Χανιά: Σφοδρή σύγκρουση δύο ΙΧ με τρεις τραυματίες στον Καβρό Αποκορώνου

Χανιά: Σφοδρή σύγκρουση δύο ΙΧ με τρεις τραυματίες στον Καβρό ΑποκορώνουΔιαβάζεται σε 1'
Τροχαίο ατύχημα, ευτυχώς χωρίς πολύ δυσάρεστες εξελίξεις, σημειώθηκε την Πέμπτη στο ΒΟΑΚ στο ύψος του Καβρού Αποκορώνου.
- 02 Οκτωβρίου 2025 10:55
Σφοδρή σύγκρουση δύο ΙΧ αυτοκινήτων σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στον Καβρό Αποκορώνου επί της Εθνικής Οδού Χανίων–Ρεθύμνου στον ΒΟΑΚ.
Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ο εγκλωβισμός επιβαινόντων στο ένα ΙΧ, για την βοήθεια των οποίων χρειάστηκε η επέμβαση διασωστών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με τρία οχήματα και δέκα άνδρες.
Τελικά, σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το συντονιστικό κέντρο, μια γυναίκα που απεγκλωβίστηκε, μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ρεθύμνου.
Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν επίσης ο σύζυγος της γυναίκας κι ένα μικρό παιδί, όλοι τους οικογένεια τουριστών από την Αυστραλία. Και οι τρεις τραυματίες δεν διατρέχουν κίνδυνο για την ζωή τους.
Λόγω του τροχαίου χρειάστηκε η επέμβαση της τροχαίας ΒΟΑΚ, η οποία και ρύθμισε την κυκλοφορία των οχημάτων, που για αρκετή ώρα διεξαγόταν με δυσκολία και από το ένα ρεύμα