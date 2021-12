Γιατί μπερδεύονται τα χριστουγεννιάτικα λαμπάκια; Υπάρχει επιστημονική εξήγηση

Ο στολισμός του σπιτιού και του δέντρου για τα Χριστούγεννα αποτελούν - συνήθως - μια ευχάριστη διαδικασία. Αυτό μέχρι τη στιγμή που θα πρέπει να τοποθετηθούν τα λαμπάκια. Όσο προσεκτικά και τακτοποιημένα τα έχουμε φυλάξει τον προηγούμενο Ιανουάριο, τόσο μπερδεμένα τα βρίσκουμε όταν έρθει η ώρα να τα χρησιμοποιήσουμε και πάλι. Και αυτό μόνο "μυστήριο" δεν αποτελεί, καθώς υπάρχει εξήγηση και μάλιστα επιστημονική.

Ο νόμος της θερμοδυναμικής και πιο συγκεκριμένα, η έννοια της εντροπίας ευθύνεται γι' αυτό. Πρόκειται για το μέτρο της αταξίας ενός συστήματος. Σε ένα απομονωμένο σύστημα, όπως το Σύμπαν μας, η εντροπία πάντα αυξάνεται. Έτσι, τα συστήματα τείνουν να κινούνται προς το χάος. Τα πράγματα καταρρέουν, γερνάμε και τα χριστουγεννιάτικα λαμπάκια – ακόμα και όταν είναι τακτοποιημένα – καταλήγουν μπερδεμένα μεταξύ τους. Ωστόσο, το μπλέξιμο δεν είναι ένα απλό γεγονός που διέπεται μόνο από το χάος. Οι επιστήμονες έχουν ανακαλύψει πολύπλοκα μαθηματικά πίσω από αυτό.

Συγκεκριμένα, η θεωρία των σκοινιών που δένουν όταν ταράζονται μελετήθηκε σε μια έρευνα στο Proceedings of the National Academy of Sciences το 2007. Η εργασία, με τίτλο Spontaneous Knotting of an Agitated String , οδήγησε τους δύο συγγραφείς, Dorian Raymer και Douglas Smith, να κερδίσουν το βραβείο Ig Nobel στη Φυσική το 2008.

Η μελέτη εξέτασε τι συμβαίνει όταν βάζετε ένα σκοινί σε ένα κουτί και αυτό περιστρέφεται. Εξέτασαν σκοινιά διαφορετικού μήκους, με κουτιά διαφορετικών μεγεθών που περιστρέφονται με διαφορετικές ταχύτητες και με διαφορετικό αριθμό περιστροφών. Στις 3.415 δοκιμές που διεξήγαγαν, βρήκαν σύνθετους κόμπους να σχηματίζονται στο σκοινί – μερικές φορές ακόμη και σε λίγα δευτερόλεπτα. Βασικοί παράγοντες είναι το ελάχιστο μήκος (46 εκατοστά) και ο αρκετός χώρος στο κουτί.

Αυτό που είναι συναρπαστικό στη μελέτη είναι ότι μαθηματικά, οι κινήσεις δεν διέπονταν από μια διαδικασία που αποτελείται από τυχαία βήματα. Δεν ήταν δηλαδή απλώς χάος, αν και η τυχαιότητα εξακολουθούσε να είναι ένας σημαντικός παράγοντας για το σχηματισμό κόμπων. Η περίεργη συμπεριφορά των σκοινιών σε ένα κουτί δεν αφορά μόνο τις μαθηματικές έρευνες ή τα χριστουγεννιάτικα λαμπάκια που μπλέκονται. Έχει σχέση με τον κόμπο του γενετικού υλικού εντός ορισμένων ιών, αλλά και στο γεγονός ότι ο ομφάλιος λώρος δεν δένεται εύκολα.

