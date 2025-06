Πού πηγαίνουν τα εκατομμύρια που βγάζει μετά θάνατον ο άνθρωπος που δρόσισε τον κόσμο

Κάποιος έφτιαξε το κλιματιστικό. Ας τον τιμήσουμε. Ας δούμε και πού πηγαίνουν εκατομμύρια που “βγάζει”, 75 χρόνια μετά το θάνατο του.

Για να μπορούμε να δροσιζόμαστε τις δύσκολες ημέρες του καύσωνα, χρειαζόμαστε κλιματιστικό. Κάποιος βέβαια, έφτιαξε αυτό το άγιο μηχάνημα. Σε ποιο όνομα πρέπει να πίνουμε δροσερό νερό;

Σε αυτό του Willis Carrier, “πατέρα του κλιματιστικού”, σύμφωνα με το North American Branch of the Newcomen Society of England.

Η εφεύρεση του μας βοηθά να “βγάζουμε” τους καύσωνες, επέτρεψε σε μωρά που γεννιούνται πρόωρα να επιβιώσουν και σε πόλεις, όπως το Λας Βέγκας και το Ντουμπάι να συνεχίσουν να υπάρχουν (τις έκανε βιώσιμες) και στην μακροημέρευση πρόωρων μωρών (μέσω του ακριβούς ελέγχου θερμοκρασίας και υγρασίας, στις μονάδες ενταντικής θεραπείας νεογνών).

Επιπροσθέτως, μείωσε τις ασθένειες που σχετίζονται με τη θερμότητα (θερμοπληξία, αφυδάτωση κ.α.), ειδικά σε ευάλωτους πληθυσμούς, όπως είναι οι ηλικιωμένοι. Με τον έλεγχο της υγρασίας, μειώθηκε η μούχλα και τα αλλεργιογόνα -άρα βελτιώθηκε η αναπνευστική υγεία-, επετράπη ο ακριβής έλεγχος του κλίματος σε εργοστάσια -κάτι κρίσιμο για βιομηχανίες όπως η κλωστοϋφαντουργία, η φαρμακευτική και η ηλεκτρονική- και βοήθησε την εξέλιξη της τεχνολογίας, καθώς η σύγχρονη πληροφορική βασίζεται σε ψυχόμενα κέντρα δεδομένων για την αποφυγή υπερθέρμανσης.

Κοντολογίς, αυτό που έφτιαξε ο Carrier αναμόρφωσε την αστική ανάπτυξη, την υγειονομική περίθαλψη, τη βιομηχανία και τον πολιτισμό, κάνοντας φιλόξενες έως τότε αφιλόξενες περιοχές και χώρους -όπως τα θέρετρα στην Καραϊβική ή τους κινηματογράφους, τα εστιατόρια και τα εμπορικά κέντρα.

Πώς όμως, έκανε κάτι που δεν είχαν καταφέρει δεκάδες άλλοι.

Η ανάγκη μιας εταιρείας εκτυπώσεων οδήγησε στο κλιματιστικό

Ο γεννημένος στις 26 Νοεμβρίου του 1876, στην Angola της Νέας Υόρκης -ένα μικρό χωριό κοντά στην πόλη Evans, με 2.217 κατοίκους-, Willis Haviland Carrier μεγάλωσε σε μια φάρμα. Για πρώτη φορά έφυγε από το σπίτι του, για να φοιτήσει στο Cornell University με πλήρη υποτροφία.

Το 1901 όταν είχε αποκωδικοποιηθεί η θέρμανση, αλλά όχι η ψύξη αποφοίτησε με Bachelor στη βιομηχανική μηχανική. Αμέσως μετά προσελήφθη στην εταιρεία Buffalo Forge, που πουλούσε μηχανές διάτρησης, ατμομηχανές, αντλίες και συστήματα θέρμανσης.

Το καλοκαίρι του ίδιου έτους, οι ΗΠΑ έζησαν έναν από τους πιο έντονους καύσωνες.

