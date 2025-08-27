Έλληνας επιστήμονας μετείχε σε έρευνα που βοηθάει ώριμες γυναίκες να αποκτήσουν πιο εύκολα παιδί

Ο Δρ Ιπποκράτης Σαρρής συμμετείχε σε μελέτη που δίνει ελπίδα σε «μεγαλύτερης ηλικίας» γυναίκες να γίνουν μητέρες.

Παγκοσμίως παρατηρείται το φαινόμενο της υπογεννητικότητας, όπως και αύξηση στην ηλικία των γυναικών που αποφασίζουν να αποκτήσουν βιολογικό παιδί.

Συνήθως ταλαιπωρούνται και οδηγούνται σε πολλούς, αποτυχημένους, κύκλους εξωσωματικής γονιμοποίησης και απελπίζονται.

Οι μελέτες δείχνουν ότι στην ηλικιακή ομάδα άνω των 35 ετών, είναι πιο πιθανό να δημιουργηθούν έμβρυα με λάθος αριθμό χρωμοσωμάτων, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο ανεπιτυχούς εμφύτευσης και αποβολών.

Μια ερευνητική ομάδα, στην οποία μετείχε Έλληνας αποφάσισε να βοηθήσει.

Το θέμα που παρατηρείται σε γυναίκες ηλικίας από 35 έως 42 ετών

Οι ερευνητές του King’s College, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας Δρ Ιπποκράτης Σαρρής, Σύμβουλος Αναπαραγωγικής Ιατρικής και Διευθυντής του King’s Fertility, Επίτιμος Ανώτερος Κλινικός Λέκτορας στο King’s College London και Επίτιμος Σύμβουλος στο Νοσοκομείο King’s College, αποφάσισαν να ερευνήσουν πώς μπορούν να βοηθήσουν τις πιο ώριμες γυναίκες να αποκτήσουν μωρό σύντομα «μειώνοντας παράλληλα το συναισθηματικό κόστος των επαναλαμβανόμενων ανεπιτυχών κύκλων IVF».

Έκαναν λοιπόν, την πρώτη τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη, δοκιμή του κόσμου, που επικεντρώνεται αποκλειστικά σε γυναίκες ηλικίας από 35 έως 42 ετών, ομάδα που, όπως διευκρινίζουν οι επιστήμονες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου «είναι πιο πιθανό να παράγει έμβρυα με λάθος αριθμό χρωμοσωμάτων, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε δυσκολίες σύλληψης και να αυξήσει τον κίνδυνο αποβολής».

Το τεστ που δεν καλύπτεται, ενώ θα έπρεπε

Η πιλοτική μελέτη 100 γυναικών που υποβλήθηκαν σε θεραπεία γονιμότητας στο King’s Fertility, είχε ως στόχο να καλύψει το κενό στοιχείων, εστιάζοντας σε ηλικιωμένες ασθενείς και αξιολογώντας τη σκοπιμότητα διεξαγωγής μιας πολυκεντρικής, τυχαιοποιημένης, ελεγχόμενης δοκιμής που διερευνά την επίδραση της δοκιμής στην εγκυμοσύνη και τα ποσοστά ζωντανών γεννήσεων σε γυναίκες ηλικίας 35-42 ετών.

Τόσο η κλινική θεραπεία, όσο και οι εμβρυολογικές διαδικασίες για τη μελέτη πραγματοποιήθηκαν στο King’s Fertility, από τον Ιούνιο του 2021 έως τον Ιούνιο του 2023. Υπήρχαν 50 ασθενείς στην ομάδα PGT-A και 50 ασθενείς στην ομάδα ελέγχου.

«Η δοκιμή εξέτασε τη χρήση του προεμφυτευτικού γενετικού ελέγχου για την ανευπλοειδία (PGT-A), ως προς τον έλεγχο των εμβρύων για χρωμοσωμικές ανωμαλίες, πριν τη μεταφορά.

«Οι γυναίκες στην ομάδα PGT-A πέτυχαν την εγκυμοσύνη με λιγότερες εμβρυομεταφορές, μειώνοντας τον χρόνο μέχρι τη σύλληψη, έναν σημαντικό παράγοντα για τις γυναίκες προχωρημένης αναπαραγωγικής ηλικίας».

Τα ευρήματα έδειξαν πως αυτό το τεστ έδειξε υψηλότερο αθροιστικό ποσοστό ζωντανών γεννήσεων μετά από έως και τρεις εμβρυομεταφορές, με 72% στην ομάδα PGT-A έναντι 52% στην ομάδα ελέγχου.

Οι καθ’ ύλην αρμόδιοι εξήγησαν και ότι «οι τρέχουσες οδηγίες του National Institute for Health and Care Excellence (NICE) δεν συνιστούν, προς το παρόν, τη χρήση του τεστ PGT-A ως ρουτίνα, ωθώντας τις γυναίκες να κάνουν αυτό το τεστ ιδιωτικά ή να το παραλείψουν εντελώς.

Αυτές οι οδηγίες βασίζονται σε προηγούμενα στοιχεία από μελέτες που είχαν μια νεαρή μέση ηλικία συμμετεχόντων, όπου το ποσοστό ανώμαλου αριθμού χρωμοσωμάτων σε ένα κύτταρο, είναι χαμηλότερο.

Η μελέτη άνοιξε επίσης, νέους δρόμους συμπεριλαμβάνοντας έμβρυα που περιέχουν φυσιολογικά και ανώμαλα κύτταρα, τα οποία συναντώνται συχνά στην εξωσωματική γονιμοποίηση, σπάνια όμως, περιλαμβάνονται στην έρευνα».

Σημειώθηκε και ότι «ενώ πρόκειται για πιλοτική μελέτη και η διαφορά δεν έφτασε σε στατιστική σημαντικότητα λόγω του μικρού μεγέθους του δείγματος, η τάση υποδηλώνει ένα πιθανό όφελος που δικαιολογεί διερεύνηση σε μια μεγαλύτερη, πολυκεντρική δοκιμή».

Ο Δρ Ιπποκράτης Σαρρής. King's College

Ο Δρ Ιπποκράτης Σαρρής δήλωσε, στο δελτίο Τύπου, πως «αυτή η έρευνα αποτελεί απόδειξη της αφοσίωσης και της εμπειρογνωμοσύνης της ομάδας του King’s Fertility. Όχι μόνο όλοι οι ασθενείς στρατολογήθηκαν και υποβλήθηκαν σε θεραπεία εδώ, αλλά και η εμβρυολογική εργασία πραγματοποιήθηκε από το προσωπικό του εργαστηρίου μας.

Είμαστε περήφανοι που ηγηθήκαμε αυτής της πρωτοποριακής δοκιμής, η οποία αντιμετωπίζει ένα από τα πιο σημαντικά ερωτήματα στην εξωσωματική γονιμοποίηση, για γυναίκες άνω των 35 ετών. Προσβλέπουμε στην αξιοποίηση αυτών των ευρημάτων σε μεγαλύτερες, πολυκεντρικές μελέτες».