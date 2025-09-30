AB: Τα “πατήματα” επιστροφής στην κερδοφορία

Στο όλο πλάνο μετασχηματισμού της εμβληματικής αλυσίδας καταγράφεται κι δύο ενδιαφέροντα σημεία. Καταστήματα γειτονιάς για πιο άμεση και εύκολη, χωρίς κόστη μετακινήσεων πρόσβαση σε αγορές αλλά και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας με καλή σχέση ποιότητας τιμής.

Σταθερά και με συνέπεια, “on track” όπως αναφέρεται αγγλιστί, βαδίζει το πενταετές πλάνο που έχει εκπονήσει η διοίκηση της ΑΒ Βασιλόπουλος, με βάση εκκίνησης το 2022, ώστε να “κλειδώσει” κερδοφορία. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η διοίκηση της εταιρείας, σε ενημέρωση των ΜΜΕ, στα Ιωάννινα, με αφορμή την παρουσίαση των τοπικών συνεργασιών που αναπτύσσει η αλυσίδα, η επιστροφή στην κερδοφορία αναμένεται το 2027 ή ακόμη και την επόμενη χρονιά.

Ήδη, ο Brand President της ΑΒ Βασιλόπουλος, Νίκος Λαβίδας με την ομάδα του, έχει τρέξει για τρία χρόνια το σχέδιο μετασχηματισμού που έχει τρεις βασικούς άξονες:

Τον εκσυγχρονισμό του δικτύου , με έμφαση στην ανάπτυξη του συστήματος δικαιόχρησης και το “στήσιμο” εταιρικών καταστημάτων σε δυναμικές περιοχές κατανάλωσης, όπως οι τουριστικές

, με έμφαση στην ανάπτυξη του συστήματος δικαιόχρησης και το “στήσιμο” εταιρικών καταστημάτων σε δυναμικές περιοχές κατανάλωσης, όπως οι τουριστικές Τον εξορθολογισμό λειτουργίας , με μείωση του λειτουργικού κόστους με χρήση ψηφιακών εργαλείων και ενίσχυση του κλάδου της χονδρικής με έμφαση στον κλάδο HORECA

, με μείωση του λειτουργικού κόστους με χρήση ψηφιακών εργαλείων και ενίσχυση του κλάδου της χονδρικής με έμφαση στον κλάδο HORECA αλλά και την στήριξη των καταναλωτών με προσφορές και προγράμματα πιστότητας, όπυ την τελευταία διετία “ακούμπησε” ποσά της τάξης των 500 ευρώ περίπου.

Ο στόχος

Τούτων δοθέντων, στόχος είναι το 2028 η εταιρεία να έχει “κλειδώσει”, ρυθμιστικού πλαισίου επιτρέποντος, μια και μόνο οι τελευταίες αλλαγές κόστισαν 0,5% στο μικτό περιθώριο κέρδους, λειτουργικό περιθώριο στο 4% – επίπεδα που είχε το 2021 – και να έχει ολοκληρώσει την ανάπτυξη δικτύου 900 καταστημάτων, κυρίως μέσω franchise.

Η χρήση

Σημειώνεται ότι με βάση τις ανακοινώσεις, το 2024 η ΑΒ παρέμεινε ζημιογόνα, με απώλειες 15,8 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 18% σε σχέση με το 2023 (19,3 εκατ. ευρώ) καθώς η εφαρμογή του business plan απαιτεί επενδύσεις και συνεπάγεται κόστος. Όπως ανέφερε ο κ. Λαβίδας, “το 2024, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στο €1,94 δισ., έναντι €1,97 δισ. το 2023, ως αποτέλεσμα της αναδιάρθρωσης του δικτύου καταστημάτων. Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν σε σχέση με το 2023, φτάνοντας στα €13,8 εκατ. από €6,4 εκατ. Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε €68,7 εκατ. (2024) έναντι €59,6 εκατ. (2023), ενώ η προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία ανήλθε σε €26,7 εκατ.”

Όπως αναφέρθηκε, στο ζημιογόνο αποτέλεσμα συνέβαλαν οι απομειώσεις παγίων που συνδέονται με κλείσιμο ή μετατροπή εταιρικών καταστημάτων σε franchise, καθώς και το αυξημένο χρηματοοικονομικό κόστος, ενώ ο κύκλος εργασιών υποχώρησε κατά 1,8% στα 1,94 δισ. ευρώ, επηρεασμένος από τις αλλαγές στο δίκτυο, σε μια χρονιά που το οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων κατέγραψε ανάπτυξη περίπου 3,5%.

Πάντως, με βάση τη διοίκηση, το «κόστος» του μετασχηματισμού είναι προσωρινές καθώς το σχέδιο κλιμακώνεται το 2025 με περαιτέρω στροφή στο franchise. Κι αυτό άλλωστε καταφαίνεται, εσχάτως, με άνοδο των πωλήσεων στα επίπεδα που καταγράφει η αγορά και εκτιμώνται στο 6,65.

