Βλάβη σε καταμαράν που εκτελούσε το δρομολόγιο Ύδρα – Πειραιάς: Οι επιβάτες μεταφέρθηκαν με άλλο πλοίο

Τεχνική βλάβη παρουσίασε το καταμαράν Flying Cat III στο δρομολόγιο Ύδρα – Πόρος – Πειραιάς. Οι επιβάτες συνέχισαν το ταξίδι τους με άλλο πλοίο, ενώ το σκάφος κατέπλευσε με ασφάλεια στον Πόρο.

Βλάβη παρουσίασε το καταμαράν Flying Cat III το απόγευμα της Τρίτης (2/9), την ώρα που εκτελούσε το δρομολόγιο Ύδρα – Πόρος – Πειραιάς.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, το πλοίο μείωσε ταχύτητα και κατέπλευσε με ασφάλεια στον Πόρο.

Οι επιβάτες μεταφέρθηκαν με μέριμνα της εταιρείας σε άλλο πλοίο, προκειμένου να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς τον Πειραιά. Λίγο μετά τη 1:30 τα ξημερώματα, το Flying Cat III απέπλευσε χωρίς επιβάτες με προορισμό το λιμάνι του Πειραιά.

Το Λιμενικό αναμένεται να εκδώσει επίσημη ανακοίνωση για το περιστατικό μέσα στην ημέρα.