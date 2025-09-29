Ούτε στα ρυθμιστικά θέματα υπάρχει πρόοδος για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Το σίριαλ των καθυστερήσεων συνεχίζεται, παρ’ ότι η ελληνική πλευρά έθεσε στο τραπέζι, κατά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή με πρωτοβουλία της Κομισιόν, όλη τη βεντάλια των ρυθμιστικών θεμάτων.

Δίχως λευκό καπνό έληξε την Παρασκευή μια ακόμη από τις πολλές τηλεδιασκέψεις με την Κομισιόν για το καλώδιο, χωρίς καμία πρόοδο για το έσοδο των 25 εκατ, και με το κύπριο ρυθμιστή να παραπέμπει στον Οκτώβριο για την μεταβίβαση των αδειών ιδιοκτησίας και διαχείρισης του GSI.

Το μόνο ίσως καινούργιο στοιχείο που φαίνεται να προέκυψε από το ραντεβού ΡΑΕΚ, ΡΑΑΕΥ και ΑΔΜΗΕ με τους κοινοτικούς, είναι ότι η πλευρά των Βρυξελλών φαίνεται να δεσμεύτηκε πως θα αναλάβει πρωτοβουλία σε υψηλότερο πολιτικό επίπεδο για να κάμψει τις αντιστάσεις του Κύπριου υπουργού Οικονομικών Μ. Κεραυνού σχετικά με την έγκριση του εσόδου.

Κατά τα λοιπά το σίριαλ των καθυστερήσεων συνεχίζεται, παρ’ ότι η ελληνική πλευρά έθεσε στο τραπέζι όλη τη βεντιάλια των ρυθμιστικών θεμάτων: Από το πότε θα μεταφέρει η ΡΑΕΚ στον ΑΔΜΗΕ τις άδειες του καλωδίου, που βρίσκονται ακόμη στα χέρια του προηγούμενου operator (Euroasia Interconnector), μέχρι του τι θα ισχύσει με το WACC και με το OPEX, καθώς και πότε θα αναγνωρίσει τις λεγόμενες σταλίες, δηλαδή τα κόστη που έχει πληρώσει ο ΑΔΜΗΕ στα ερευνητικά σκάφη για τη περίοδο που παρέμεναν αδρανή, παρά τον αρχικό προγραμματισμό, και τα οποία φτάνουν τα 19 εκατ ευρώ.

Στο θέμα των αδειών ιδιοκτησίας και διαχείρισης του GSI οι οποίες συνεχίζουν να βρίσκονται στα χέρια της κυπριακής πλευράς και εκκρεμεί να μεταβιβαστούν στον ΑΔΜΗΕ, παρ’ ότι οι πληροφορίες ήθελαν να εκδίδονται εντός Σεπτεμβρίου, τελικά το ζήτημα παραπέμφθηκε για τον Οκτώβριο. Το θέμα εκκρεμεί εδώ και δύο χρόνια μετά τον Δεκέμβριο του 2023, όταν και υπογράφει η συμφωνία απόκτησης των περιουσιακών στοιχείων μεταξύ της ελληνικής πλευράς και της Euroasia Inteconnector.

Σημειωτέον ότι για να επικυρωθεί η ανάκτηση του εσόδου των 25 εκατ ευρώ, η κυπριακή πλευρά έχει θέσει ως προϋπόθεση ο Διαχειριστής να εξασφαλίσει τις δύο παραπάνω άδειες.

Στο ζήτημα της οικονομικής απόστασης που χωρίζει τις δύο πλευράς, δηλαδή την αναγνώριση του συνόλου των 251 εκατ ευρώ που έχει μέχρι τώρα δαπανήσει ο ΑΔΜΗΕ για το έργο (η κυπριακή πλευρά έχει αξιολογήσει ως ανακτήσιμα μόνο τα 82 εκατ), οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ΡΑΕΚ δέχτηκε να ανοίξει μια συζήτηση για το θέμα, χωρίς να μπει σε λεπτομέρειες ή χρονοδιαγράμματα.

Σύμφωνα με τη μέχρι τώρα στάση της, μετά την αναγνώριση των πρώτων 82 εκατ, έχει παραπέμψει όλα τα υπόλοιπα ποσά προς αξιολόγηση για μετά το τέλος του έργου.

Τη δέσμευση ότι θα έχουμε εξελίξεις τον Οκτώβριο έδωσε η ΡΑΕΚ και για δύο ακόμη θέματα, δηλαδή την έκδοση της ρυθμιστικής απόφασης για το εσοδο, με βαση τη μεθοδολογία της κυπριακής αρχής, (WACC), όπως και την απόφαση για το Opex. Στο τελευταίο αυτό θέμα, το σκεπτικό της κυπριακής πλευράς είναι ότι πρέπει η απόφαση να είναι κοινή (ΡΑΑΕΥ, ΡΑΕΚ) και ότι ακόμη δεν συντρέχουν οι προυποθέσεις, καθώς εκκρεμεί η εξασφάλιση της αδειας ιδιοκτήτη και άδειας διαχειριστή, που η ιδια η κυπριακή πλευρά έχει θέσει ως προαπαιτούμενα.

Εκκρεμεί επίσης η αναγνώριση του κόστους με τις λεγόμενες σταλίες, δηλαδή των ποσών που έχει πληρώσει η πλευρά του ΑΔΜΗΕ στα ερευνητικά σκάφη για τη περίοδο που παρέμεναν αδρανή, παρά τον αρχικό προγραμματισμό, και τα οποία φτάνουν τα 19 εκατ ευρώ.

Τα πάντα δείχνουν ότι η σκυτάλη των κινήσεων θα περάσει στη Κομισιόν αλλά σε υψηλότερο πολιτικό επίπεδο προκειμένου η κυπριακή πλευρά να ξεμπλοκάρει το έσοδο των 25 εκατ. ευρώ τον χρόνο για το οποίο αρνείται να βάλει την υπογραφή του ο κύπριος υπουργός Οικονομικών.

Tην ίδια στιγμή, άγνωστο είναι το πώς θα προχωρήσει το βασικό πρόβλημα του καλωδίου, δηλαδή ότι δεν εξελίσσονται οι έρευνες βυθού στα διεθνή ύδατα, λόγω της αντίδρασης της Τουρκίας.

Τα όσα είπε από τη Νέα Υόρκη σε παγκόσμια μετάδοση ο Ταγιπ Ερντογάν, παραμονές της συνάντησής του με τον Ντόναλντ Τραμπ, ότι «χωρίς τη Τουρκία, κανένα έργο δεν μπορεί να γίνει στην Αν.Μεσόγειο», εννοώντας προφανώς και το καλώδιο, επιβεβαίωσαν τη σταθερή άρνηση της Άγκυρας να αφήσει να εξελιχθούν τα πράγματα.

Των όσων είπε ο Τούρκος Πρόεδρος από το βήμα του ΟΗΕ είχε προηγηθεί η κοινή δήλωση των Κυρ.Μητσοτάκη και Ν.Χριστοδουλίδη με «καθησυχαστικά» σήματα, σε μια προσπάθεια να διαλυθούν τα σύννεφα για το GSI, αλλά και να στείλουν το μήνυμα ότι αυτό έχει τη στήριξη της Κομισιόν.