Τζόκερ: Πού παίχτηκαν τα “χρυσά” δελτία που κέρδισαν τα 28,8 εκατ. ευρώ

Δύο τυχερά δελτία βρέθηκαν στην 1η κατηγορία του Τζόκερ που μοιράζονται το ποσό των 28.500.000 ευρώ. Ταυτόχρονα εννέα υπερτυχεροί κέρδισαν από 100.000 ευρώ.

Μετά από 40 και πλέον τζακ ποτ στην πρώτη κατηγορία, το Τζόκερ βρήκε το βράδυ της Κυριακής (17/8) δύο μεγάλους νικητές που μοιράζονται το ποσό των 28,8 εκατομμυρίων ευρώ, που συνιστά το μεγαλύτερο έπαθλο που έχει μοιράσει ποτέ το παιχνίδι.

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης με αριθμό 2950 ήταν οι εξής:

17

5

32

24

15

Και Τζόκερ ο αριθμός 20.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, δύο άτομα θα πάρουν από 14.413.147,19 ευρώ, ενώ εννιά άτομα κερδίζουν από 100.000 ευρώ στη δεύτερη κατηγορία και ενενήντα άτομα από 2.500 ευρώ στην τρίτη κατηγορία.

Πού παίχτηκαν τα τυχερά δελτία

Τα δύο τυχερά δελτία του Τζόκερ που το καθένα κερδίζει από 14.413.147 ευρώ παίχτηκαν σε Μαρκόπουλο και Παλαιό Φάληρο, στην Αττική.

Όσο για τα δελτία που κερδίζουν από 100.000 ευρώ, τα δύο παίχτηκαν στο Μαρκόπουλο, στο ίδιο πρακτορείο όπου βρέθηκε ο ένας νικητής των 14 εκατομμυρίων ευρώ, δύο στη Θεσσαλονίκη και από ένα σε: Κηφισιά, Λευκωσία, Λάρισα, Πύργο, Χανιά. Μάλιστα, κανένας από τους τυχερούς της χθεσινής κλήρωσης δεν έπαιξε το δελτίο με τυχαία επιλογή.

OPAP

Πόσο κοστίζει ένα δελτίο Τζόκερ ανάλογα με τα νούμερα που θα παίξεις

Κάθε δελτίο περιλαμβάνει επιλογή 5 αριθμών από το 1 έως το 45 και έναν αριθμό Τζόκερ από το 1 έως το 20.

Για να διεκδικήσεις το μεγάλο έπαθλο, πρέπει να πετύχεις σωστά και τους 6 αριθμούς.

Το κόστος ενός δελτίου Τζόκερ εξαρτάται από:

Πόσους αριθμούς από το 1 έως το 45 επιλέγεις (πάνω από 5 σημαίνει σύστημα)

Πόσους αριθμούς Τζόκερ (από το 1 έως το 20) επιλέγεις

Το ελάχιστο κόστος συμμετοχής είναι 1€.

Οι κληρώσεις του ΤΖΟΚΕΡ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22.00 το βράδυ.

Το βασικό κόστος ανά στήλη

Η βασική στήλη (δηλαδή μία επιλογή 5 αριθμών + 1 Τζόκερ) κοστίζει 1 €.

Μπορείς να παίξεις περισσότερες στήλες (π.χ. 5, 10, 20 κ.λπ.), με το κόστος να πολλαπλασιάζεται ανάλογα.

Τι αλλάζει όταν παίζεις περισσότερους αριθμούς (συστήματα)

Εάν επιλέξεις περισσότερους από 5 αριθμούς (π.χ. 6, 7 ή και 10) και/ή περισσότερους από 1 αριθμό Τζόκερ, τότε δημιουργούνται συνδυασμοί – δηλαδή πολλές στήλες, που αυξάνουν σημαντικά το κόστος.

Πώς καταβάλλονται τα μεγάλα χρηματικά ποσά από το Τζόκερ

Όπως αναφέρει στην επίσημη ιστοσελίδα του ο ΟΠΑΠ, η καταβολή κερδών σε δικαιούχους παίκτες εφαρμόζονται με τέσσερις τρόπους.