Ένας από τους πελάτες της Buffalo Forge, η Sackett-Wilhelms Lithographing and Publishing (εταιρεία λιθογραφίας και εκδόσεων στο Brooklyn), αδυνατούσε να κάνει δουλειά, λόγω της ζέστης. Τα μελάνια δεν στέγνωναν, έτρεχαν, η ευθυγράμμιση ήταν αδύνατη και το χαρτί εκτύπωσης διογκωνόταν. Εκπρόσωποι της λοιπόν, ζήτησαν από τον εργοδότη του Carrier να βρει μια λύση. Κατέθεσαν αίτημα για «μηχανή επεξεργασίας αέρα», δηλαδή έναν τρόπο να ρυθμιστεί η υγρασία και, αν ήταν δυνατόν, η θερμοκρασία.

Ο εργοδότης απευθύνθηκε στον 25χρονο Carrier, τον άνθρωπο που είχε φέρει στα ταμεία της εταιρείας 1.292.104 σημερινά ευρώ (40.000 δολάρια, τότε), χάρη στην ιδιοφυή του έμπνευση για τα σπιράλ που εξέπεμπαν θερμότητα. Ο νεαρός που είχε ως moto το «ψαρεύω μόνο βρώσιμα ψάρια και κυνηγώ μόνο βρώσιμα είδη ζώων. Ακόμα και στο εργαστήριο», είχε ως στόχο καριέρας να θέσει τη βιομηχανική μηχανική σε πιο λογικές και πρακτικές βάσεις.

Μέχρι τότε, οι περισσότεροι εκ των συναδέλων του δεν κατανοούσαν το λόγο που κάποιες μηχανές λειτουργούσαν όπως λειτουργούσαν, με αποτέλεσμα λάθη στα στάδια εξέλιξης. Ο Carrier, ο οποίος πρώτα καταλάβαινε πώς λειτουργεί οτιδήποτε και μετά προχωρούσε, δημιούργησε το πρώτο βιομηχανικό εργαστήριο στον κόσμο, προκειμένου να μπορεί να φτιάχνει καλύτερα, ασφαλέστερα και πιο αποτελεσματικά προϊόντα.

Το αναπάντητο ερώτημα και το “εύρηκα”

Για αιώνες, από τότε που ανακαλύφθηκε ο τρόπος μετατροπής του κρύου σε θερμότητα, δεκάδες επιστήμονες είχαν προσπαθήσει -ανεπιτυχώς- να ανακαλύψουν πώς γίνεται το αντίθετο.

Ο δικηγόρος και φιλόσοφος Francis Bacon είχε γράψει στις αρχές του 17ου αιώνα «για τη θερμότητα, ευχαριστούμε τη φωτιά, αλλά για το κρύο πρέπει να περιμένουμε μέχρι να το αναζητήσουμε σε βαθιές σπηλιές και ακόμα και τότε θα πρέπει να βρούμε τρόπο να το αποκτήσουμε σε μεγάλο βαθμό». Μέχρι την πρόκληση που τέθηκε στον Carrier, ως μεγάλες ανακαλύψεις στην ψύξη θεωρούνταν αυτή του Γάλλου μηχανικού, Ferdinand Carré (σχεδίασε την πρώτη μηχανή ψύξης με απορρόφηση αμμωνίας) και εκείνη του Αμερικανού Fr. John Gorrie (κατοχύρωσε την πατέντα της παγομηχανής).

Κανείς όμως δεν είχε πλησιάσει στο πώς μπορεί να ελεγχθεί η υγρασία.

Ο Carrier ήταν ο πρώτος που τα κατάφερε.

Κλείστηκε στο εργαστήριο του και παρουσίασε το δημιούργημα του στις 17 Ιουλίου του 1902.

ΤΙ ΕΙΧΕ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΤΟΥ Ο CARRIER

Το σχέδιο που κατέθεσε έγινε η βάση για την ανακάλυψη που άλλαξε τον κόσμο: το πρώτο μοντέρνο σύστημα κλιματιστικού. Αφορούσε την κυκλοφορία νερού μέσω των σπιράλ που είχε ήδη σχεδιάσει για τη θέρμανση. Με αυτά, εξισορρόπησε τη θερμοκρασία με το ρυθμό ροής του αέρα.

Του έμενε μόνο ένα πρόβλημα: ο έλεγχος της ροής του αέρα.

Το έλυσε ένα ομιχλώδες και παγωμένο βράδυ του 1902, όταν περίμενε το τρένο στο Pittsburgh, για να γυρίσει σπίτι του από τη δουλειά.

