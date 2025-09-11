Ποια είναι τα επόμενα βήματα για τους υδρογονάνθρακες – Το ιδανικό σενάριο για τις γεωτρήσεις

Τα ορόσημα για να αξιοποιηθεί η έλευση της Chevron στα ελληνικά οικόπεδα. Γεωπολιτικά κυρίως τα οφέλη από την επιτυχή κατάληξη του διαγωνισμού.

Ο κρατικός μηχανισμός καλείται τώρα να τρέξει προκειμένου να προχωρήσουν τα επόμενα βήματα, μετά την κατάθεση προσφοράς εκ μέρους της Chevron και της Helleniq Energy για έρευνες υδρογονανθράκων στα οικόπεδα της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

Ποια είναι τα ορόσημα, προκειμένου ως τα τέλη του έτους, το σχήμα να έχει αναδειχθεί οριστικός παραχωρησιούχος; Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, είναι τα εξής:

Σήμερα συνεδριάζει η Επιτροπή Αξιολόγησης της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) που θα ανοίξει τους ογκώδεις φακέλους της προσφοράς. Πρώτα θα αξιολογηθεί η τεχνική αρτιότητα του αιτούντος και μετά θα ανοίξει ο φάκελος με το οικονομικό τίμημα. Εκτιμάται ότι η αξιολόγηση θα χρειαστεί κάποιο διάστημα.

Εν συνεχεία η ΕΔΕΥΕΠ θα προχωρήσει στη σχετική εισήγηση προς το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Αμέσως μετά την αποδοχή της εισήγησης από το ΥΠΕΝ θα οριστικοποιηθεί η σύμβαση μίσθωσης, σε διαπραγμάτευση με το ελληνοαμερικανικό σχήμα, η οποία στη συνέχεια θα συνυπογραφεί.

Έπεται η έγκριση της σύμβασης παραχώρησης από το Ελεγκτικό Συνέδριο και η ψήφιση της από τη Βουλή, που σημαίνει ότι κάπου προς τα τέλη του 2025 θα έχει ολοκληρωθεί και αυτό το βήμα. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, θα έχουμε και επίσημα οριστικό παραχωρησιούχο.

Ακολουθεί το στάδιο ερευνών που αποτελείται από τρεις φάσεις, το οποίο διαρκεί συνήθως γύρω στα 7 χρόνια.

Αν καταστεί εφικτό να συμπτυχθούν χρόνοι και διαδικασίες, δηλαδή να μειωθεί η διάρκεια της πρώτης όσο και της δεύτερης φάσης, τότε καλώς εχόντων των πραγμάτων, μπορεί να φτάσουμε σε ερευνητική γεώτρηση γύρω στο 2030.

Πρακτικά, χρειάζεται εργώδης προσπάθεια, ώστε κάποια στιγμή μετά το 2030, να μπει και η Ελλάδα στο κλαμπ των χωρών της Αν.Μεσογείου που έχουν παραγωγή υδρογονανθράκων (Ισραήλ, Αίγυπτος, Τουρκία, κλπ).

Στη κυβέρνηση θεωρούν -και δικαίως- ότι «η αποστολή εξελέσθη», καθώς το στοίχημα δεν ήταν το πόσοι παίκτες θα έρθουν στο διαγωνισμό, αλλά το αν θα μετουσιώσει ή όχι σε προσφορά το ενδιαφέρον της η Chevron (που είχε άλλωστε αιτηθεί για τα κρητικά οικόπεδα), με την όποια γεωπολιτική σημασία αυτό σημαίνει.

Η έλευση της Chevron, μαζί φυσικά με το αμερικανικό ενδιαφέρον για μεταφορά περισσότερων όγκων LNG μέσω Ελλάδας προς την Ουκρανία (Κάθετος Διάδρομος), θα βρεθούν στο επίκεντρο της σημερινής συνάντησης του Πρωθυπουργού Κυρ.Μητσοτάκη με τον αμερικανό υπ. Εσωτερικών Ντάγκ Μπέργκαμ.

Το timing της επίσκεψης του επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας του Λευκού Οίκου, που αργότερα θα συναντηθεί με τον ΥΠΕΝ, Σταύρο Παπασταύρου, συνδέεται ευθέως με την προσφορά της Chevron.

Τα οφέλη

Τα οφέλη σε αυτή τη φάση από την κίνηση του αμερικανικού κολοσσού είναι πρωτίστως γεωπολιτικά και δευτερευόντως οικονομικά, καθώς σαφής εικόνα με νούμερα για τα εμπορικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα σε Κρήτη και Ιόνιο θα έχουμε μόνο μετά τις πρώτες ερευνητικές γεωτρήσεις. Διάστημα που υπερβαίνει κατά πολύ μια κυβερνητική θητεία.

Στο ιδανικό σενάριο, οι πρώτες γεωτρήσεις δεν θα πρέπει να αναμένονται πριν το 2030, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά πρόωρη την όποια συζήτηση για τα δισεκατομμύρια που θα μπουν στα δημόσια ταμεία, τα πιθανά έσοδα και τα πολλαπλασιαστικά οφέλη για την ελληνική οικονομία.

Αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή μετά την απόφαση της Chevron να καταθέσει προσφορά από κοινού με την Helleniq Energy, είναι να μην επαναλάβει το ελληνικό κράτος τα λάθη του παρελθόντος που έχουν στοιχήσει ουκ ολίγα επενδυτικά σχέδια.

Δηλαδή να βελτιώσει τις επιδόσεις του σε ένα τομέα που χωλαίνει διαχρονικά, τη διοικητική και δικαστική γραφειοκρατία, καθώς επίσης να διευκολυνθεί το σχήμα Chevron – Helleniq Energy για την εξεύρευση του λιμανιού που θα λειτουργήσει ως βάση υποδοχής για μια τέτοια δραστηριότητα, ζήτημα που απασχολεί τα τελευταία χρόνια όλους τους υφιστάμενους operators στην Ελλάδα.