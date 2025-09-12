Ζεφύρι: Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό – 8 συλλήψεις

Οκτώ άτομα έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής έπειτα από επιχείρηση της Διεύθυνσης Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής σε οικισμό στο Ζεφύρι.

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής σε οικισμό στο Ζεφύρι για την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, μέχρι στιγμής έχουν γίνει 8 συλλήψεις και έχουν κατασχεθεί 14 ηχεία μεγάλης ισχύος και οπλισμός.

Μετά το τέλος της επιχείρησης θα ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση από την ΕΛΑΣ.