Το δίκτυο

Με δεδομένο, δε, τον μετασχηματισμό, τα εταιρικά καταστήματα θα περιοριστούν σε 254 από 279 το 2024, ενώ τα franchise θα αυξηθούν σε 384 από 331 πέρυσι. Μαζί με τα 14 καταστήματα χονδρικής της ΕΝΑ, το δίκτυο της ΑΒ θα αριθμεί στο τέλος της φετινής χρονιάς 652 σημεία από 624 το 2024. Στόχος, όπως προαναφέρθηκε, είναι έως το 2028 να φτάσει τα 900 καταστήματα, εκ των οποίων τα 700 μέσω franchise με 213 συνεργάτες franchisees, μειώνοντας έτσι τα λειτουργικά κόστη, αυξάνοντας αναλογικά τον τζίρο και βέβαια ενισχύοντας τα περιθώρια κέρδους.

Εξαγορές

Να σημειωθεί ότι με βάση τη διοίκηση η ανάπτυξη πωλήσεων και δικτύου θα γίνει τόσο, οργανικά με ανοίγματα και μεταλλαγές στα σημεία, αλλά και στοχευμένες εξαγορές.

Όπως είπε ο κ. Λαβίδας, έπεσαν οι υπογραφές για την εξαγορά πέντε καταστημάτων της αλυσίδας Πτολεμαΐς στην Πτολεμαΐδα, τα οποία θα περάσουνε σε δύο franchisees, επισημαίνοντας ότι η εταιρία εξετάζει ευκαιρίες που «κουμπώνουν» στρατηγικά στο δίκτυό της. Μάλιστα ο κ. Λαβίδας δεν απέρριψε το ενδεχόμενο στην περίπτωση που προχωρήσει το deal Μασούτη- Κρητικού κάποια καταστήματα που πιθανότατα για λόγους ανταγωνισμού να μείνουν εκτός συμφωνίας, να υπάρξει ενδιαφέρον. «Φυσικά και μας ενδιαφέρει υπό την προϋπόθεση ότι… κουμπώνουν σε κάποιες περιοχές που θέλουμε να ενισχύσουμε την παρουσία μας.

Το μαγαζί της γειτονιάς

Στο όλο πλάνο μετασχηματισμού της εμβληματικής αλυσίδας καταγράφεται κι δύο ενδιαφέροντα σημεία που “ακουμπούν” και σε κοινωνικά δεδομένα της συγκυρίας. Καταστήματα γειτονιάς για πιο άμεση και εύκολη, χωρίς κόστη μετακινήσεων πρόσβαση σε αγορές αλλά και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας με καλή σχέση ποιότητας τιμής είναι μια βασική συνταγή, που πατά τις σύγχρονες τάσεις. Όπως, χαρακτηριστικά, ανέφερε η διοίκηση της ΑΒ, η Ελένη Προβίδη Πρόεδρος αλλά και ο κ. Λαβίδας, η αλυσίδα, παράλληλα με το franchise προβλέπει στο ρόλο που θα παίξουν ή και ήδη παίζουν τα καταστήματα γειτονιάς και τα μικρής τυπολογίας για την ανάπτυξή της.

Όπως είπε ο κ. Λαβίδας τα μικρά καταστήματα γειτονιάς το 2024 αναπτύχθηκαν με 6,1% όταν η ανάπτυξη της αγοράς ήταν στο 3,8% ενώ φέτος η ανάπτυξή τους είναι στο 9,6% έναντι 7,7%.

Επίσης και η ιδιωτική ετικέτα, ένεκα πληθωρισμού, αλλά και των τάσεων στις πωλησεις από τα discount μαγαζιά, αναμένεται να συνεχίσει να προσελκύει καταναλωτές. Με βάση τη διοίκηση, στόχος είναι να αυξηθεί το μερίδιό τους στο μίγμα τζίρου, που σήμερα μεσοσταθμικά για την αγορά είναι στο 22%. Έτσι, την επόμενη πενταετία σχεδιάζεται η εισαγωγή 450 νέων προϊόντων και 1.000 κωδικών έως το 2027.

Ψηφιακή διάσταση

Η ΑΒ Βασιλόπουλος συνέχισε το 2024 τις στοχευμένες επενδύσεις σε τεχνολογία και αυτοματισμούς. Τα μηχανήματα αυτόματης εξυπηρέτησης καλύπτουν πλέον το 70% των εταιρικών καταστημάτων, ενώ ηλεκτρονικές ετικέτες τιμών έχουν εγκατασταθεί σε 190 σημεία.

Την ίδια ώρα η εταιρεία προχωρά με σαφή προσανατολισμό στην επέκταση του fast delivery και της προσωποποιημένης εξυπηρέτησης, στην περαιτέρω ανάπτυξη του e-commerce, στην επέκταση του δικτύου franchise, σε νέες τεχνολογίες και στη σταθερή στήριξη της ελληνικής παραγωγής. Μάλιστα εκτιμά ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο θα “φρενάρει” την τάση ανάπτυξης των καταστημάτων με μεγάλες σάλες.

