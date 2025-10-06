Cosmote Telekom: Από telco εταιρεία σε ολιστικό πάροχο – Η νέα στρατηγική και τα επόμενα βήματα

Σε μια αγορά που εντείνει ρυθμούς ανταγωνισμού, ειδικά με την είσοδο της ΔΕΗ στις οπτικές ίνες, η Cosmote Telekom, προτάσσει την ισχυρή της θέση στις τηλεπικοινωνίες.

Βήμα – βήμα ξεδιπλώνει μια στρατηγική ολιστικής επανατοποθέτησης στην αγορά η Cosmote Telekom, έχοντας εδώ και μήνες μια σειρά σχετικών ανακοινώσεων. “Βατήρας”, βέβαια, για τον μετασχηματισμό αυτό είναι η ισχυρή και με βάθος ιστορίας παρουσία στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και της ψηφιακής οικονομίας, εν γένει.

Να σημειωθεί ότι με στόχο την υψηλού επιπέδου συνδεσιμότητα, η TELEKOM αναπτύσσει προηγμένα δίκτυα σταθερής και κινητής. Μόνο το 2023 προχώρησε σε επενδύσεις-ρεκόρ που έφτασαν τα 16,5 δισ. ευρώ, για την ανάπτυξη των υποδομών της σε όλο τον κόσμο.

Έτσι, σε μια αγορά που εντείνει ρυθμούς ανταγωνισμού, ειδικά με την είσοδο της ΔΕΗ στις οπτικές ίνες, η Cosmote Telekom, προτάσσει την ισχυρή της θέση στις τηλεπικοινωνίες κι ότι “ξέρει τη δουλειά”. Όπως αναφέρεται σε πρόσφατη ανακοίνωση, σύμφωνα με το Speedtest™ της Ookla®, το δίκτυο COSMOTE TELEKOM αναδείχθηκε “το πιο γρήγορο δίκτυο κινητής στην Ελλάδα” (Greece’s Fastest Mobile Network 2025) για 9η συνεχόμενη χρονιά. Επιπλέον, για τις υπηρεσίες Mobile Internet και φωνής έλαβε την πιστοποίηση “Best in Test” από την umlaut, για 11η συνεχή χρονιά, μία επίδοση που μόλις δύο δίκτυα παγκοσμίωςέχουν καταφέρει έως σήμερα.

“Οι συνεχείς διακρίσεις του δικτύου μας επιβεβαιώνουν την κορυφαία ποιότητά του. Στόχος μας είναι να παρέχουμε στους πελάτες μας κορυφαία εμπειρία συνδεσιμότητας και επικοινωνίας, σε κάθε γωνιά της χώρας. Ένα μεγάλο μπράβο στους τεχνικούς μας που φροντίζουν για τη διαρκή αναβάθμιση των υπηρεσιών μας και συμβάλλουν καθοριστικά στο όραμά μας, να οδηγήσουμε την Ελλάδα στις κορυφαίες θέσεις ψηφιακοποίησης στην Ευρώπη”, δήλωσε ο Γιώργος Τσώνης, Chief Technology Officer Ομίλου ΟΤΕ.

Το ταχύτερο δίκτυο κινητής στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ookla, το δίκτυο COSMOTE TELEKOM διατήρησε για 9η διαδοχική χρονιά την ισχυρή θέση του σε σχέση με τον ανταγωνισμό, πετυχαίνοντας σκορ ταχύτητας (Speed ScoreTM) 71.26, (2ος: 63.65 και 3ος: 59.76), με τους συνδρομητές κινητής COSMOTE TELEKOM να απολαμβάνουν, κατά μέσο όρο, 80% μεγαλύτερες ταχύτητες download. Τα στοιχεία της Ookla προέκυψαν από περίπου 1,3 εκατ. μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε πραγματικές συνθήκες, από τους ίδιους τους χρήστες κινητών δικτύων, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, μέσω της εφαρμογής Speedtest®.

Επιπλέον όπως αναφέρεται, την καλύτερη επίδοση στην Ελλάδα πέτυχε το δίκτυο κινητής COSMOTE TELEKOM συνολικά, αλλά και στις επιμέρους αξιολογήσεις των υπηρεσιών mobile internet και φωνής, από τη διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία μετρήσεων και ελέγχου δικτύων umlaut, λαμβάνοντας για 11η συνεχή χρονιά την πιστοποίηση «Best in Test».

