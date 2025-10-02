Χανιά: Σφοδρή σύγκρουση δύο ΙΧ με τρεις τραυματίες στον Καβρό Αποκορώνου

Τροχαίο ατύχημα, ευτυχώς χωρίς πολύ δυσάρεστες εξελίξεις, σημειώθηκε την Πέμπτη στο ΒΟΑΚ στο ύψος του Καβρού Αποκορώνου.

Σφοδρή σύγκρουση δύο ΙΧ αυτοκινήτων σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στον Καβρό Αποκορώνου επί της Εθνικής Οδού Χανίων–Ρεθύμνου στον ΒΟΑΚ.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ο εγκλωβισμός επιβαινόντων στο ένα ΙΧ, για την βοήθεια των οποίων χρειάστηκε η επέμβαση διασωστών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με τρία οχήματα και δέκα άνδρες.

Τελικά, σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το συντονιστικό κέντρο, μια γυναίκα που απεγκλωβίστηκε, μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν επίσης ο σύζυγος της γυναίκας κι ένα μικρό παιδί, όλοι τους οικογένεια τουριστών από την Αυστραλία. Και οι τρεις τραυματίες δεν διατρέχουν κίνδυνο για την ζωή τους.

Λόγω του τροχαίου χρειάστηκε η επέμβαση της τροχαίας ΒΟΑΚ, η οποία και ρύθμισε την κυκλοφορία των οχημάτων, που για αρκετή ώρα διεξαγόταν με δυσκολία και από το ένα ρεύμα