Ξαφνικά, “κοκάλωσε”, γούρλωσε τα μάτια του όπως κοιτούσε τον ουρανό και ψιθύρισε «δεν μπορεί να ήταν τόσο απλό».

Η λύση βρισκόταν γύρω του.

Ήταν η ομίχλη.

Αναγνώρισε το παράδοξο πως ο αέρας μπορούσε να «στεγνώσει» μέσω του κορεσμού με το νερό, καθώς η ομίχλη δεν ήταν τίποτα παραπάνω από υδρατμός που έχει συμπυκνωθεί στον αέρα.

Από τη θεωρία, πέρασε αμέσως στην πράξη και είδε ότι η ποσότητα του υδρατμού που μπορεί να περιέχει ο ατμός του νερού εξαρτάται από τη θερμοκρασία. Όταν η θερμοκρασία πέφτει, ο υδρατμός περιέχει και σταγόνες. Άρα, το ίδιο θα συνέβαινε και με την ψύξη. Αν λοιπόν, έμπαινε ο ψεκασμός νερού στη μέση, μπορούσε να ελέγξει την ποσότητα των υδρατμών στον αέρα.

Αντέστρεψε τη διαδικασία του πώς θερμαίνονται τα αντικείμενα με ατμό και αντί να στέλνει τον αέρα μέσα από ζεστά σπιράλ, τον έστελνε μέσω ψυχρών (στα οποία είχε βάλει κρύο νερό). Ο ψυχρός αέρας μέσω των κρύων σπιράλ, ψύχαινε τον αέρα και έλεγχε την υγρασία

Είχε μόλις ανακαλύψει τοn κλιματιστικό τύπο ψεξασμού. Δηλαδή, το σύγχρονο κλιματιστικό.

Χρειάστηκαν τέσσερα χρόνια βελτιώσεων και δοκιμών, πριν πάρει την πατέντα στις 2 Ιανουαρίου του 1906 για το «μηχάνημα διαχείρισης του αέρα». Σε αυτήν την τετραετία κέρδισε προαγωγές, έγινε επικεφαλής του τμήματος μηχανικής και πήρε την έγκριση να δημιουργήσει την Carrier AirConditioning Corp. ως θυγατρική της Buffalo Forge.

Η απόφαση αυτή ανακλήθηκε το 1915, όταν ο Carrier έφυγε με έξι συνεργάτες του και ίδρυσε τη δική του εταιρεία, την Carrier Engineering Company. Τον πρώτο χρόνο “έκλεισε” 40 συμβόλαια. Στις 8 Δεκεμβρίου του 1911, σύστησε στον κόσμο τη Rational Psychrometric Formulae, τη βάση όλων των βασικών υπολογισμών για τη βιομηχανία των κλιματιστικών, μέχρι και σήμερα. Αυτή βοηθά στον προσδιορισμό της ακριβούς συσχέτισης μεταξύ θερμοκρασίας και υγρασίας, ώστε να δημιουργείται ένα άνετο περιβάλλον.

Μέχρι το 1929, είχε στην ιδιοκτησία του τρία εργοστάσι, και η επιχείρησή του είχε καθαρά κέρδη 3.500.000 (σημερινά) ευρώ. Στο πελατολόγιό του ανήκαν ο Λευκός Οίκος, η Γερουσία και το Rivoli Theater της Νέας Υόρκης. Εκεί επέβλεψε προσωπικά την εγκατάσταση του μηχανήματος φυγοκεντρικής ψύξης (πιο ασφαλές και αποτελεσματικό), το οποίο ζύγιζε 133 τόνους.

Τα «εγκαίνια» της λειτουργίας στο Rivoli Theater έγιναν με λαμπρή τελετή, η οποία έφερε στο «παιχνίδι» μεγάλα studios του Hollywood, γραφεία, αλλά και τον απλό κόσμο που ονειρευόταν ένα οικιακό κλιματιστικό.

Ο Carrier δεν απογοήτευσε, αν και τα πρώτα προϊόντα του (1926) ήταν πολύ ακριβά. Αφότου έχασε 1.2 εκατομμύρια ευρώ σε επένδυση για αυτόν τον τομέα, αποφάσισε να εγκαταλείψει την προσπάθεια (μέχρι τη δεκαετία του ’50 που έκαναν θραύση τα φορητά κλιματιστικά), καθώς ήταν κοστοβόρα.