Η πιστοποίηση “Best in Test” είναι αποτέλεσμα σειράς ανεξάρτητων συγκριτικών μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν από την umlaut την περίοδο 7 έως 26 Μαΐου 2025 σε περισσότερες από 30 μεγάλες και μικρές πόλεις και βασικούς οδικούς άξονες της χώρας, καθώς και στοιχείων crowdsourcing που συλλέχθηκαν από τον Δεκέμβριο 2024 μέχρι τον Μάιο 2025. Κατά τη διάρκεια των μετρήσεων, πραγματοποιήθηκαν δοκιμές σε όλες τις δημοφιλείς υπηρεσίες mobile data και φωνής και καταγράφηκε η τελική εμπειρία των πελατών ως προς την αξιοπιστία, την ποιότητα φωνής, τον χρόνο αποκατάστασης κλήσης, τη συνδεσιμότητα broadband 4G/5G, την ταχύτητα upload/download, την ταχύτητα πλοήγησης στο internet, την απρόσκοπτη παρακολούθηση HD/UHD videos και την ταχύτητα απόκρισης σε OTT Voice apps και gaming.

Ιστορικά υψηλή κίνηση δεδομένων αυτό το καλοκαίρι

Χάρη στην υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία του, το δίκτυο COSMOTE TELEKOM έφερε εις πέρας την ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση του καλοκαιριού. Την περίοδο 1 Ιουνίου – 31 Αυγούστου 2025, η κίνηση ανήλθε σε 435 Petabytes, σημειώνοντας άνοδο 25% σε σχέση με το 2024. Η κίνηση data μέσω 5G διπλασιάστηκε σε σχέση με πέρυσι.

Οι περιοχές με τη μεγαλύτερη κίνησηήταν τα νησιά των Κυκλάδων (Άνδρος, Τήνος, Μύκονος, Σύρος, Πάρος, Νάξος, Αντίπαρος) και η Χαλκιδική (Κασσάνδρεια, Δυτική Σιθωνία). Στις περιοχές με τη μεγαλύτερη αύξηση στη χρήση 5Gξεχώρισαν: ο νομός Ηρακλείου, ο νομός Ηλείας, τα Καλάβρυτα και το Πήλιο (>200%).

Πυλώνας MagentaONE

Στα νέα βήματα για μια ολιστική παροχή υπηρεσιών, σημαντικό ρόλο παίζει το νέο MagentaONE. Όπως πρόσφατα σημείωσε ο πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ Κώστας Νεμπής, το νέο πακέτο ολοκληρωμένων υπηρεσιών που αναπτύσσει ο Όμιλος, δίνει έμφαση σε μια πελατοκεντρική σχέση με τον καταναλωτή, ανάλογη με αυτή που ακολουθείται και στις ΗΠΑ. “Το 70% της πελατειακής μας βάσης έχει ήδη ενταχθεί στο MagentaONE”, δήλωσε στο περιθώριο της χθεσινής γενικής συνέλευσης των μετόχων ο Κώστας Νεμπής,, θέλοντας να σημειώσει ότι η πλειοψηφία των πελατών ήδη απολαμβάνει τα συνδυαστικά πακέτα του Ομίλου.

“Προσφέρουμε τεράστια αξία και προνόμια προς τους πελάτες μας”, είπε, τονίζοντας ότι “η εξυπηρέτηση πελατών και σε φυσική μορφή, τα καταστήματα, οι τεχνικοί πεδίου σε όλη την Ελλάδα μας επιτρέπουν να δίνουμε αυτή την εμπειρία που κάνει σήμερα τους Έλληνες καταναλωτές να επιλέγουν την Cosmote Telekom σε σχέση με τον δεύτερο”.

“Όραμά μας είναι να εξελίξουμε τον ΟΤΕ, κορυφαίο τηλεπικοινωνιακό πάροχο στην Ελλάδα, σε κορυφαίο ψηφιακό πάροχο στην Ευρώπη”, είπε ο κ. Νεμπής. “Συγχρόνως, όραμά μας είναι να οδηγήσουμε και την Ελλάδα από τις ακόμη όχι υψηλές θέσεις, στις υψηλότερες θέσεις ψηφιακοποίησης στην Ευρώπη”, συμπλήρωσε. “Αυτό είναι το όραμά μας και αυτό μας κινητοποιεί, έχουμε μια σειρά στρατηγικές προτεραιότητες προσανατολισμένες σε αυτό το όραμα και τις τηρούμε ευλαβικά τον τελευταίο χρόνο”, κατέληξε.

