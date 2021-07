Γιατί η φαντασία μας για την εξωγήινη ζωή είναι τόσο φτωχή

* Το άρθρο του συγγραφέα Philip Ball δημοσιεύτηκε στο Aeon. Τo Αeon, είναι διαδικτυακό περιοδικό, που θέτει μεγάλα ερωτήματα, αναζητώντας φρέσκες απαντήσεις και μια νέα οπτική στην κοινωνική πραγματικότητα, την επιστήμη, τη φιλοσοφία και τον πολιτισμό. Το NEWS 24/7 αναδημοσιεύει κάθε εβδομάδα μια ιστορία για όσους λατρεύουν την πρωτότυπη σκέψη πάνω σε παλιά και νέα ζητήματα.

Με εκπλήσσει πόσα φαίνεται να γνωρίζουμε για τους εξωγήινους. Χτίζουν πολιτισμούς βασισμένους στη τεχνολογία και οδηγούν διαστημόπλοια από τη μία πλευρά του γαλαξία στην άλλη. Δημιουργούν δομές συλλογής ενέργειας γύρω από τα αστέρια τους. Μας στέλνουν διαστρικούς χαιρετισμούς. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι, όταν οι δικές μας εκπομπές φτάσουν σε αυτούς σε κάποια μελλοντική εποχή, θα περιμένουν με κομμένη την ανάσα την άφιξη του επόμενου επεισοδίου του Glee - αλλά φαίνεται ένα δίκαιο ποντάρισμα.

Πώς τα ξέρουμε όλα αυτά; Όχι με τη συνηθισμένη μέθοδο της επιστήμης για να ανακαλύπτουμε πράγματα, δηλαδή με την παρατήρηση. Τα ξέρουμε γιατί βασίζονται στη λογική. Επειδή τα έχουμε δει στις ταινίες. Επειδή είναι αυτά που θα κάναμε. Δηλαδή: όταν αρχίζουμε να εικάζουμε πώς είναι οι προηγμένοι εξωγήινοι, μιλάμε στην πραγματικότητα απλώς για τον εαυτό μας.

Η παρόρμηση να βάλουμε σε καλούπι τη ζωή σε άλλους κόσμους σύμφωνα με τη δική μας εικόνα πηγαίνει πίσω στην πρωτοεπιστημονική φαντασία του 17ου αιώνα, όπως το μυθιστόρημα The Comical History of the States and Empires of the Worlds of the Moon and Sun (1657 ) από τον Γάλλο συγγραφέα Συρανό ντε Μπερζεράκ. Ο Συρανό απεικόνισε ένα σεληνιακό τοπίο που κατοικείται από γιγάντια ανθρώπινα ζώα που κατά κάποιον τρόπο κατάφεραν να δημιουργήσουν μια πολύ ευρωπαϊκή ευγενική κοινωνία όπου συζητούσαν για τον Αριστοτέλη και τη χριστιανική θεολογία. Ήταν, ως επί το πλείστον, από τότε. Οι γαλαξιακές αυτοκρατορίες των μυθιστορημάτων Foundation του Ισαάκ Ασίμοφ (1942-1993) και των franchise του Star Wars και του Star Trek είναι εποικισμένες από πλάσματα που διαμορφώνονται σε ισχυρά άτομα του τέλους του 20ου αιώνα σε ψυχολογία και κίνητρα, ανεξαρτήτως από το πόση γούνα ή πόσες κορυφογραμμές στο μέτωπο έχουν.

