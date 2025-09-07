Μάγεψε το “ματωμένο φεγγάρι” – Εντυπωσιακές εικόνες από την ολική έκλειψη

Ένα κατακόκκινο φεγγάρι που σιγά σιγά χάθηκε ήταν το εντυπωσιακό θέαμα που είδαν στο ουρανό, όσοι θαύμασαν την ολική έκλειψη σελήνης.

Η τελευταία ολική σεληνιακή έκλειψη του έτους, γνωστή και ως «Ματωμένο Φεγγάρι», πραγματοποιήθηκε σήμερα, Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα σε μεγάλο μέρος του κόσμου.

Το φαινόμενο ήταν ορατό καθ’ όλη τη διάρκειά του σε περιοχές της Ευρώπης, της Ασίας, της Δυτικής Αυστραλίας, ενώ μερικά τμήματά του ήταν ορατά στην Αφρική, την ανατολική Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η έκλειψη δεν ήταν ορατή.

Στην Ελλάδα, η ολική φάση κράτησε από τις 20:30 έως τις 21:52, με το μέγιστο να σημειώνεται περίπου στις 21:11. Η Σελήνη ανέτειλε στις 19:41 ήδη σε φάση μερικής έκλειψης.

Εντυπωσιακές εικόνες από το “ματωμένο φεγγάρι”

ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI

ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ/ INTIME

Λήψη με Drone / EUROKINISSI

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ/ EUROKINISSI

INTIME

ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI

INTIME

INTIME

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ/ EUROKINISSI

ΟΛΙΚΗ ΕΚΛΕΙΨΗ ΣΕΛΗΝΗΣ "ΜΑΤΩΜΕΝΟ ΦΕΓΓΑΡΙ" ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI

Το φαινόμενο της έκλειψης

Κατά την αρχαιότητα, οι άνθρωποι θεωρούσαν τη σεληνιακή έκλειψη κακό οιωνό. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για ένα φυσικό φαινόμενο που προκαλείται από τη διάθλαση του ηλιακού φωτός στην ατμόσφαιρα της Γης — το ίδιο φαινόμενο που δίνει στις ηλιοβασιλέματα τις χαρακτηριστικές κόκκινες αποχρώσεις. Κατά τη διάρκεια μιας ολικής έκλειψης, η Σελήνη αποκτά βαθύ κόκκινο ή χαλκί χρώμα, καθώς η ατμόσφαιρα φιλτράρει τα μπλε μήκη κύματος και αφήνει το κόκκινο φως να φτάνει στην επιφάνειά της. Η ακριβής απόχρωση εξαρτάται από τις συνθήκες στην ατμόσφαιρα, όπως η σκόνη, η ρύπανση ή η ηφαιστειακή τέφρα.

Η σεληνιακή έκλειψη περνά από διάφορες φάσεις — παρασκιάς, μερική και ολική — και η εμπειρία ποικίλλει ανάλογα με την τοποθεσία παρατήρησης. Στην ολική φάση, η σκιά της Γης καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια της Σελήνης. Στη μερική φάση, μόνο μέρος της Σελήνης εισέρχεται στη σκιά, δημιουργώντας την αίσθηση ότι «λείπει» ένα κομμάτι από την επιφάνειά της. Στην παρασκιά, η εξωτερική, αχνή σκιά της Γης προβάλλεται πάνω στη Σελήνη και είναι λιγότερο εντυπωσιακή.