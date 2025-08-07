Χαλκιδική: Συνελήφθη 30χρονος για την αιματηρή συμπλοκή σε beach bar

Στη σύλληψη ενός άνδρα 30 ετών προχώρησαν οι Αρχές στη Θεσσαλονίκη, για το αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σε beach bar της Χαλκιδικής τον Αύγουστο του 2024.

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ένας 30χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι συμμετείχε στο επεισόδιο με τους πυροβολισμούς που σημειώθηκε τον Αύγουστο του 2024 σε γνωστό beach bar της Χανιώτης, στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, ο άνδρας συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης (6/8), έπειτα από συντονισμένες ενέργειες αστυνομικών του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Η σύλληψη του 30χρονου έγινε σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

“Σε βάρος του 30χρονου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης κ. Ανακριτή Πλημμελειοδικών Χαλκιδικής, για απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση, πράξη που έλαβε χώρα τον Αύγουστο του 2024 σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Χαλκιδική. Επιπλέον, σε βάρος του εκκρεμούσαν διωκτικά έγγραφα για τα αδικήματα της οδήγησης αυτοκινήτου χωρίς να κατέχει την κατά νόμο απαιτούμενη άδεια, της κλοπής και της αντίστασης, πράξεις που έλαβαν χώρα στη Θεσσαλονίκη το 2021 και το 2016, αντίστοιχα”, αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.