Τέτοιες αυτο-αντανακλαστικές παραδοχές για τους εξωγήινους πολιτισμούς "πήδησαν" από την κινηματογραφική οθόνη στα επιστημονικά περιοδικά τον Σεπτέμβριο του 2015, όταν η αστρονόμος Ταμπίθα Μπογιατζιάν του Πανεπιστημίου Γέιλ και οι συνεργάτες της, χρησιμοποιώντας το διαστημικό τηλεσκόπιο Κέπλερ, ανέφεραν ότι το φως που προέρχεται από ένα αστέρι που ονομάζεται KIC 8462852 εμφανίζει έντονη, ταχέων διακυμάνσεων φωτεινότητα που δεν μπορεί εύκολα να εξηγηθεί από οποιαδήποτε γνωστή φυσική διαδικασία. Η Μπογιατζιάν πρότεινε ότι ένα σμήνος κομητών που γυρίζει γύρω του, μπορεί να εμποδίζει το φως του αστεριού, αλλά ο Τζέισον Ράιτ, αστρονόμος στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια και οι συνεργάτες του πρόσθεσαν μια προκλητική, αν και απίθανη, εναλλακτική λύση: το τρεμόπαιγμα του KIC 8462852 θα μπορούσε να είναι η περαστική σκιά μιας γιγαντιαίας δομής φτιαγμένης από εξωγήινους μηχανικούς.

Η ιδέα μιας τέτοιας δομής με περικυκλωμένο αστέρι προτάθηκε στη δεκαετία του 1960 από τον γεννημένο στη Βρετανία φυσικό Φρίμαν Ντάισον. Υποστήριξε ότι οποιοσδήποτε πολιτισμός με επαρκή τεχνική ικανότητα μπορεί να κατασκευάσει μια τεράστια ηλιακή συστοιχία στο διάστημα για να τροφοδοτήσει την τεράστια ζήτηση ενέργειας. Το σχόλιο του Ράιτ σχετικά με μια πιθανή πραγματική "Σφαίρα Ντάισον" γύρω από το KIC 8462852 έγινε με τη δέουσα προσοχή, αλλά δεν μπορείς να κάνεις εικασίες σχετικά με την ανακάλυψη εξωγήινων. Σύντομα, η ιδέα έγινε θέμα στα πρωτοσέλιδα παγκοσμίως. Αυξάνοντας περαιτέρω την ένταση, άλλοι ερευνητές άρχισαν να ακούνε μηνύματα που προέρχονταν από το KIC 8462852. Αυτές οι αναζητήσεις επικεντρώθηκαν σε ραδιοκύματα και παλμούς λέιζερ, ακριβώς όπως τα σήματα που χρησιμοποιούμε, υπογραμμίζοντας τον συνεχή ναρκισσισμό της προσπάθειας.

Εφόσον οι επιστήμονες αναζητούν εξωγήινη ζωή, την έχουν σκεφτεί με τη δική μας εικόνα. Η αναζήτηση ξεκίνησε αναμφισβήτητα με μια μελέτη στο Nature το 1959 από τους φυσικούς Τζουζέπε Κοκόνι και Φίλιπ Μόρισον, οι οποίοι υποστήριξαν ότι "κοντά σε κάποιο αστέρι μάλλον σαν τον Ήλιο υπάρχουν πολιτισμοί με επιστημονικά ενδιαφέροντα και με τεχνικές δυνατότητες πολύ μεγαλύτερες από αυτές που είναι τώρα διαθέσιμες σε εμάς". Οι δύο επιστήμονες θεώρησαν επίσης ότι αυτοί οι εξωγήινοι θα είχαν "καθιερώσει ένα κανάλι επικοινωνίας που κάποια μέρα θα μας γινόταν γνωστό". Τέτοια εξωγήινα σήματα πιθανότατα θα είχαν τη μορφή βραχέων κυμάτων ραδιοφώνου, τα οποία είναι πανταχού παρόντα στο Σύμπαν, και θα περιείχαν ένα προφανώς αφύσικο μήνυμα όπως "μια ακολουθία λίγων πρωταρχικών παλμών, ή απλά αριθμητικά αθροίσματα".

