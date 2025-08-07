Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε 4 περιοχές την Παρασκευή λόγω κινδύνου πυρκαγιάς

Απαγόρευση της κυκλοφορίας σε περιοχές της Χαλκιδικής ανακοίνωσε η αντιπεριφερειάρχης, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς στην περιοχή, αύριο, Παρασκευή (8/8).

Την απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους, σε περιοχές των δήμων Κασσάνδρας, Σιθωνίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου, ανακοίνωσε η Αντιπεριφέρεια Χαλκιδικής, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με την απόφαση της αντιπεριφερειάρχη, Αικατερίνης Ζωγράφου, το μέτρο θα ισχύσει από αύριο (Παρασκευή 8/8) στις 8 το πρωί ως την ίδια ώρα το πρωί του Σαββάτου (9/8) στις εξής περιοχές:

στη Χερσόνησο Κασσάνδρας («Κορυφογραμμή» -από Κασσανδρινό μέχρι Αγία Παρασκευή-, «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» Τ.Κ. Παλιουρίου),

(«Κορυφογραμμή» -από Κασσανδρινό μέχρι Αγία Παρασκευή-, «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» Τ.Κ. Παλιουρίου), στη Χερσόνησο Σιθωνίας (Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι από Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό μέχρι και τη Συκιά),

(Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι από Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό μέχρι και τη Συκιά), στον δήμο Αριστοτέλη (Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη – Τσάμια Στρατονίκης – Φυσώκα – Σκοπευτήριο Στρατωνίου) και

(Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη – Τσάμια Στρατονίκης – Φυσώκα – Σκοπευτήριο Στρατωνίου) και στον ορεινό όγκο Χολομώντα (Αναδασώσεις περιοχή Βραστάμων, περιοχή ευθύνης Πανεπιστημιακού Δάσους Ταξιάρχη).

Σημειώνεται πως σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Πυρκαγιάς της Πολιτικής Προστασίας, η Χαλκιδική ανήκει στις περιοχές κινδύνου 4 (πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς).