Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε 4 περιοχές την Παρασκευή λόγω κινδύνου πυρκαγιάς

Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε 4 περιοχές την Παρασκευή λόγω κινδύνου πυρκαγιάςΔιαβάζεται σε 1'
Απαγόρευση της κυκλοφορίας σε περιοχές της Χαλκιδικής ανακοίνωσε η αντιπεριφερειάρχης, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς στην περιοχή, αύριο, Παρασκευή (8/8).
- 07 Αυγούστου 2025 15:50
Την απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους, σε περιοχές των δήμων Κασσάνδρας, Σιθωνίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου, ανακοίνωσε η Αντιπεριφέρεια Χαλκιδικής, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.
Σύμφωνα με την απόφαση της αντιπεριφερειάρχη, Αικατερίνης Ζωγράφου, το μέτρο θα ισχύσει από αύριο (Παρασκευή 8/8) στις 8 το πρωί ως την ίδια ώρα το πρωί του Σαββάτου (9/8) στις εξής περιοχές:
- στη Χερσόνησο Κασσάνδρας («Κορυφογραμμή» -από Κασσανδρινό μέχρι Αγία Παρασκευή-, «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» Τ.Κ. Παλιουρίου),
- στη Χερσόνησο Σιθωνίας (Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι από Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό μέχρι και τη Συκιά),
- στον δήμο Αριστοτέλη (Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη – Τσάμια Στρατονίκης – Φυσώκα – Σκοπευτήριο Στρατωνίου) και
- στον ορεινό όγκο Χολομώντα (Αναδασώσεις περιοχή Βραστάμων, περιοχή ευθύνης Πανεπιστημιακού Δάσους Ταξιάρχη).
Σημειώνεται πως σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Πυρκαγιάς της Πολιτικής Προστασίας, η Χαλκιδική ανήκει στις περιοχές κινδύνου 4 (πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς).