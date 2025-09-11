Chevron: Τα μηνύματα από τη συμμετοχή του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Τη γεωπολιτική σημασία της εξέλιξης ανέδειξε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για «κομβικό βήμα» που αναβαθμίζει τον ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Με το μεγάλο στοίχημα να είναι η αποφυγή καθυστερήσεων, που στο παρελθόν έφεραν σε αδιέξοδο τον προγραμματισμό για αξιοποίηση των πιθανών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων σε “τέλμα”, μπαίνει και πάλι σε τροχιά το σχετικό εθνικό πρόγραμμα με αμερικανική “σφραγίδα”.

Έτσι, με διθυράμβους, που μένει να μεταφραστούν στο πεδίο με επιτάχυνση διαδικασιών, η κυβέρνηση υποδέχτηκε την κατάθεση ενδιαφέροντος στο σχετικό διαγωνισμό για έρευνες νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου από την κοινοπραξία Chevron – HELLENiQ ENERGY.

Το μήνυμα

Σε σχέση με τα πολιτικά μηνύματα της έλευσης του αμερικανικού κολοσσού, τουλάχιστον προς ώρας, (μια και θα πρέπει, για να γίνει σαφής η όλη εικόνα, να φανεί και το εύρος των λεπτομερειών της σύμβασης και βέβαια, πριν απ΄ όλα να καταφανεί από την έρευνα δεδομένων το τι υπάρχει ως πλούτος) είναι προφανές ότι αναδεικνύεται ο ρόλος της χώρας, εν μέσω συγκυρίας γεωπολιτικής πίεσης από την Τουρκία μέσω και της Λιβύης.

Άλλωστε τα δυο θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης, για τα οποία καταθέτει το ενδιαφέρον του στην Ελληνική πολιτεία ο αμερικανικός κολοσσός της Chevron, έχουν χαραχθεί στη μέση γραμμή του θαλάσσιου χώρου μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης, ενώ το ένα από τα δυο βρίσκεται εντός της χάραξης του περίφημου Τουρκο- Λιβυκού Μνημονίου. Άρα, χωρίς το ενδιαφέρον από μια ιδιωτική εταιρεία να δίνει λύση στο θέμα της ΑΟΖ, αποτελεί ένα δείγμα γραφής για το ποιος έχει τον πρώτο λόγο.

Πέρα, βέβαια από τη Chevron, η ExxonMobil σε κοινοπραξία με την HellenIQ Energy (70%-30%) έχουν αναλάβει τις έρευνες στα θαλάσσια οικόπεδα «Δυτικά της Κρήτης» και «Νοτιοδυτικά της Κρήτης» κάτι που καταδεικνύει ότι η εμπέδωση των εθνικών συμφερόντων στη θάλλασα περνά μέσα από τους αμερικανικούς κολοσσούς και την Ουάσιγκτον. Κάτι ανάλογο έχει γίνει και στην Κυπριακή ΑΟΖ.

Ήδη, πάντως, τη γεωπολιτική σημασία της εξέλιξης ανέδειξε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για «κομβικό βήμα» που αναβαθμίζει τον ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. «Η Ελλάδα μετατρέπεται σε σημαντικό ενεργειακό παίκτη, κάτι που αναγνωρίζεται όχι μόνο από την Ε.Ε. αλλά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες», τόνισε στο πλαίσιο περιοδείας του στο Χαϊδάρι, προαναγγέλλοντας τη σημερινή του συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ Νταν Μπέργκαμ, επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας του Λευκού Οίκου.

Σημειώνεται ότι o Αμερικανός αξιωματούχος κάνει στην Αθήνα το ντεμπούτο επισκέψεων στην Ευρώπη, κάτι που καταδεικνύει το ρόλο της χώρας στην ευρύτερη περιοχή για τις ΗΠΑ.

Και ο αρμόδιος υπουργός ΥΠΕΝ, Σταύρος Παπασταύρου, τόνισε ότι ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την αξιοποίηση του υποθαλάσσιου ενεργειακού πλούτου της Ελλάδας και ότι πρόκειται για εξέλιξη «Ελπίδας και Προοπτικής».

Ο κ. Παπασταύρου δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη σημασία της παρουσίας του αμερικανικού κολοσσού στην Ελλάδα αναφερόμενος στην εθνική αυτοπεποίθηση, με την οποία η χώρα βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια και αξιοποιεί τη γεωπολιτική της θέση στην Ανατολική Μεσόγειο. «Η κυβέρνηση κατέληξε ο κ. Παπασταύρου εκπληρώνει το καθήκον της προς τις επόμενες γενιές, υλοποιώντας τις δεσμεύσεις της για μια Ελλάδα ενεργειακά ασφαλή, επενδυτικά ελκυστική και γεωπολιτικά ισχυρή».

Η διαδικασία

Να σημειωθεί ότι τα επόμενα στάδια περιλαμβάνουν αξιολόγηση των προσφορών, έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο της σύμβασης και κύρωση από τη Βουλή. Πάντως, κυβερνητικές πηγές παραπέμπουν σε σύμπτυξη των χρόνων, ώστε άμεσα να στρωθεί ο δρόμος για τις έρευνες για ξεκινήσουν στις αρχές του 2026.

