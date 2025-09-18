Βίντεο: Η στιγμή της θανατηφόρας σύγκρουσης της μηχανής με νταλίκα στη Θεσσαλονίκη

Η στιγμή της θανατηφόρας σύγκρουσης μηχανής με φορτηγό στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή του ο 29χρονος μοτοσικλετιστής, καταγράφηκε σε βίντεο. Δίωξη σε βάρος των 4 συλληφθέντων.

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε βίντεο-ντοκουμέντο που καταγράφει τη στιγμή του θανατηφόρου τροχαίου δυστυχήματος στη Θεσσαλονίκη, το πρωί της Τετάρτης (17/9).

Στο βίντεο, που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας από κοντινή επιχείρηση, φαίνεται η νταλίκα του 54χρονου οδηγού να διασχίζει κάθετα τη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής. Λίγα δευτερόλεπτα μετά, η μηχανή του 29χρονου συγκρούεται με μεγάλη σφοδρότητα με το βαρύ όχημα.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, ο 29χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου δυστυχώς κατέληξε λίγες ώρες αργότερα.

Την ίδια ώρα, κακουργηματική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας στους τέσσερις συλληφθέντες για το θανατηφόρο τροχαίο.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τέσσερα άτομα- ο 54χρονος οδηγός και τρία ακόμη άτομα, τα οποία, σύμφωνα με την προανάκριση της Τροχαίας, καθοδηγούσαν τον πρώτο προκειμένου να διασχίσει κάθετα τη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής.

Όπως έγινε γνωστό η δίωξη που απαγγέλθηκε αφορά τις εξής πράξεις (σε βαθμό κακουργήματος):

Επικίνδυνη οδήγηση από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο, και είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο άλλου.

Επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία, από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και άνθρωπο, και η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου, κατά συναυτουργία.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε τακτικό ανακριτή και μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.