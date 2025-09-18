Βίντεο: Η στιγμή της θανατηφόρας σύγκρουσης της μηχανής με νταλίκα στη Θεσσαλονίκη

Βίντεο: Η στιγμή της θανατηφόρας σύγκρουσης της μηχανής με νταλίκα στη ΘεσσαλονίκηΔιαβάζεται σε 2'
Η στιγμή της θανατηφόρας σύγκρουσης μηχανής με φορτηγό στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή του ο 29χρονος μοτοσικλετιστής, καταγράφηκε σε βίντεο. Δίωξη σε βάρος των 4 συλληφθέντων.
- 18 Σεπτεμβρίου 2025 14:23
Στο φως της δημοσιότητας ήρθε βίντεο-ντοκουμέντο που καταγράφει τη στιγμή του θανατηφόρου τροχαίου δυστυχήματος στη Θεσσαλονίκη, το πρωί της Τετάρτης (17/9).
Στο βίντεο, που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας από κοντινή επιχείρηση, φαίνεται η νταλίκα του 54χρονου οδηγού να διασχίζει κάθετα τη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής. Λίγα δευτερόλεπτα μετά, η μηχανή του 29χρονου συγκρούεται με μεγάλη σφοδρότητα με το βαρύ όχημα.
Από τη σφοδρή σύγκρουση, ο 29χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου δυστυχώς κατέληξε λίγες ώρες αργότερα.
Την ίδια ώρα, κακουργηματική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας στους τέσσερις συλληφθέντες για το θανατηφόρο τροχαίο.
Για την υπόθεση συνελήφθησαν τέσσερα άτομα- ο 54χρονος οδηγός και τρία ακόμη άτομα, τα οποία, σύμφωνα με την προανάκριση της Τροχαίας, καθοδηγούσαν τον πρώτο προκειμένου να διασχίσει κάθετα τη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής.
Όπως έγινε γνωστό η δίωξη που απαγγέλθηκε αφορά τις εξής πράξεις (σε βαθμό κακουργήματος):
- Επικίνδυνη οδήγηση από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο, και είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο άλλου.
- Επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία, από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και άνθρωπο, και η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου, κατά συναυτουργία.
Οι τέσσερις κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε τακτικό ανακριτή και μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.