Τίποτα σε αυτήν την πρόταση δεν ήταν παράλογο, αλλά είναι προφανώς η κατάληξη δύο έξυπνων επιστημόνων που ρωτούν: "Τι θα κάναμε;". Η πρόταση των Κοκόνι και Μόρισον να αναζητήσουν γνωστούς τύπους σημάτων, που προέρχονται από γνωστούς τύπους τεχνολογίας, έχει ρυθμίσει σε μεγάλο βαθμό την αναζήτηση για εξωγήινη νοημοσύνη (SETI) από τότε. Σήμερα, ο αστρονόμος του Χάρβαρντ, Άβι Λεμπ πιστεύει ότι μπορεί να είναι καλό να ψάχνουμε για φασματοσκοπικές υπογραφές χλωροφθορανθράκων (CFC) στην ατμόσφαιρα εξωγήινων πλανητών, προφανώς με την πεποίθηση ότι οι εξωγήινοι έχουν ψυγεία όπως τα δικά μας (ή ίσως είναι απλά τρελοί για το λακ μαλλιών). Άλλοι επιστήμονες πρότειναν την εξεύρεση εξωγήινων αναζητώντας τις ελαφρώς μολυσμένες πόλεις τους, το αντιυλικής κίνησης σε στιλ Enterprise διαστημόπλοιό τους ή την ακτινοβολία που αναβοσβήνει από εξωγήινο πυρηνικό πόλεμο. Όλα ακούγονται τρομερά… ανθρώπινα.

Η προφανής δικαιολογία είναι ότι, εάν πρόκειται να προβληματιστείτε καθόλου από το SETI, πρέπει να ξεκινήσετε από κάπου. Το ότι έχουμε την επιθυμία να αναζητήσουμε ζωή αλλού οφείλεται πιθανώς στα φυσικά μας ένστικτα για να εξερευνήσουμε το περιβάλλον μας και να πολλαπλασιάσουμε το είδος μας. Εάν - και αυτό φαίνεται μάλλον πιθανό - όλη η πολύπλοκη ζωή του Σύμπαντος προέρχεται από την ανταγωνιστική εξελικτική διαδικασία του Δαρβίνου, δεν είναι λογικό να φανταζόμαστε ότι θα εξελιχθεί για να είναι περίεργη και επεκτατική; Και πάλι, δεν φαίνεται ότι όλες οι ανθρώπινες κοινωνίες σκοπεύουν να εξαπλωθούν πέρα ​​από τα όριά τους και είναι εικασία του καθενός ότι η θεωρία του Δαρβίνου θα συνεχίσει να είναι η κυρίαρχη δύναμη διαμόρφωσης της ανθρωπότητας κατά την επόμενη χιλιετία.

Το πρόβλημα με το να βασίζουμε το SETI σε προβολές των δικών μας ερεθισμάτων και εφευρέσεων είναι ότι περιορίζει τη σκέψη μας σε μια πολύ στενή πορεία. Αυτοί οι περιορισμοί αυξάνονταν ακόμη και πριν ο Μόρισον και ο Κοκόνι θέσουν τα θεμέλια του SETI. Το 1950 ο Ιταλός φυσικός Ενρίκο Φέρμι συζητούσε με μερικούς συναδέλφους για την ύπαρξη ευφυών εξωγήινων που εξερευνούν τον κόσμο. Εάν άλλα όντα είναι σε θέση να ταξιδέψουν μεταξύ των αστεριών, σίγουρα θα μας είχαν εντοπίσει και θα είχαν έρθει να ρίξουν μια ματιά έως τώρα, είπε, οπότε "Πού είναι;". Το "παράδοξο" του Φέρμι εξακολουθεί να αναφέρεται ως επιχείρημα για το γιατί η ευφυής ζωή πρέπει να είναι σπάνια στο Σύμπαν. Μεταξύ των πιθανών αναλύσεων που προσφέρει το Ινστιτούτο SETI, το όνομα του οποίου διαφημίζει τους στόχους του, είναι: "Οι εξωγήινοι έχουν κάνει αναλύσεις κόστους-οφέλους που δείχνουν ότι τα διαστρικά ταξίδια είναι πολύ δαπανηρά ή πολύ επικίνδυνα». Ίσως "ο Γαλαξίας είναι αστικοποιημένος [αλλά] εμείς είμαστε σε ένα βαρετό προάστιο". Ή ίσως η Γη διατηρείται μεμονωμένα ως "έκθεμα για εξωγήινους τουρίστες ή κοινωνιολόγους".

