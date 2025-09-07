Πανσέληνος Σεπτεμβρίου: Απόψε το “Φεγγάρι του Καλαμποκιού” – Τι ώρα θα το δείτε στην Ελλάδα

Η πανσέληνος του Σεπτεμβρίου αναμένεται να στολίσει τον ουρανό και να χαρίσει ένα μοναδικό θέαμα.

Η αντίστροφη μέτρηση για την εντυπωσιακή πανσέληνο του Σεπτεμβρίου έχει ξεκινήσει, με το «Φεγγάρι του Καλαμποκιού» να κάνει την εμφάνισή του απόψε.

Η πανσέληνος θα είναι ορατή για περίπου 82 λεπτά (20:30–21:52 ώρα Ελλάδας) και θα συνοδεύεται από ολική έκλειψη σελήνης, γνωστό ως «Ματωμένο Φεγγάρι», ένα σπάνιο θεαματικό φαινόμενο.

Το κόκκινο χρώμα του φεγγαριού οφείλεται στην ηλιακή ακτινοβολία από την ατμόσφαιρα της Γης, η οποία φιλτράρει τα μπλε μήκη κύματος και προωθεί τα κόκκινα, ένα επιστημονικό φαινόμενο.

Γιατί ονομάζεται «πανσέληνος του καλαμποκιού»

Γνωστή και ως «Φεγγάρι του Καλαμποκιού», η πανσέληνος του Σεπτεμβρίου οφείλει την ονομασία της στη σύνδεσή της με την εποχή της συγκομιδής των καλλιεργειών στη Βόρεια Αμερική, σύμφωνα με τη NASA.

Οι ιθαγενείς της βορειοανατολικής Αμερικής ονόμασαν έτσι το φεγγάρι επειδή συνέπιπτε με τη συγκομιδή καλαμποκιού, κολοκύθας, φασολιών και ρυζιού αποτελώντας μια περίοδο ιδιαίτερα σημαντική για την επιβίωσή τους.

Επίσης, το «Corn Moon» βοηθούσε τους αγρότες να εργάζονται περισσότερες ώρες τη νύχτα καθώς το έντονο φως του φεγγαριού φώτιζε τα χωράφια και διευκόλυνε τη συγκομιδή ενώ ορισμένες χρονιές, αν η πανσέληνος πέφτει πολύ κοντά στη φθινοπωρινή ισημερία τότε ονομάζεται «Harvest Moon» δηλαδή «Φεγγάρι του Θερισμού» μια ονομασία που διατηρεί επίσης τον αγροτικό και παραδοσιακό χαρακτήρα της.

Από πού θα είναι ορατή

Η πανσέληνος Σεπτεμβρίου θα είναι ορατή από Ασία, Αυστραλία, Αφρική και Ευρώπη, ενώ όσοι είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα μπορούν να την παρατηρήσουν.