AKTOR: Πρότυπες προτάσεις για το κυκλοφοριακό με έμφαση στην ενέργεια

Λύση για το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής υποστήριξε πως είναι οι Πρότυπες Προτάσεις, ο επικεφαλής του ομίλου AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου μιλώντας σε δημοσιογράφους στα περιθώρια της χθεσινής έκτακτης γενικής συνέλευσης.

Όπως ανέφερε, το κυκλοφοριακό πρόβλημα δεν εντοπίζεται μόνο στους μεγάλους άξονες αλλά ακόμα και στην Αττική οδό και γενικά στην Αττική και λύση μπορούν να δώσουν όχι μόνο οι κατατεθειμένες αλλά και νέες Πρότυπες Προτάσεις.

Να θυμίσουμε πως με την απόκτηση της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, ο όμιλος ΑΚΤΟR είναι πλέον συμμέτοχος στις Πρότυπες Προτάσεις για τις επεκτάσεις της Αττικής Οδού προς Λαύριο και Ραφήνα αλλά και την Σήραγγα Ηλιούπολης. Οι φάκελοι κατατέθηκαν προ διετίας από κοινού με την ΑΒΑΞ και την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

“Μια νέα μορφή έργων που θα στηρίζονται στη συγχρηματοδότηση, διότι είναι και μεγάλα projects. Τα νέα έργα πιστεύω ότι θα είναι λιγότερο δημόσια έργα και περισσότερα παραχωρήσεις. Θεωρώ πως επειδή είναι απαραίτητα θα επιταχυνθούν” τόνισε ο κ.Εξάρχου.

Ο ίδιος σημείωσε την αισιοδοξία του πως μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης ο κλάδος θα συνεχίσει να αναπτύσσεται καθώς υπάρχει ακόμα ένα τεράστιο ανεκτέλεστο το οποίο θα διαρκέσει για τα επόμενα 5-6 χρόνια και αρκεί για όλους. Επίσης είπε πως θέληση του είναι ο όμιλος να αποκτήσει όσο το δυνατόν περισσότερες νέες παραχωρήσεις καθώς έκλεισε ο κύκλος των εξαγορών.

Επίσης εξέφρασε την άποψη πως η νέα γενιά έργων έχει να κάνει σίγουρα με τη λύση του κυκλοφοριακού και τα έργα υδάτων, που μπαίνουν εκ των πραγμάτων σε προτεραιότητα. Είναι αναγκαστικό να γίνουν για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας ενώ σημαντικά χαρακτήρισε και τα αντιπλημμυρικά έργα.

“Ο στόχος μας στον πρώτο κύκλο ανάπτυξης ήταν να φτιάξουμε μια κατασκευαστική εταιρεία που μπορεί να παράξει έργο. Για αυτό ξεκινήσαμε την ΑΚΤΩΡ και μάλιστα είχαμε τη δυνατότητα να δώσουμε 450 εκατ. ευρώ για τις δύο μεγάλες εξαγορές μας, χωρίς να εξαντλήσουμε τα 300 εκατ. της ΑΜΚ” ανέφερε ο ισχυρός άνδρας της AKTOR.

Για την εισαγωγή spin offs στο Χρηματιστήριο ανέφερε πως παραχωρήσεις και και ενέργεια μπορούν να μπουν με τον καιρό στο Χρηματιστήριο, αλλά είναι μακρινό. “Είναι μελλοντική επιδίωξη η είσοδος στο Χρηματιστήριο, ελπίζουμε να το πετύχουμε” είπε χαρακτηριστικά.

Για τις αποσχίσεις ανέφερε πως έχει ολοκληρωθεί ο σχηματισμός της νέας δομής, όποια απόσχιση ήταν να γίνει, έγινε. Αντί για τέσσερις αποσχίσεις, έγιναν δύο και τα υπόλοιπα προχώρησαν με εσωτερικές εξαγορές. Είναι πλέον ολοκληρωμένοι οι πυλώνες. Από την ανακοίνωση στο ΓΕΜΗ και των δύο αποσχίσεων, τότε θα είναι όλα ολοκληρωμένα. Σε 15 μέρες όλα θα είναι έτοιμα και θα βγει και καινούργιο οργανόγραμμα.

Για τις μελλοντικές κινήσεις, φαίνεται πως το ενδιαφέρον του ομίλου στρέφεται πλέον στην ενέργεια έχοντας κλείσει τον κύκλο στο κομμάτι των κατασκευών και των παραχωρήσεων.

Το ενδιαφέρον θα είναι για την απόκτηση περισσότερων πάρκων ΑΠΕ αλλά και η αποθήκευση ενέργειας μπαταρίες, και για αυτό κοιτάζουν προσεκτικά όσα σχεδιάζει η κυβέρνηση. Η λιανική αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας δεν είναι προς το παρόν ελκυστική, αλλά υπό προϋποθέσεις μπορεί να γίνει ενδιαφέρουσα στο μέλλον.

Παράλληλα στο θέμα των ξένων αγορών εστιάζεται η Ρουμανία καθώς φαίνεται πως και εκεί ανοίγει ο κύκλος των έργων παραχώρησης και εκει η AKTOR θα κινηθεί επιθετικά στην απόκτηση σημαντικού μεριδίου.

Για το Real Estate φαίνεται πως δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα καθώς όπως είπε ο κ.Εξάρχου, “η απόκτηση χαρτοφυλακίου ακινήτων τώρα είναι πια ad hoc. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις για επιλεκτική απόκτηση ακινήτων, μία θα την προχωρήσουμε πιο σύντομα από άλλες. Σήμερα, περιλαμβάνει μόνο τα υφιστάμενα ακίνητα. Δεν είναι όμως σε καμία περίπτωση του μεγέθους του χαρτοφυλακίου της Prodea. Δεν θα μπούμε σε φαραωνικές εξαγορές αυτής της μορφής”.

Τέλος ανέφερε πως σε έναν χρόνο από σήμερα θα έχουν ολοκληρωθεί και ενσωματωθεί η σύνδεση των δύο συστημάτων, SAP και Primavera, για να αποκτηθεί η οργανωτική δομή και βάση, ώστε να μπορούν να βλέπουν και άλλες αγορές στο εξωτερικό, υπό συνθήκες θα είναι η Ουκρανία, οι κοντινές χώρες, αλλά και γενικά χώρες που είναι θα λέγαμε σε απόσταση 4 ωρών από την Ελλάδα (πχ. Μέση Ανατολή). “Θα εξετάσουμε ενδεχόμενα με σωστά επιλεγμένους συνεργάτες, σε χώρες που έχουν δομές για να ενταχθούμε σε παραχωρήσεις θα το δούμε και θα συμμετάσχουμε στο μέλλον” ανέφερε ολοκληρώνοντας.