Είναι αστείο - σχεδόν νιώθω ότι γνωρίζω αυτούς τους εξωγήινους.

Μήπως αυτές οι αποτυχίες της φαντασίας σημαίνει ότι πρέπει να κλείσουμε τα στόματά μας για το τι μπορεί να κάνουν ή να μην κάνουν οι εξωγήινοι πολιτισμοί; Καθόλου. Πιστεύω ότι οι εικασίες κατά κάποιο τρόπο είναι ένα από τα θετικά που έχει κερδίσει το είδος μας επειδή απέκτησε μια μικρή αίσθηση αυτού του περίπλοκου σύμπαντος. Αλλά πώς μπορούμε να προχωρήσουμε πέρα ​​από τον εγωμονισμό και τα τετριμμένα κλισέ του Χόλιγουντ;

Μια συμβουλή είναι να μην αποσπόμαστε πολύ από την επιστημονική φαντασία. Μερικά από αυτά είναι υπέροχα, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι είναι αφηγήσεις, που σημαίνει ότι χρειάζονται χαρακτήρες και πλοκή, τα οποία μπορούμε να αναγνωρίσουμε. Και έτσι αυτά τα κλασικά, από το Dune (1965) του Φρανκ Χέρμπερτ και το Childhood's End (1953) του Άρθουρ Κλαρκ έως τα περίπλοκα μέλλοντα του Κιμ Στάνλεϊ Ρόμπινσον και του Ίαν Μπανκς, έχουν αρχηγούς και δικτάτορες, ήρωες και ηρωίδες, στόλους διαστημοπλοίων και αυτοκρατορίες. Η σφαίρα Ντάισον προηγήθηκε και εμπνεύστηκε ξεκάθαρα από το μυθιστόρημα Star Maker (1937) του Όλαφ Στάπλετον. Όταν εφαρμόζουμε ανθρωποκεντρικές αφηγήσεις στο SETI, πρέπει να υπενθυμίσουμε στον εαυτό μας ότι κοιτάζουμε απλώς έναν παραμορφωμένο καθρέφτη. Μια τέτοια προειδοποίηση θα μπορούσε να μας ωθήσει να είμαστε πιο τολμηροί και ευφάνταστοι στη σκέψη της εξωγήινης ζωής, καθώς και να σκεφτόμαστε αν μπορεί να υπάρχει ένας πιο ενδελεχής τρόπος να εξερευνήσουμε το φάσμα των δυνατοτήτων.

"Σκάψτε" λίγο και είναι πιθανό να βρείτε πιο δημιουργικές ιδέες σχετικά με το πώς μπορεί να υπάρχουν ευφυείς εξωγήινοι χωρίς να είναι ακόμη ανιχνεύσιμοι από εμάς. Ίσως τα υπερ-προχωρημένα όντα να εγκαταλείψουν τον φυσικό κόσμο, να κατοικούν στις γωνίες και στις χαραμάδες των επιπλέον διαστάσεων. Ίσως θα διασπαστούν σε ένα εξαϋλωμένο σύννεφο πληροφοριών, όπως το Black Cloud στο μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας του 1957 από τον Άγγλο αστρονόμο Φρεντ Χόιλ - ένα σπάνιο παράδειγμα ενός επιστήμονα που είναι πραγματικά ευρηματικός στη φαντασία. Ίσως η ζωή ενός υπερ-ευφυούς εξωγήινου θα μας φανεί ακατανόητα βαρετή ή περίπλοκη.

Ή ίσως να επιστρέψουν σε έναν απλούστερο τρόπο ζωής, όπως οι με μικρό εγκέφαλο, σαν φώκιες απόγονοι ανθρώπων που χαλαρώνουν πάνω σε βράχους στο μυθιστόρημα Galápagos του Κουρτ Βόνεγκατ (1985). Ωστόσο, εξακολουθούν να βρίσκουν διασκεδαστικές τις πορδές, οπότε ακόμη δεν διαφέρουν πολύ από εμάς.