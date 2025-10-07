Ο νικητής του Νόμπελ Ιατρικής έμαθε ότι νίκησε την πιο ακατάλληλη στιγμή

Με το κινητό σε λειτουργία πτήσης και μακριά από τον κόσμο, ο Φρεντ Ράμσελντ έμαθε ότι κέρδισε το Νόμπελ Ιατρικής με τον πιο ανορθόδοξο τρόπο.

Σε ένα απόμερο μέρος στα δυτικά των ΗΠΑ, με το κινητό του σε λειτουργία πτήσης και χωρίς καμία σύνδεση με τον έξω κόσμο, ο επιστήμονας Φρεντ Ράμσελντ έζησε μια ανεπανάληπτη στιγμή.

Βρισκόταν σε ψηφιακή αποτοξίνωση (digital detox) απολαμβάνοντας ένα ταξίδι πεζοπορίας και κάμπινγκ με τη σύζυγό του, όταν εκείνη ξαφνικά φώναξε από χαρά.

Ο Φρεντ τρόμαξε, νομίζοντας ότι η σύζυγός του είχε έρθει αντιμέτωπη με μια αρκούδα, αλλά η ανακάλυψη ήταν πολύ πιο σημαντική. Ο Φρεντ Ράμσελντ είχε κερδίσει το Νόμπελ Ιατρικής.

Η Επιτροπή Νόμπελ είχε προσπαθήσει πολλές φορές να επικοινωνήσει μαζί του, χωρίς όμως αποτέλεσμα, ακριβώς γιατί είχε βάλει το κινητό του σε λειτουργία πτήσης. Τελικά, η κλήση έγινε και η είδηση έφτασε στα αυτιά του ζευγαριού, το οποίο ταξίδευε στις ορεινές περιοχές των πολιτειών Ιντάχο, Ουαϊόμινγκ και Μοντάνα για τρεις εβδομάδες.

“Ήταν ακόμα στην άγρια φύση, με πολλές αρκούδες γύρω τους, οπότε φοβήθηκε όταν εκείνη φώναξε”, δήλωσε ο Τόμας Περλμαν, Γενικός Γραμματέας της Επιτροπής Νόμπελ. “Ευτυχώς, ήταν το Νόμπελ. Ήταν πολύ χαρούμενος και έκπληκτος, καθώς δεν το περίμενε καθόλου.”

Όσο για την κατάσταση του Ράμσελντ, εκπρόσωπος του εργαστηρίου του στη Σαν Φρανσίσκο ανέφερε ότι ο επιστήμονας “ζει τη ζωή του στο έπακρο” και είναι “εκτός δικτύου”. Αντίστοιχα, ο φίλος του και συνιδρυτής του εργαστηρίου, Τζέφρι Μπλουστόουν, δήλωσε ότι προσπαθούσε να τον βρει, αλλά πίστευε ότι ίσως ο Ράμσελντ έκανε κάμπινγκ.

Η κοινή ανακάλυψη που έφερε το βραβείο

Ο 64χρονος Ράμσελντ, μαζί με τη Μαίρι Μπρούνκοου του Ινστιτούτου Συστημάτων Βιολογίας του Σιάτλ και τον Σίμον Σακαγκούτσι του Πανεπιστημίου Οσάκα της Ιαπωνίας, μοιράζονται το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής για τις ανακαλύψεις τους που αφορούν τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει ο Guardian, το βραβείο αφορά τα Τ-λεμφοκύτταρα, που θεωρούνται οι “φύλακες” του οργανισμού, καθώς βοηθούν στην καταπολέμηση λοιμώξεων και καρκίνου.

Η διαδικασία επικοινωνίας με τους νικητές του Νόμπελ έχει καταγραφεί και στο παρελθόν ως μια πηγή… αναπάντεχων στιγμών. Ο μουσικός Μπομπ Ντίλαν αγνόησε το Νόμπελ Λογοτεχνίας του 2016 για μέρες, ενώ το 2011 η Επιτροπή ανακοίνωσε το βραβείο Ιατρικής, μόνο για να ανακαλύψει ότι ένας από τους νικητές είχε πεθάνει λίγες μέρες νωρίτερα.