Βίντεο: Η στιγμή που ο 20χρονος γόνος γνωστού επιχειρηματία παρασύρει αστυνομικό

Η στιγμή που ο 20χρονος γόνος γνωστού επιχειρηματία παρέσυρε και τραυμάτισε αστυνομικό που τον σταμάτησε για έλεγχο στο κέντρο της Αθήνας μετά από επεισοδιακή καταδίωξη, καταγράφηκε σε κάμερα ασφαλείας.

Στο βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα το MEGA, φαίνεται το όχημα της ΕΛ.ΑΣ με συμβατικές πινακίδες αλλά με φάρο να σταματά και από αυτό να αποβιβάζονται δύο αστυνομικοί για έλεγχο.

Τότε το πολυτελές όχημα που οδηγούσε ο 20χρονος φαίνεται να κάνει μια κίνηση για να περάσει από αριστερά το όχημα της αστυνομίας παρασέρνοντας τον αστυνομικό που βρέθηκε στον δρόμο της.

Όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί του Τμήματος Εκβιαστών εντόπισαν στη λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος τον Αγίων Αναργύρων, δύο ύποπτα οχήματα και τους έκαναν σήμα να σταματήσουν για έλεγχο.

Οι οδηγοί των δύο οχημάτων δεν υπάκουσαν και ανέπτυξαν ταχύτητα, ενώ στην προσπάθειά τους να διαφύγουν παραβίασαν ερυθρούς σηματοδότες.

Τελικά, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τα δύο οχήματα στο Περιστέρι και να συλλάβουν τον έναν οδηγό, ωστόσο ο οδηγός του άλλου οχήματος ανέπτυξε και πάλι ταχύτητα παρασύροντας και τραυματίζοντας έναν αστυνομικό, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «401».

Λίγη ώρα αργότερα, αστυνομικοί εντόπισαν το παραπάνω όχημα στη περιοχή του Χίλτον και, αφού το ακινητοποίησαν, συνέλαβαν τον 20χρονο οδηγό, εις βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας εις βάρος αστυνομικών, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια.

Ο 20χρονος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα για να απολογηθεί.