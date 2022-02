Άνδρας στο Βέλγιο πήρε αντιβιοτικά και "άκουσε" τον Θεό

Ένας 50χρονος άνδρας από το Βέλγιο, χωρίς ψυχιατρικό ιστορικό που δεν είχε πάρει ποτέ άλλοτε στη ζωή του αντιβίωση, χρειάστηκε αγωγή για τη θεραπεία βακτηριακής πνευμονίας. Αφότου πήρε αντιβιοτικά, είχε εναλλαγές στη διάθεση, έγινε ευερέθιστος και άρχισε να μιλά ασυνάρτητα. Παρουσίασε δηλαδή, συμπτώματα μανίας, κατάσταση που χαρακτηρίζεται από ασυνήθιστα υψηλό επίπεδο ενέργειας και ακανόνιστες σκέψεις και συμπεριφορές.

Όταν εισήχθη σε ψυχιατρική μονάδα έκτακτης ανάγκης στη Γενεύη, είπε στους ψυχιάτρους ότι το βράδυ που είχε προηγηθεί είχε πάρει την πρώτη δόση αντιβιοτικών και ένιωθε ότι θα πέθαινε. Επίσης, κατέθεσε ότι είχε ακουστικές παραισθήσεις. Για την ακρίβεια, νόμισε πως του μιλάει ο Θεός. Του είπε πως τον είχε επιλέξει για μια ειδική αποστολή -συμπτώματα ενδεικτικά ψύχωσης.

Αρχικά, τα μανιακά συμπτώματα του 50χρονου εμφανίστηκαν, αφότου πήρε το αντιβιοτικό αμοξικιλλίνη-κλαβουλανικό οξύ (σύνθετη πενικιλλίνη που χρησιμοποιείται στη θεραπεία ορισμένων βακτηριακών λοιμώξεων -μέση ωτίτιδα, στρεπτοκοκκική φαρυγγίτιδα, πνευμονία, κυτταρίτιδα, λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος και δαγκώματα ζώων).

Μόλις διέκοψε τη θεραπεία, τα συμπτώματα μανίας σταμάτησαν. Όταν άρχισε να παίρνει ένα άλλο αντιβιοτικό (κλαριθρομυκίνη -χρησιμοποιείται για τη θεραπεία διαφόρων βακτηριακών λοιμώξεων -στρεπτικοκκική φαρυγγίτιδα, πνευμονία, λοιμώξεις του δέρματος και νόσος του Lyme, μεταξύ άλλων), για τη θεραπεία της πνευμονίας, τα συμπτώματα μανίας επέστρεψαν και οι γιατροί προέβησαν σε νέο stop. Μια εβδομάδα αργότερα και ενώ δεν έπαιρνε τίποτα, δεν είχε συμπτώματα.

Σπάνια παρενέργεια

Οι γιατροί διέγνωσαν αντιβιομανία, μια σπάνια παρενέργεια που έχουν θεραπείες με αντιβιοτικά, όπως αναφέρει η μελέτη που δημοσιεύτηκε στο ιατρικό περιοδικό BMC Psychiatry. Ο όρος είχε επινοηθεί σε ανασκόπηση του 2002, που εξέτασε περιπτωσιολογικές μελέτες που αφορούσαν μανία που σχετίζεται με αντιβιοτικά.

Σε ανασκόπηση περιπτώσεων αντιβιομανίας που δημοσιεύτηκε το 2017 στο Journal of Affective Disorders, ο επικεφαλής της έρευνας, ψυχολόγος και ψυχίατρος του Catholic University of Leuven στο Βέλγιο, Pascal Sienaert και οι συνεργάτες του κάλυψαν 37 αναφορές σε ασθενείς ηλικίας από 3 ετών και άλλες 143 αδημοσίευτες περιπτώσεις που είχα αναφερθεί στον FDA (U.S. Food and Drug Administration).

Διαπιστώθηκε ότι η κλαριθρομυκίνη, είναι ένα από τα πιο συχνά εμπλεκόμενα αντιβιοτικά σε περιπτώσεις αντιβιομανίας. Σε κάποιες περιπτώσεις, οι γιατροί προχώρησαν στη χορήγηση αντιψυχωσικών, για τη θεραπεία των ασθενών.

