Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε 4 περιοχές την Παρασκευή λόγω κινδύνου πυρκαγιάς

Πυροσβεστική
Πυροσβεστική (EUROKINISSI/ΜΠΟΛΑΡΗ ΤΑΤΙΑΝΑ )

Απαγόρευση της κυκλοφορίας σε περιοχές της Χαλκιδικής ανακοίνωσε η αντιπεριφερειάρχης, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς στην περιοχή, αύριο, Παρασκευή (8/8).

Την απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους, σε περιοχές των δήμων Κασσάνδρας, Σιθωνίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου, ανακοίνωσε η Αντιπεριφέρεια Χαλκιδικής, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με την απόφαση της αντιπεριφερειάρχη, Αικατερίνης Ζωγράφου, το μέτρο θα ισχύσει από αύριο (Παρασκευή 8/8) στις 8 το πρωί ως την ίδια ώρα το πρωί του Σαββάτου (9/8) στις εξής περιοχές:

  • στη Χερσόνησο Κασσάνδρας («Κορυφογραμμή» -από Κασσανδρινό μέχρι Αγία Παρασκευή-, «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» Τ.Κ. Παλιουρίου),
  • στη Χερσόνησο Σιθωνίας (Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι από Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό μέχρι και τη Συκιά),
  • στον δήμο Αριστοτέλη (Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη – Τσάμια Στρατονίκης – Φυσώκα – Σκοπευτήριο Στρατωνίου) και
  • στον ορεινό όγκο Χολομώντα (Αναδασώσεις περιοχή Βραστάμων, περιοχή ευθύνης Πανεπιστημιακού Δάσους Ταξιάρχη).

Σημειώνεται πως σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Πυρκαγιάς της Πολιτικής Προστασίας, η Χαλκιδική ανήκει στις περιοχές κινδύνου 4 (πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς).

