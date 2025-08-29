Θεαματική αύξηση στην κατανάλωση ρεύματος από σπίτια και επιχειρήσεις

Σημαντική άνοδος στην κατανάλωση ρεύματος το 2024, ενώ η αγορά βρίσκεται εν αναμονή του λανσαρίσματος των δυναμικών τιμολογίων.

Σημαντική ετήσια άνοδος της κατανάλωσης ηλεκτρισμού καταγράφηκε το 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ.

Συγκεκριμένα, η κατανάλωση στη Χαμηλή Τάση (αφορά κυρίως σπίτια και επαγγελματικούς χώρους) ενισχύθηκε κατά 11,27% και η αντίστοιχη στη Μέση Τάση (αφορά κυρίως βιοτεχνίες, μεταποίηση και μεγάλες αλυσίδες) κατά 9,01%.

Στην περίπτωση της Χαμηλής Τάσης, η μεγαλύτερη άνοδος εντοπίζεται στη Διεύθυνση Κεντρικής Ελλάδας με 17,3%, ενώ το 12% ξεπέρασαν οι περιφέρειες Μακεδονίας-Θράκης και Ηπείρου.

Εντός της Αττικής (+9,32%), πτώση 3,69% παρατηρήθηκε στον τομέα Αθηνών, τη στιγμή που Πειραιάς, Φιλοθέη-Κηφισιά και Περιστέρι είχαν αυξήσεις 14,5%, 16,2% και 13,2% αντίστοιχα.

Πανελλαδικά οι μεγαλύτερες άνοδοι σημειώθηκαν στο Κιλκίς (+37,4%), στη Φλώρινα (+22%), στη Σπάρτη (+20%), στην Καρδίτσα (+36,7%).

Εν τω μεταξύ, εν αναμονή του λανσαρίσματος των δυναμικών τιμολογίων βρίσκεται η αγορά ρεύματος, τιμολογίων που θα επιτρέπουν τη χρέωση σε διαφορετικές τιμές ανά ώρα, με βάση την επάρκεια ή την έλλειψη ζήτησης για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα: Πιο ακριβά δηλαδή θα πληρώνεται η κιλοβατώρα όταν υπάρχει έλλειψη και πιο φθηνά όταν υπάρχει επάρκεια ρεύματος στο σύστημα.

Η εισαγωγή ωστόσο των δυναμικών τιμολογίων συναρτάται με την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών στα σπίτια και τα καταστήματα των καταναλωτών. Για το σκοπό αυτό, ποσό 1,43 δισ. ευρώ προβλέπει ο ΔΕΔΔΗΕ για την εγκατάσταση των «έξυπνων» μετρητών ρεύματος κατά την πενταετία 2026-2030, στο τέλος της οποίας αναμένεται να έχει αντικατασταθεί το σύνολο των αναλογικών «ρολογιών» πανελλαδικά. Έτσι, για να ολοκληρωθεί το roll-out, η σχετική δαπάνη αναμένεται να διαμορφωθεί στα 195 εκατ. περίπου το 2026, την επόμενη τριετία να κινηθεί στα επίπεδα των 260-270 εκατ. ευρώ, για να ενισχυθεί περαιτέρω στα 357 εκατ. το 2030.

Ο παραπάνω «επενδυτικός οδικός χάρτης» περιλαμβάνεται στο νέο Προκαταρκτικό Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύου 2026-2030, το οποίο έχει τεθεί σε διαβούλευση από τον Διαχειριστή. Στο ίδιο Σχέδιο υπάρχει και μία «ακτινογραφία» των καταναλωτών με παροχές που ήδη τηλεμετρούνται και οι οποίες αθροίζουν πάνω από 1 εκατομμύριο. Από αυτές, περίπου 25.200 είναι παροχές μέσης τάσης και 983.500 χαμηλής τάσης.

Υπενθυμίζεται ότι ο ρυθμός εγκατάστασης ψηφιακών «ρολογιών» έχει ήδη επιταχυνθεί, ενώ θα ενισχυθεί περαιτέρω τους επόμενους μήνες, καθώς τον Μάιο του 2025 «κλείδωσαν» τα επίσημα αποτελέσματα του πρώτου «γύρου» του κυρίως διαγωνισμού, για την προμήθεια 2,76 εκατ. συσκευών από τις εταιρείες Iskraemeco, Itron και Protasis, Itron και Protasis. Συνολικά μέσω του διαγωνισμού, θα δρομολογηθεί η εγκατάσταση 7,64 εκατ. συσκευών, ώστε να αποσυρθούν όλοι οι αναλογικοί μετρητές και από τη χαμηλή τάση.