Το σήμα του Σηάτλ

Πρελούδιο για όλα αυτά είχε δοθεί κατά την επίσκεψη δημοσιογραφικής ομάδας με έμφαση σε μια σειρά κινήσεων που “χτίζουν” σχέσεις με την πελατειακή βάση δίνοντας αθροιστική αξία στους συνδρομητές. Στο φόντο αυτό αναμένονται και σήμερα ανακοινώσεις.

“Η ικανότητα των telcos να βάζουν στην αγορά προϊόντα. Αυτά θα αλλάξουν τα πράγματα στην αγορά σε 2-3 χρόνια”. Αυτη η αναφορά του Srini Gopalan, τότε Chief Operating Officer της T-Mobile US, και νυν επικεφαλής του αμερικανικού κολοσσού, ενώπιον μιας σημαντικής δημοσιογραφικής αποστολής από την Ελλάδα στα μέσα Ιουνίου που οργάνωσε η Cosmote – Telekom στην έδρα της “ομόσταυλης” αμερικανικής της εταιρείας στο Σιάτλ, έδρα μεγάλων καινοτόμων εταιρειών αλλά και σημείο της σύγχρονης κοινωνικής μηχανικής.

Εκεί ο με θητεία και στην Ελλάδα Srini Gopalan έδωσε το στίγμα και έδειξε το δρόμο για το πώς μπορεί η Cosmote Telekom να βαδίσει έναν δρόμο με ένταση στην πελατοκεντρική φιλοσοφία και η ανωτερότητα των δικτύων.

Βασικό σημείο μια νέας επιχειρηματικής κουλτούρας, όπως είχε επισημάνει ο επικεφαλής της T – Mobile είναι, “το να μένεις περίεργος και να έχεις διάθεση να μαθαίνεις και να αναπτύσσεσαι”.

Υπενθυμίζεται ότι η θυγατρική της Telekom, ΤMobile, στην αμερικανική αγορά κατάφερε να κερδίσει μέσα σε μια δεκαετία στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Να σημειωθεί ότι ο αμερικανικός “κλάδος”, ο Όμιλος Cosmote Telekom και ο αντίστοιχος Ουγγρικός Όμιλοε αποτελούν τα “πετράδια” του “στέμματος” της Telekom.

Όπως επεσήμαναν τα στελέχη της TMobile, του τηλεπικοινωνιακού παρόχου με έδρα το Bellevue στο Σιάτλ της πολιτείας Ουάσιγκτον, η TMobile US κατάφερε να μετατραπεί μέσα σε περίπου μια δεκαετία στον δεύτερο μεγαλύτερο πάροχο των ΗΠΑ και αποτελεί οδηγό και για την Cosmote Telekom ενώ έχει καταστεί άκρως πελατοκεντρική εταρεία με συνεχή παραγωγή εμπειριών για τους συνδρομητές της.

Μεγάλο σχολείο

“Κοινή η μεγάλη δέσμευση και αφοσίωση στους πελάτες μας. Για μας παίζει ρόλο η πρώτης γραμμής ποιότητα και η δέσμευση στην εμπειρία. Αυτό σημαίνει δέσμευση σε επενδύσεις και σε τεχνολογική καινοτομία”, είχε σημειώσει ο Srini Gopalan.

‘Στις ΗΠΑ πέρα από την τεχνολογία είναι το πάθος να χτίσουμε δεσμούς μεταξύ της πρώτης γραμμής της εταιρείας και των πελατών. Χτίσαμε αυτήν την εταρεία πέρα από τις τεχνολογικές της υποδομές. Δουλειά μας να φέρουμε τη δύναμη που έχουμε ως οργανισμός το καλύτερο δίκτυο με τις δυνατότητες του, στον πελάτη”, είχε συμπληρώσει περιγράφοντας μια στρατηγική που οι εδώ ξετυλίγεται.

“Μειώσαμε 75% τα κόστη με κινήσεις βελτίωσης” είχε πει συμπληρώνοντας ότι η “ευθυγράμμιση των αρχών σε όλες τις θυγατρικές μια βασική προτεραιότητα. Αν κάνουμε το σωστό στους πελάτες θα έχουμε το trade off. Να κάνουμε το καλό για πελάτες, το βασικό στο DNA μας

“Αν είσαι challenger εάν έχεις κυρίαρχα ποσοστά έχεις τη δυνατότητα να προκαλέσεις και να μάθεις πολλά και να εφαρμόσεις πολλά”, είχε αναφέρει τον Ιούνιο

5G standalone

Εστίασε, δε και σε μια σειρά από κσιμοτομίες όπως το 5G standalone σημαντικές και για την Ελλάδα. “Είμαστε οι μόνοι που προσφέρουμε. Είναι μοναδικό, πχ Πυροσβέστες, νοσοκομειακά με τη συνδεσιμότητα, η ικανότητα να χτίσεις μια ξεχωριστή ‘φέτα’ δικτύου δίνει ειδική και διακριτή δυνατότητα επικοινωνίας. Ειδικά σε περιοχές όπως η Νέα Υόρκη. Αυτό δείχνει πώς πήγαμε από τη θέση του challenger to champion”, είχε πει ο επικεφαλής της αμερικανικής θυγατρικής της Telekom που εστίασε και στη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης. “Ενεργούμε για να κάνουμε proactivly το τι θέλουν οι πολίτες. Προβλέπεις προκλήσεις maintenance”, τόνισε ο Srini Gopalan. “Κι όλα πατάνε στο πώς αξιοποιούμε το workflows για να κάνουμε πιο απλά τα πράγματα για να κάνουμε πιο φιλική την telco εμπειρία”.

“Με ΑΙ προσπαθούμε να καταλαβαίνουμε το γιατί ένας πελάτης παίρνει τηλέφωνο. Έχουμε στο εσωτερικό μας σύστημα πολύ γνώση και προσπαθούμε να την ‘κάνουμε λιανά’ και πιο απλά. Προσπαθούμε να κάνουμε μηχανισμούς που οι πολίτες θα κάνουμε πολλά μόνοι τους. Θα πρέπει οι πολίτες να έχουν με απλό τρόπο ευκαιρία να έχουν πρόσβαση σε ότι έχει δυνατότητα ένας agent”, είχε συμπληρώσει.

Νέες συνεργασίες στην Ελλάδα

Να σημειωθεί ότι με βάση τις σχετικές ανακοινώσεις, το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Magenta Moments φέρνει σε όλους τους πελάτες της, ιδιώτες και επαγγελματίες, η COSMOTE TELEKOM. “Το Magenta Moments, που αναβαθμίζει το COSMOTE DEALS FOR YOU, φέρνει έναν νέο κόσμο προνομίων & εμπειριών, γεμάτο δώρα, διαγωνισμούς και αποκλειστικές προσφορές από ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, σε χώρες όπου δραστηριοποιείται η TELEKOM. Το Magenta Moments είναι διαθέσιμο μέσα από τα apps της COSMOTE TELEKOM και του WHAT’S UP”, τονίζεται από τη εταρεία.

Πριν λίγες μέρες, δε, COSMOTETELEKOM όπως αναφέρει ανακοίνωση, συνδέεται με την Protergia, την ενέργεια της METLEN, και μαζί φέρνουν ακόμα περισσότερα προνόμια για τους πελάτες τους.

“Η συνεργασία μας με την Protergia, που ξεκίνησε το 2016, περνά πλέον σε νέα φάση. Ενώνοντας τις δυνάμεις μας, προσφέρουμε στους πελάτες μας ολοκληρωμένες λύσεις για το νοικοκυριό και δημιουργούμε προστιθέμενη αξία. Θα συνεχίσουμε να επεκτείνουμε το portfolio των υπηρεσιών μας, καλύπτοντας τις σύγχρονες ανάγκες κάθε πελάτη” δήλωσε ο Παναγιώτης Γαβριηλίδης, Chief Commercial Officer ConsumerSegment Ομίλου ΟΤΕ.

“Η πολυετής στρατηγική συνεργασία μας με την COSMOTE TELEKOM εξελίσσεται και επεκτείνεται δυναμικά. Σήμερα, μέσα από τον συνδυασμό του MagentaONE με το Protergia Picasso, δίνουμε στους πελάτες μας μια μοναδική εμπειρία που ενώνει τηλεπικοινωνίες και ενέργεια. Στην Protergia καινοτομούμε και δημιουργούμε λύσεις που απαντούν στις σύγχρονες ανάγκες όλων των πελατών μας”, δήλωσε ο Κωνσταντίνος Βούζας, Executive Director, M Energy Customer Solutions, της METLEN.

Να σημειωθεί ότι στην αποστολή στο Σηάτλ ο Vinayak Hegde, Consumer CMO έχει σημειώσει ότι: “Με το πρόγραμμα Ματζέντα δίνουμε επιστροφές και χτίζουμε πέρα από μια σχέση με τον πελάτη μια σχέση life style.

Στόχος μας να είμαστε στην πρωτοπορία.

Χτίζουμε τα δίκτυά μας για να χτίζουμε extra capacity προβλέποντας πού θα είναι οι ανάγκες των πελατών μας. Χτίζουμε ιχυρές συνεργασίες. Πχ πελάτες άλλων για να καλυφθούν με το δορυφορικό μας δίκτυο. Network pass είναι αυτό σε δορυφορικές υπηρεσίες κτλ.

Η μεγαλύτερη πρόκληση να είμαστε σταθερά καινοτόμοι. Να είμαστε μπροστά από όλους» είχε αναφέρει το στέλεχος της αμερικανικής ‘αδελφής’ της Cosmote Telekom.

Επίσης ο Omar Tazi – Executive Vice President & Chief Product Officer είχε αναφέρει με έμφαση: “Λειτουργούμε σε μια κατακερματισμένη αγορά σε όρους ψηφιακού περιβάλλοντος και το να τα ενοποιήσουμε όλα αυτά είναι μια μεγάλη πρόκληση.

Δεν ζητάμε για το Ματζέντα κάτι δεν το κάνουμε σύνθετο αλλά απλό. Αξιοποιούμε τα δεδομένα του δικτύου μας”.

Ο όμιλος TELEKOM

Ο όμιλος TELEKOM ιδρύθηκε το 1995 και σήμερα αποτελεί έναν από τους κορυφαίους ομίλους τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως. Είναι μια παγκόσμια εταιρεία με δυναμική παρουσία σε Ευρώπη και ΗΠΑ. Συνολικά, δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 50 χώρες και αριθμεί περίπου 200.000 εργαζομένους. Η TELEKOM διαθέτει πάνω από 261 εκατομμύρια πελάτες κινητής τηλεφωνίας, 25 εκατομμύρια συνδέσεις σταθερής και 22 εκατομμύρια ευρυζωνικές συνδέσεις. Παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες σταθερού ευρυζωνικού δικτύου, κινητών επικοινωνιών, Internet και τηλεόρασης για ιδιώτες, καθώς και λύσεις ICT για επιχειρήσεις και εταιρικούς πελάτες.

Με στόχο την υψηλού επιπέδου συνδεσιμότητα, αναπτύσσει προηγμένα δίκτυα σταθερής και κινητής, προσφέροντας γρήγορο και αξιόπιστο internet. Μόνο το 2024, προχώρησε σε επενδύσεις ύψους 16 δισ. ευρώ, κυρίως για την ανάπτυξη των υποδομών της σε όλο τον κόσμο. Για την πραγματοποίηση του οράματός της να εξελιχθεί σε κορυφαία Digital Telco, βασικό ρόλο θα διαδραματίσουν οι δυνατότητες που προσφέρει η παγκόσμια κλίμακα του ομίλου, η πρόσβαση σε cutting edge τεχνολογία, κι ένα επιχειρηματικό μοντέλο που βασίζεται στην αξιοποίηση των δεδομένων και την εκτενή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

Η TELEKOM δραστηριοποιείται δυναμικά και στην Ελλάδα, με τον Όμιλο ΟΤΕ να αποτελεί μέλος της από το 2008. Σήμερα, η συνεισφορά του ΟΤΕ στις οικονομικές επιδόσεις της TELEKOM είναι η τρίτη ισχυρότερη διεθνώς, μετά τις ΗΠΑ και τη Γερμανία.