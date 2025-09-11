Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο μας όταν παίρνουμε μια απόφαση – Η εντυπωσιακή φωταγώγηση

Ιστορικό ντοκουμέντο της νευροεπιστήμης δείχνει ποιοι νευρώνες ενεργοποιούνται στον εγκέφαλο μας, κατά τη διάρκεια λήψης μιας απόφασης.

Νευροεπιστήμονες από 22 εργαστήρια, συνεργάστηκαν για να προσφέρουν στον πλανήτη κάτι που δεν είχε δει ποτέ ξανά: τι συμβαίνει στον εγκέφαλο μας, κατά τη διάρκεια λήψης μιας απόφασης.

Δηλαδή, πόσοι από τους περίπου 86 δισεκατομμύρια νευρώνες που έχει ο εγκέφαλο μας, ενεργοποιούνται, ενώ προσπαθούμε να αποφασίσουμε για κάτι.

Αυτό που συμβαίνει, εντυπωσιάζει.

Προηγούμενη έρευνα είχε υποδείξει ότι μικρές συστάδες νευρώνων ενεργοποιούνται, μόνο σε ορισμένα μέρη του εγκεφάλου κατά τη λήψη αποφάσεων, κυρίως σε περιοχές που σχετίζονται με την αισθητηριακή εισροή και τη γνωστική λειτουργία.

Ο νέος χάρτης αποκαλύπτει ότι η νευρωνική δραστηριότητα είναι πολύ πιο διαδεδομένη, με ηλεκτρικά σήματα να εκπέμπονται σε σχεδόν ολόκληρο τον εγκέφαλο.

Το άνευ προηγουμένου, ντοκουμέντο αφορούσε δυο μελέτες που παρουσιάστηκαν στη δημοσίευση της εργασίας στο Nature, στις 3/9.

Η μία περιέγραψε την ευρεία κατανομή της ηλεκτρικής δραστηριότητας που σχετίζεται με τη λήψη αποφάσεων. Η άλλη χρησιμοποίησε τα δεδομένα, για να αξιολογήσει πώς οι προσδοκίες διαμορφώνουν τις επιλογές.

Από το πλήρες σκοτάδι στην εντυπωσιακή “φωταγώγηση”

Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από 139 ποντίκια και η δραστηριότητα περιλάμβανε περισσότερους από 600.000 νευρώνες, σε 279 περιοχές του εγκεφάλου (το 95% του συνόλου). Χρησιμοποιήθηκαν τα Neuropixels, ψηφιακοί νευρωνικοί ανιχνευτές (ηλεκτρόδια) που παρακολουθούν χιλιάδες νευρώνες, ταυτόχρονα.

Ο χάρτης ολόκληρου του εγκεφάλου του εγκεφάλου δείχνει 75.000 (αναλυμένους) νευρώνες, που ανάβουν κατά τη διάρκεια διαφορετικών σταδίων στη λήψη μιας απόαφσης.

Aρχικά, η δραστηριότητα εντοπίζεται προς το πίσω μέρος του εγκεφάλου, σε περιοχές που επεξεργάζονται οπτικά ερεθίσματα. Στη συνέχεια, η εξαπλώνεται σε όλο τον εγκέφαλο, με τις περιοχές ελέγχου της κινητικότητας να φωτίζονται, καθώς η απόφαση ενός ποντικιού κορυφώνεται με κίνηση. Ακολουθεί η εκτεταμένη εγκεφαλική δραστηριότητα, όταν το ποντίκι λαμβάνει την ανταμοιβή -για την απόφαση του.

Οι συγγραφείς της μελέτης τόνισαν ότι «η γνώση του πόσο μεγάλο μέρος του εγκεφάλου εμπλέκεται στις αποφάσεις, θα βοηθήσει τους ερευνητές να διεξάγουν πιο στοχευμένες μελέτες περίπλοκης συμπεριφοράς».