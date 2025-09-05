Βρέφος και παιδί κυκλοφορούσαν μόνα τους σε δρόμο της Θεσσαλονίκης

Μπροστά σε ένα απρόσμενο θέαμα βρέθηκε οδηγός που κινούνταν με το όχημα του στην περιοχή Χαριλάου της Θεσσαλονίκης, όταν αντίκρισε ένα παιδί και ένα μωρό να κινούνται μόνα τους στον δρόμο.

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, όταν διερχόμενος οδηγός εντόπισε δύο μωρά να περιπλανώνται μόνα τους σε δρόμο στην περιοχή Χαριλάου.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται το thesstoday.gr, το ένα από τα παιδιά ήταν βρέφος, λίγο μεγαλύτερο του ενός έτους, το οποίο μπουσουλούσε στο οδόστρωμα. Τα ανήλικα φαίνεται πως ξέφυγαν από την προσοχή των γονιών τους και βγήκαν εκτός σπιτιού, κινούμενα επικίνδυνα στον δρόμο χωρίς να αντιλαμβάνονται το ρίσκο.

Για το περιστατικό συνελήφθησαν οι γονείς των παιδιών – ο πατέρας αλβανικής καταγωγής και η μητέρα βουλγαρικής – με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο.