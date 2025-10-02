ΑΔΜΗΕ: Έναρξη της λειτουργίας των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας με χρονική ανάλυση 15 λεπτών

Αποδοτικότερη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού και μεγαλύτερη ενσωμάτωση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής θα επιτρέψει η μετάβαση της Ευρωπαϊκής Συζευγμένης Αγοράς Επόμενης Ημέρας από χρονική ανάλυση 60 λεπτών, σε χρονική ανάλυση 15 λεπτών

Η αλλαγή της χρονικής ανάλυσης των αγορών ηλεκτρισμού θα συνεισφέρει επίσης στην ασφαλέστερη λειτουργία των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας και τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέλους.

Στην ελληνική ζώνη προσφοράς, η επίτευξη του στόχου αυτού ήταν αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας του ΑΔΜΗΕ με το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, τη ΡΑΑΕΥ, καθώς και με τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους 32 Διαχειριστές και τα 17 Χρηματιστήρια Ενέργειας της Ευρώπης.

Για την επιτυχή υλοποίηση της μετάβασης ο ΑΔΜΗΕ εφάρμοσε τις προβλεπόμενες αλλαγές του ρυθμιστικού πλαισίου στα πληροφοριακά συστήματα και πραγματοποίησε τοπικές και ευρωπαϊκές δοκιμές ενσωμάτωσης, καθώς και δοκιμές με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Όσον αφορά τη μετάβαση, η αυξημένη χρονική ανάλυση που τέθηκε σε εφαρμογή από τις 30/9, με πρώτη ημέρα φυσικής παράδοση την 1/10/2025, και η οποία ισχύει πλέον για την Αγορά Επόμενης Ημέρας, την Ενδοημερήσια Αγορά, καθώς και τη Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού, ανταποκρίνεται καλύτερα στις πραγματικές μεταβολές της παραγωγής και της ζήτησης. Η αλλαγή αυτή είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, με δεδομένη την αυξανόμενη διείσδυση της στοχαστικής παραγωγής από ΑΠΕ και την ανάγκη για καλύτερη αξιοποίηση όλων των πόρων ευελιξίας.

Με την αλλαγή αυτή, η Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού, βάσει της οποίας επιλύεται ο αλγόριθμος της αγοράς, θα αντανακλά ακριβέστερα το προφίλ μεταβολής των ηλεκτρικών μεγεθών στην ημέρα κατανομής, γεγονός που επιδρά θετικά στην ασφάλεια και την οικονομική λειτουργία του συστήματος.

Στη νέα αυτή κατάσταση, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν εντολές αγοράς ή πώλησης ενέργειας για κάθε 15λεπτο της ημέρας φυσικής παράδοσης, σε αντίθεση με την πρότερη κατάσταση στην οποία οι εντολές αναφέρονταν αποκλειστικά σε ωριαία διαστήματα. Κατά συνέπεια, οι συναλλαγές ενέργειας και οι τιμές στις οποίες αυτές εκτελούνται, αλλάζουν ανά 15λεπτο με 96 (αντί για 24) διακριτές τιμές και ποσότητες για κάθε ημέρα.

Οι Διαχειριστές Συστήματος Μεταφοράς και τα Χρηματιστήρια Ενέργειας σε όλη την Ευρώπη παραμένουν προσηλωμένοι στη δημιουργία ανταγωνιστικών αγορών, αυξάνοντας τη ρευστότητα των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και διευκολύνοντας τη διασυνοριακή ολοκλήρωσή τους, με αποδοτικότερη διείσδυση των ΑΠΕ, μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, και ενίσχυση της ενεργειακής μετάβασης, η οποία στοχεύει στη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας με παράλληλη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος της παραγωγής της.