Στο μεταξύ, σήμερα εκτιμάται ότι θα ανακοινωθεί η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών, η οποία σύμφωνα με το νόμο θα πρέπει να καταλήξει εντός 60 ημερών. Μετά το στάδιο αυτό απαιτούνται άλλες 60 ημέρες διαπραγματεύσεων για τη σύναψη των συμβάσεων μεταξύ της αρμόδιας κρατικής αρχής, της Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων Α.Ε (ΕΔΕΥΕΠ) και της κοινοπραξίας Chevron – HellenIQ Energy για τις έρευνες υδρογονανθράκων στα τέσσερα θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και νοτίως της Πελοποννήσου (Νότια Κρήτη 1, Νότια Κρήτη 2, Νότια Πελοπόννησος και Α2). Στη συνέχεια θα πρέπει να ελεγχθούν από το Ελεγκτικό Συνέδριο και να επικυρωθούν από τη Βουλή.

Στο μεταξύ τη σημαντική αναβάθμιση της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο που αναγνωρίζεται πλέον και από τις ΗΠΑ και από την Ευρώπη, ανέδειξε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας τις προηγούμενες με΄ρες στο διεθνές ενεργειακό «Gastech Forum στο Μιλάνο της Ιταλίας.

Το LNG και η Ελλάδα

Ο κ. Παπασταύρου συμμετείχε σε πάνελ με θέμα«Leveraging energy policy to achieve energy securityand sustainability goals, με τη συμμετοχή εκπροσώπων κυβερνήσεων και του ιδιωτικού τομέα.

«Το αμερικανικό LNG φτάνει πλέον στη Ρεβυθούσα ή στο FSRU της Αλεξανδρούπολης, και βλέπουμε την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Ρουμανία, την Ουκρανία και τη Μολδαβία να συνεργάζονται», υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο κ. Παπασταύρου, τονίζοντας ωστόσο ότι πρέπει να γίνει ακόμα πολύ δουλειά, ώστε να υπάρξει ένα οικονομικά αποδοτικό προϊόν που να δίνει τη δυνατότητα το LNG να φτάνει στην Ελλάδα και στη συνέχεια να κινείται βόρεια, «ανατρέποντας την τάξη πραγμάτων που επικρατούσε επί δεκαετίες».

Παράλληλα, τόνισε ότι καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια ώστε οι γειτονικές της Ελλάδας χώρες να εναρμονίσουν το κανονιστικό τους πλαίσιο, «γιατί αυτό αποτελεί κλειδί για μια επιχειρηματικά-φιλική συμφωνία. Δεν πρέπει ο προμηθευτής να χρειάζεται να αντιμετωπίζει τέσσερις ή πέντε διαφορετικές χώρες και ισάριθμα διαφορετικά ρυθμιστικά και φορολογικά συστήματα».

Ο κ. Παπασταύρου επεσήμανε ότι ο κάθετος διάδρομος, που βρίσκεται ακόμη σε πρώιμα στάδια, «προσφέρει μια τεράστια ευκαιρία να μεταμορφώσει την περιοχή, διότι κάθε αγωγός ή κάθε διασύνδεση είναι κάτι πολύ περισσότερο από τη μεταφορά ενός προϊόντος, ενός εμπορεύματος. Είναι η δημιουργία αρτηριών για την περιοχή που συμβάλλει στην εμπέδωση της σταθερότητας και της προοπτικής. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό να ενισχύσουμε».

Κατόπιν, ο κ. Παπασταύρου συμμετείχε σε κλειστή συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τον Υπουργό Εσωτερικών και Επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, Doug Burgum, και την Γενική Διευθύντρια Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ditte Juul Jørgensen και εκπροσώπους της διεθνούς ενεργειακής βιομηχανίας, όπου και στάθηκε στο πως η Ελλάδα μετατράπηκε από εισαγωγέα φυσικού αερίου το 2020 χώρα σε εξαγωγέα φυσικού αερίου το 2024. Συγκεκριμένα, είπε πως «ο Κάθετος Διάδρομος θα βοηθήσει ουσιαστικά και την Ευρώπη, αλλά και τις ΗΠΑ στον κοινό στόχο αποσύνδεσης από το ρωσικό φυσικό αέριο και επίτευξης της ενεργειακής αυτονομίας. Μάλιστα, είπε πως σε αυτήν την προσπάθεια το 81% των εισαγωγών LNG της Ελλάδας για το πρώτο εξάμηνο του 2025 προήλθε από τις ΗΠΑ».

Στο περιθώριο του φόρουμ, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας είχε συνάντηση με τον Executive VicePresident for Commercial & Strategy και CFO τηςConoco Phillips, Andy O’Brian, η οποία εξέφρασε ενδιαφέρον να διερευνήσει -στο άμεσο μέλλον- ευκαιρίες επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα.