερά δελτία βρέθηκαν στην 1η κατηγορία του Τζόκερ που μοιράζονται το ποσό των 28.500.000 ευρώ. Ταυτόχρονα εννέα υπερτυχεροί κέρδισαν από 100.000 ευρώ.
- 18 Αυγούστου 2025 07:23
Μετά από 40 και πλέον τζακ ποτ στην πρώτη κατηγορία, το Τζόκερ βρήκε το βράδυ της Κυριακής (17/8) δύο μεγάλους νικητές που μοιράζονται το ποσό των 28,8 εκατομμυρίων ευρώ, που συνιστά το μεγαλύτερο έπαθλο που έχει μοιράσει ποτέ το παιχνίδι.
Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης με αριθμό 2950 ήταν οι εξής:
- 17
- 5
- 32
- 24
- 15
- Και Τζόκερ ο αριθμός 20.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, δύο άτομα θα πάρουν από 14.413.147,19 ευρώ, ενώ εννιά άτομα κερδίζουν από 100.000 ευρώ στη δεύτερη κατηγορία και ενενήντα άτομα από 2.500 ευρώ στην τρίτη κατηγορία.
Πού παίχτηκαν τα τυχερά δελτία
Τα δύο τυχερά δελτία του Τζόκερ που το καθένα κερδίζει από 14.413.147 ευρώ παίχτηκαν σε Μαρκόπουλο και Παλαιό Φάληρο, στην Αττική.
Όσο για τα δελτία που κερδίζουν από 100.000 ευρώ, τα δύο παίχτηκαν στο Μαρκόπουλο, στο ίδιο πρακτορείο όπου βρέθηκε ο ένας νικητής των 14 εκατομμυρίων ευρώ, δύο στη Θεσσαλονίκη και από ένα σε: Κηφισιά, Λευκωσία, Λάρισα, Πύργο, Χανιά. Μάλιστα, κανένας από τους τυχερούς της χθεσινής κλήρωσης δεν έπαιξε το δελτίο με τυχαία επιλογή.
Πόσο κοστίζει ένα δελτίο Τζόκερ ανάλογα με τα νούμερα που θα παίξεις
Κάθε δελτίο περιλαμβάνει επιλογή 5 αριθμών από το 1 έως το 45 και έναν αριθμό Τζόκερ από το 1 έως το 20.
Για να διεκδικήσεις το μεγάλο έπαθλο, πρέπει να πετύχεις σωστά και τους 6 αριθμούς.
Το κόστος ενός δελτίου Τζόκερ εξαρτάται από:
- Πόσους αριθμούς από το 1 έως το 45 επιλέγεις (πάνω από 5 σημαίνει σύστημα)
- Πόσους αριθμούς Τζόκερ (από το 1 έως το 20) επιλέγεις
Το ελάχιστο κόστος συμμετοχής είναι 1€.
Οι κληρώσεις του ΤΖΟΚΕΡ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22.00 το βράδυ.
Το βασικό κόστος ανά στήλη
Η βασική στήλη (δηλαδή μία επιλογή 5 αριθμών + 1 Τζόκερ) κοστίζει 1 €.
Μπορείς να παίξεις περισσότερες στήλες (π.χ. 5, 10, 20 κ.λπ.), με το κόστος να πολλαπλασιάζεται ανάλογα.
Τι αλλάζει όταν παίζεις περισσότερους αριθμούς (συστήματα)
Εάν επιλέξεις περισσότερους από 5 αριθμούς (π.χ. 6, 7 ή και 10) και/ή περισσότερους από 1 αριθμό Τζόκερ, τότε δημιουργούνται συνδυασμοί – δηλαδή πολλές στήλες, που αυξάνουν σημαντικά το κόστος.
Πώς καταβάλλονται τα μεγάλα χρηματικά ποσά από το Τζόκερ
Όπως αναφέρει στην επίσημη ιστοσελίδα του ο ΟΠΑΠ, η καταβολή κερδών σε δικαιούχους παίκτες εφαρμόζονται με τέσσερις τρόπους.
- Μικτά κέρδη προ φόρων ποσού μέχρι 999,99€, ανά δελτίο, καταβάλλονται αποκλειστικά σε μετρητά στον Παίκτη και κομιστή του κερδίζοντος δελτίου, μέσω του επίγειου δικτύου Πρακτόρων της Εταιρείας.
- Μικτά κέρδη προ φόρων ποσού από 1.000€ έως και 1.999,99€, ανά δελτίο, καταβάλλονται είτε σε μετρητά μέσω του επίγειου δικτύου Πρακτόρων της ΟΠΑΠ στον Παίκτη και κομιστή του κερδίζοντος δελτίου, είτε, κατόπιν αιτήματος του τελευταίου και υπό την προϋπόθεση ταυτοποίησής του από τον Πράκτορα (με την επίδειξη δελτίου ταυτότητας, διαβατηρίου ή κάποιου άλλου ισοδύναμου εγγράφου της αλλοδαπής), μέσω των συνεργαζόμενων με την Εταιρεία Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών (επί του παρόντος Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς και Τράπεζα Eurobank A.E.). Ειδικά σε ότι αφορά την 2η εναλλακτική, ο Πράκτορας στον οποίο απευθύνεται ο Παίκτης εκδίδει και παραδίδει σε αυτόν αίτηση πληρωμής με αναγραφόμενα τα στοιχεία της ταυτότητάς του (του Παίκτη), την οποία ο Παίκτης κομίζει σε οιονδήποτε από τους ανωτέρω Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών.
- Μικτά κέρδη προ φόρων ποσού από 2.000€ έως και 99.999,99€, ανά δελτίο, καταβάλλονται στον Παίκτη και κομιστή αποκλειστικά μέσω των συνεργαζόμενων με την Εταιρεία Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών, σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο 2.
- Μικτά κέρδη προ φόρων ποσού 100.000€ και άνω, ανά δελτίο, καταβάλλονται υπό την αυστηρή προϋπόθεση φυσικής παρουσίας του Παίκτη και κομιστή του κερδίζοντος δελτίου στα κεντρικά γραφεία της ΟΠΑΠ στην Αθήνα. Στην περίπτωση αυτή ο Παίκτης πρέπει να υποβάλλει στην Εταιρεία όλα τα έγγραφα και στοιχεία που θα του ζητηθούν από τα αρμόδια στελέχη αυτής. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Εταιρεία εκδίδει και σε αυτή την περίπτωση, κατά κανόνα, και παραδίδει στον Παίκτη αίτηση πληρωμής με αναγραφόμενα τα στοιχεία της ταυτότητάς του, την οποία ο Παίκτης κομίζει σε οιονδήποτε από τους συνεργαζόμενους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών Πληρωμών (επί του παρόντος Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς και Τράπεζα Eurobank A.E.).