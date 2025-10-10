Βίντεο ντοκουμέντο: Ο δράστης λίγο πριν επιτεθεί με πιρούνι στην έγκυο σύζυγό του

Λίγα λεπτά πριν τραυματίσει με πιρούνι την έγκυο σύζυγό του, ο 43χρονος είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ.

Βίντεο λίγο πριν από την επίθεση με πιρούνι σε 37χρονη στο Ψυχικό από τον σύζυγό της, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Στο βίντεο που δημοσιεύει η ΕΡΤ, ο Γεωργιανός που επιτέθηκε στην έγκυο σύζυγό του με πιρούνι, φαίνεται να καταναλώνει ποσότητα αλκοόλ, λίγα λεπτά πριν την τραυματίσει.

Ο 43χρονος δράστης, ήταν σεσημασμένος με βαρύ ποινικό μητρώο, δώδεκα συλλήψεις και ιστορικό κακοποιητικής συμπεριφοράς που ξεκινάει από το 2012. Μεταξύ αυτών, για σωματική βλάβη, διατάραξη οικιακής ειρήνης, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, οδήγηση χωρίς άδεια, φθορά ξένης ιδιοκτησίας με την τελευταία το 2025 για επικίνδυνη οδήγηση.

Σημειώνεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε την ίδια ημέρα που ο 43χρονος βγήκε από τη φυλακή.

“Εκατοντάδες χτυπήματα – Θαύμα πώς γλίτωσε”

“Είμαι 30 χρόνια στα νοσοκομεία, δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Ήταν όλο το πρόσωπό της χτυπημένο. Πρέπει να τη χτυπούσε με τόσο μίσος, μάλλον ήθελε να τη σκοτώσει. Είναι θαύμα πώς γλίτωσε. Μας είπε ότι βγήκε γυμνή στο δρόμο και φώναζε βοήθεια και κάποιοι γείτονες κάλεσαν το ΕΚΑΒ και έτσι σώθηκε. Αυτό το φρικτό περιστατικό που είδαμε με εκατοντάδες χτυπήματα από πιρούνι… είναι θαύμα πώς γλίτωσε” περιέγραψε χθες ο γιατρός της 37χρονης εγκύου, μιλώντας στο Mega.