Το 1928, ωστόσο, κυκλοφόρησε μια πιο μικρή συσκευή για τους ιδιοκτήτες μικρών καταστημάτων, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ανταγωνιστούν μεγάλα εμπορικά μαγαζιά.

Ο Carrier έδωσε τη γνώση σε Ιαπωνία και Κορέα

To 1929 ήταν η χρονιά του κραχ της Wall Street. Για να επιβιώσει, o Carrier συμφώνησε να συγχωνευτεί η εταιρεία του με δυο άλλες. Κράτησε τη θέση του προέδρου.

Η Μεγάλη Ύφεση οδήγησε σε κατακόρυφη πτώση των πωλήσεων, με την εταιρεία να αλλάζει έδρα, να πηγαίνει στη Νέα Υόρκη και να σώζεται. Πώς; Μέσω της μεγάλης μετανάστευσης στο Sunbelt (περιοχή με κυρίως ερήμους και καυτές πολιτείες). Από το 1930 ξεκίνησε την Toyo Carrier και τη Samsung Applications στην Ιαπωνία και την Κορέα.

Το 1937 τον κάλεσαν να εγκαταστήσει το πρώτο κλιματιστικό σε βαγόνι τρένου. Είχε ήδη εγκαταστήσει μια παρόμοια ιδέα σε πλοίο, το ιαπωνικό Koan Maru, το οποίο έπλευσε με… δροσιά εκείνο το έτος.

Στο τέλος της δεκαετίας του ’30 ήρθε η επόμενη μεγάλη ανακάλυψη: το Weathermaster System που αφορούσε τους ουρανοξύστες! Ο B’ Παγκόσμιος Πόλεμος διέκοψε τη διάδοση της εφεύρεσης, που γνώρισε τις καλύτερες ημέρες της στην άνθηση της δεκαετίας του ’50. Βοήθησαν επίσης, οι εξελίξεις στην τεχνολογία και στα φαρμακευτικά προϊόντα, που κατέστησαν αναγκαία τη χρήση κλιματιστικών.

Στις 7 Οκτωβρίου του 1950, λίγο πριν τα 74α γενέθλιά του, ο Carrier άφησε αυτόν τον κόσμο.

Το 1948 είχε πάθει έμφραγμα και του είχαν συστήσει να σταματήσει να εργάζεται. Έκτοτε πήγαινε στο γραφείο του δυο φορές την εβδομάδα και δούλευε την αυτοβιογραφία του. Δυο εβδομάδες πριν το θάνατο του νοσηλεύτηκε για εξετάσεις στην καρδιά, που τελικά τον πρόδωσε.

Σε πενήντα χρόνια εργασίας, είχε γίνει πρωτοπόρος και στην κατάψυξη, ενώ είχε αποκτήσει περισσότερες από 80 πατέντες στο πεδίο του. Η εταιρεία του υπάρχει ακόμα και «βγάζει» περισσότερα από τα μισά κέρδη της United Technologies, στην οποία ανήκει.

Πόσα;

ΤΙ ΠΗΡΑΝ ΟΙ ΝΟΜΙΜΟΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΤΟΥ CARRIER

Aν ζούσε σήμερα ο Carrier, θα μπορούσε να κερδίζει συντηρητικά 4-17 εκατομμύρια ευρώετησίως και να έχει καθαρή αξία 200 εκατομμυρίων έως 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, ανάλογα με τον ρόλο, την ιδιοκτησία και την καινοτομία του.

Ο πλούτος του θα προερχόταν κυρίως από την επιτυχία της Carrier Corporation, τα δικαιώματα, τις συμβουλευτικές υπηρεσίες και τις επενδύσεις. Για παράδειγμα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Daikin, κερδίζει πολλά εκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Ο Carrier εκτιμάται πως θα ήταν ένα “σκαλοπάτι” πιο πάνω, χάριν της θαυμαστής προσφοράς στον κλάδο και των δυνατοτήτων για νέες ευρεσιτεχνίες.

Για την ιστορία, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας του ανήκαν κυρίως στην Carrier Corporation. Άρα τα χρήματα μοιράζονταν σστους μετόχους. Οι νόμιμοι κληρονόμοι του πήραν μόνο την προσωπική του περιουσία.