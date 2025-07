Συναγερμός για να μην εκτοξευθούν οι τιμές ρεύματος

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση της Ομάδας Κρούσης (Task Force) για την Ενεργειακή Ένωση που έχει σκοπό να προλάβει πιθανά προβλήματα ανάλογα με εκείνα που παρατηρήθηκαν πέρυσι.

Με βασικό στόχο τον καλύτερο συντονισμό Κυβερνήσεων, Διαχειριστών και Ρυθμιστών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλα και την άμεση αντιμετώπιση – όποτε απαιτείται – της απότομης αύξησης των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας, πραγματοποιήθηκε χθες μέσω τηλεδιάσκεψης, με την συμμετοχή του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Νίκου Τσάφου, η πρώτη συνεδρίαση της Ομάδας Κρούσης (Task Force) για την Ενεργειακή Ένωση.

Σε αυτή συμμετείχαν τα κράτη – μέλη σε επίπεδο Υφυπουργών/Αναπληρωτών Υπουργών, καθώς και εκπρόσωποι των αντίστοιχων Διαχειριστών Συστήματος Μεταφοράς, των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών και του ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators).

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκαν τα ζητήματα των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στις χώρες της Ε.Ε., της πορείας των ενεργειακών διασυνδέσεων στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, αλλά και της ετοιμότητα των ενεργειακών υποδομών για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του φετινού καλοκαιριού, με στόχο τον προσδιορισμό συγκεκριμένων επιχειρησιακών μέτρων για τον μετριασμό του κινδύνου εμφάνισης αρρυθμιών στις τιμές της ενέργειας.

Πιο συγκεκριμένα, η Κομισιόν κάλεσε τα κράτη – μέλη να λάβουν μέτρα για:

να μεγιστοποιήσουν τη διασυνοριακή δυναμικότητα που είναι διαθέσιμη για εμπόριο,

να διασφαλίσουν αποτελεσματικό συντονισμό για τη συντήρηση του δικτύου/των εγκαταστάσεων,

τη βελτίωση της ευελιξίας του συστήματος, – μεταξύ άλλων μέσω της αποθήκευσης- και

τη μείωση της ζήτησης κατά τις ώρες αιχμής.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι από την πρώτη αυτή σύσκεψη διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν περιθώρια χειρισμών για να αυξηθεί η κινητικότητα και η ροή ρεύματος ανάμεσα στις χώρες, ώστε να αποφευχθεί το φαινόμενο του περυσινού καλοκαιριού όταν και εκτοξεύθηκαν οι τιμές του ρεύματος, ιδίως στη γεωγραφική ζώνη που ανήκει η χώρα μας.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της τηλεδιάσκεψης, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Νίκος Τσάφος τόνισε χαρακτηριστικά:

«Όλες οι χώρες είμαστε πλέον καλύτερα προετοιμασμένες και έχουμε επεξεργαστεί σειρά συγκεκριμενών μέτρων που θα βοηθήσουν σε μια πιθανή μελλοντική κρίση» δηλώνει ο κ. Τσάφος.

Σημειώνεται ότι η Task Force για την συγκράτηση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας ενεργοποιήθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας της Ε.Ε. που ελήφθη στα μέσα Ιουνίου, ύστερα από σχετική πρόταση που υπεβλήθη από τη χώρα μας.

Νωρίτερα χθες, πριν την πραγματοποίηση της τηλεδιάσκεψης, ο Υπουργός και ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου και Νίκος Τσάφος, είχαν συγκαλέσει σύσκεψη συντονισμού της -αποτελούμενης από ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ και ΡΑΑΕΥ- Ομάδας Εργασίας, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη διασφάλιση της ομαλής ηλεκτροδότησης της χώρας εν όψει των επερχόμενων υψηλών θερμοκρασιών λόγω καύσωνα.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκτός από τον κ. Παπασταύρου, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Νίκος Τσάφος, ο Γενικός Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, κ. Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης, ο Αντιπρόεδρος Κλάδου Ενέργειας της ΡΑΑΕΥ, κ. Δημήτρης Φούρλαρης, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ, κ. Τάσος Μάνος, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, κ. Μανούσος Μανουσάκης, καθώς και στελέχη των φορέων. Η εν λόγω Ομάδα Εργασίας έχει αναπτύξει από τον Απρίλιο συστηματική συνεργασία για την αποφυγή προβλημάτων ηλεκτροδότησης, που έχει ως αποτέλεσμα τον καλύτερο συντονισμό ενεργειών σε έκτακτες συνθήκες.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, αξιολογήθηκε η υφιστάμενη κατάσταση και η ετοιμότητα του συστήματος και των αρμόδιων φορέων, ενώ παράλληλα επικαιροποιήθηκε ο οδικός χάρτης προληπτικών δράσεων εν όψει των επερχόμενων εβδομάδων του καλοκαιριού, όποτε και αναμένονται ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες. Στο επίκεντρο βρέθηκαν, επίσης, η ασφάλεια και η επάρκεια εφοδιασμού που θωρακίζουν το σύστημα ηλεκτροδότησης της χώρας απέναντι σε ενδεχόμενους κινδύνους για την λειτουργία του.