Προσφορές

Παράλληλα η ΑΒ Βασιλόπουλος συνεχίζει την προσπάθεια να καταδείξει ότι αποτελεί ανταγωνιστική επιλογή σε σχέση με τιμές σε επώνυμα προϊόντα, επενδύοντας σε προωθητικές ενέργειες όσο και στα προγράμματα πιστότητας με την επιστροφή χρημάτων στους καταναλωτές.

Το 2024 η εταιρεία επένδυσε 240 εκατ. ευρώ και το 2025 το ύψος της επένδυσης στις τιμές θα φτάσει στα 250 εκατ. ευρώ. Η στρατηγική αυτή δεν είναι μια αυτόνομη προσπάθεια, αλλά στηρίζεται ενεργά και από τη μητρική Ahold Delhaize, η οποία έχει ενισχύσει την ΑΒ με χρηματοδότηση, όπως το πενταετές ομολογιακό δάνειο ύψους 70 εκατ. ευρώ με σταθερό επιτόκιο 6,16% που εκδόθηκε το 2023. Όπως σημείωσε ο κ. Λαβίδας, η μητρική πιστεύει στην ελληνική αγορά και δίνει το «πράσινο φως» για την υλοποίηση του πλάνου ανάπτυξης.

Εξαγορά από άλλον “παίκτη”

Σε σχέση με τα σενάρια εξαγοράς που κατά καιρούς αναδύονται στην επικαιρότητα ο κ. Λαβίδας έδωσε το στίγμα. «Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σκέψη πώλησης της ΑΒ». Μάλιστα απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο πώλησης της ΑΒ Βασιλόπουλος, είπε ότι «δεν υπάρχει καμία τέτοια σκέψη πώλησης της ΑΒ αυτή τη στιγμή και για αυτό επενδύει και θέλει να επενδύσει παρά το γεγονός ότι τα κέρδη μας αυτά τα χρόνια δεν ήταν τα επιθυμητά».

Συμπλήρωσε δε ότι «δεν πουλάς όταν είσαι χαμηλά. Πάντα πρέπει να πουλάς όταν είσαι ψηλά. Τώρα αν φτάσουμε σε ένα σημείο και τα κέρδη είναι τόσο καλά και αποφασίσουν τότε να πουλήσουν, δεν μπορώ να το ξέρω», είπε ξεκαθαρίζοντας πάντως ότι ο ίδιος πιστεύει πολύ στην εταιρεία και στην ανάπτυξή της και δεν θα πρότεινε ποτέ να πουληθεί. Σχετικά με το 2025 τόνισε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης είναι στο 5,5% σχολιάζοντας ότι ο κύκλος εργασιών θα έχει θετικό πρόσημο στο τέλος της χρήσης.

Η αγορά

Αναφορικά με την πορεία των τιμών, ο κ. Λαβίδας σημείωσε ότι η ΑΒ θα συμβάλει όσο μπορεί στη νέα πρωτοβουλία του υπουργείου Ανάπτυξης για μείωση τιμών σε 1.000 προϊόντα, υπογραμμίζοντας ότι το ζήτημα της ακρίβειας παραμένει πρώτο μέλημα για τους καταναλωτές και για την εταιρεία.

Πάντως, απέφυγε να σχολιάσει την αμφισβήτηση του υπουργείου σχετικά με το αν τα περιθώρια κέρδους των σούπερ μάρκετ κινούνται στο 1,5%, τονίζοντας όμως ότι τα κυβερνητικά μέτρα είχαν σαφές κόστος. Ειδικότερα, το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους που έληξε στις 30 Ιουνίου κόστισε στην ΑΒ περίπου 5 εκατ. ευρώ, ενώ επιβαρυντικοί παράγοντες για την κερδοφορία της χρήσης 2024 ήταν επίσης η αύξηση του κατώτατου μισθού (3,5 εκατ. ευρώ) και τα logistics (4,6 εκατ. ευρώ). «Υπάρχει αμφισβήτηση αλλά είναι μετρημένα κουκιά τα περιθώρια κέρδους των σούπερ μάρκετ ανέφερε χαρακτηριστικά.

Εργαζόμενοι

Σημειώνεται, τέλος, ότι ο αριθμός των εργαζομένων μειώθηκε σε 12.600 άτομα, περίπου 1.000 λιγότερους σε σχέση με πέρυσι, κυρίως λόγω της μετατροπής καταστημάτων σε franchise. Όπως διευκρίνισε ο κ. Λαβίδας, οι εργαζόμενοι σε καταστήματα που μετατρέπονται διατηρούν την προϋπηρεσία τους, ενώ μπορούν – εφόσον το επιθυμούν και υπάρχει δυνατότητα – να ενταχθούν στο δίκτυο των franchise. Παρά ταύτα, η αλυσίδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δυσκολία στην κάλυψη αναγκών, με περίπου 200 κενές θέσεις.