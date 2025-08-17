Τζόκερ: Οι αριθμοί που κερδίζουν 28,8 εκατ. ευρώ – Δύο υπερτυχεροί μετά τα συνεχόμενα τζακ ποτ

Έλαβε χώρα, το βράδυ της Κυριακής (17/08), η κλήρωση του Τζόκερ που μοίραζε πάνω από 28,8 εκατομμύρια ευρώ. Οι τυχεροί αριθμοί.

Πραγματοποιήθηκε, το βράδυ της Κυριακής (17/08), η κλήρωση του Τζόκερ, το οποίο μοίραζε πάνω από 28,8 εκατομμύρια ευρώ στην πρώτη κατηγορία έπειτα από δεκάδες συνεχόμενα τζακ ποτ, ποσό που συνιστά το μεγαλύτερο έπαθλο που έχει μοιράσει ποτέ το παιχνίδι.

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης με αριθμό 2950 είναι οι εξής:

17

5

32

24

15

Και Τζόκερ ο αριθμός 20.

Σημειώνεται ότι, έπειτα από περισσότερα από 40 συνεχόμενα τζακ ποτ, βρέθηκαν αυτή τη φορά δύο υπερτυχεροί στην πρώτη κατηγορία!

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, δύο άτομα θα πάρουν από 14.413.147,19 ευρώ.

Επίσης, εννιά άτομα κερδίζουν από 100.000,00 ευρώ στη δεύτερη κατηγορία και ενενήντα άτομα από 2.500,00 ευρώ στην τρίτη κατηγορία.

Τζόκερ: Δείτε την κλήρωση της Κυριακής (17/08)

Τζόκερ: Πώς καταβάλλονται τα κέρδη

Στην πρώτη κατηγορία, το ποσό του τζακ ποτ στο Τζόκερ μοιράζεται ισόποσα μεταξύ των νικητών, όπως ακριβώς και σήμερα. Στη δεύτερη κατηγορία, το έπαθλο ανά νικητή ορίζεται πλέον στα €100.000 (μικτά) σε κάθε κλήρωση. Το ανώτατο όριο καταβολής για το έπαθλο της δεύτερης κατηγορίας ορίζεται στα €2 εκατ. (μικτά).

Αν προκύψουν μέχρι 20 νικητές στη δεύτερη κατηγορία, τότε ο κάθε ένας από αυτούς θα λάβει ως έπαθλο το ποσό των €100.000, αλλά αν προκύψουν περισσότεροι από 20 νικητές, το συνολικό έπαθλο των €2 εκατ., θα μοιραστεί ισόποσα μεταξύ τους. Για παράδειγμα, αν προκύψουν 25 νικητές, θα λάβει ο καθένας €80.000 (μικτά) αντί για €100.000.

Ποιες είναι οι αλλαγές στις κατηγορίες κερδών λόγω και της αύξησης της τιμής της στήλης

Στην πρώτη κατηγορία (5+1 σωστές προβλέψεις), το ελάχιστο ποσό τζακ ποτ θα ξεκινά πλέον από το €1 εκατ. (μικτά) αντί για €600.000, όπως ισχύει. Στη δεύτερη κατηγορία (5 σωστές προβλέψεις), το έπαθλο θα είναι πλέον σταθερό και θα ανέρχεται σε €100.000 (μικτά) ανά νικητή σε κάθε κλήρωση (με ανώτατο όριο καταβολής τα €2 εκατ. ευρώ συνολικά για τους νικητές της κατηγορίας).

Οι κληρώσεις του Τζόκερ διεξάγονται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή.