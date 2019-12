Δύο ακόμη "Αριστεία" για τη Stoiximan, τη μεγαλύτερη GameTech εταιρεία στην Ελλάδα

Με δύο βραβεία επέστρεψε η Stoiximan από την όγδοη τελετή απονομής των "Αριστείων Εταιρικής Υπευθυνότητας 2019" που διοργανώθηκαν από τον Σύνδεσμο Διαφημιζομένων Ελλάδος (ΣΔΕ) την περασμένη Τετάρτη 27 Νοεμβρίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Πιο συγκεκριμένα, η Stoiximan απέσπασε το “Αριστείο” στην Ενότητα Κοινωνία-Πολιτισμός & Αθλητισμός για το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης “Μικροί Ήρωες by Stoiximan” - το οποίο μάλιστα πρόσφατα απέσπασε Gold βραβείο στην κατηγορία «Best Sports Marketing for Brands» στα Sports Marketing Awards - και το “Αριστείο” στην Ενότητα Purposeful Communication για την καμπάνια “Παίξε Υπεύθυνα” .

Οι δύο σημαντικές αυτές διακρίσεις στη μεγαλύτερη ίσως διοργάνωση για την εταιρική υπευθυνότητα στην Ελλάδα επιβεβαιώνουν την υπευθυνότητα της Stoiximan τόσο στην επικοινωνία όσο και στις κοινωνικές της δράσεις. Η μεγαλύτερη GameTech εταιρεία στην Ελλάδα είναι πλέον μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες στην Ευρώπη, μια ανάπτυξη που βασίστηκε στο Υπεύθυνο Παιχνίδι από την ποιότητα και τις διαδικασίες των προϊόντων της μέχρι την επικοινωνία. Σε αυτό το τελευταίο κομμάτι εντάσσεται και η καμπάνια «Παίξε Υπεύθυνα» που προωθεί την ψυχαγωγία με μέτρο και την υγεία και ασφάλεια στον διαδικτυακό στοιχηματισμό, αλλά θέτοντας και τον πήχη στο σύνολο του κλάδου. Παράλληλα, η εταιρεία αναπτύσσει τα τελευταία χρόνια ένα φιλόδοξο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, επενδύοντας σε δράσεις και πρωτοβουλίες που στηρίζονται στους βασικούς πυλώνες Αθλητισμός, Υπεύθυνο Παιχνίδι και Τεχνολογία.

«Οι Μικροί Ήρωες ξεκίνησαν το 2017 και είναι πλέον ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα που υλοποιούμε μέχρι σήμερα. Αυτό που μας γεμίζει αισιοδοξία είναι το γεγονός ότι δεν έχουν σταματήσει να μεγαλώνουν και να ταξιδεύουν από άκρη σε άκρη σε ολόκληρη την Ελλάδα. Σκοπός της δημιουργίας αυτού του προγράμματος ήταν και παραμένει να δώσει ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά της χώρας να ανακαλύψουν ανεξερεύνητους κόσμους, προσφέροντάς τους ερεθίσματα και εφόδια να κατακτήσουν τα όνειρά τους. Από το 2017 και τους πρώτους μαθητές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης που συμμετείχαν δωρεάν σε εκπαιδευτικά προγράμματα, μέχρι σήμερα που έχουμε αγγίξει τους 26.000 ωφελούμενους μαθητές από τις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας, αποστολή του προγράμματος είναι να προκαλέσει τη θετική αλλαγή στον κόσμο των ίδιων των παιδιών και να αναδείξει τα προσωπικά τους ταλέντα. Είμαστε πολύ περήφανοι, που σε όλο αυτό το ταξίδι, η εκπαιδευτική κοινότητα, οι πρεσβευτές του προγράμματος όπως και όλοι οι συνεργαζόμενοι οργανισμοί και φυσικά τα ίδια τα παιδιά, μας έχουν αγκαλιάσει και έχουν πιστέψει σε αυτό που αρχικά πιστέψαμε και εμείς: Ότι οι ήρωες σε αυτή τη χώρα υπάρχουν παντού. Αρκεί μόνο να τους ανακαλύψουμε, να πιστέψουμε σε αυτούς και να τους δώσουμε την ώθηση που χρειάζονται για να κατακτήσουν και εκείνοι τις δικές τους κορυφές», επεσήμανε η Marketing & CSR Executive της Stoiximan κα Ιωάννα Κοζαδίνου, η οποία παρέλαβε το βραβείο από τον Ολυμπιονίκη Σπύρο Γιαννιώτη, Πρεσβευτή του προγράμματος και μέλος της τιμητικής επιτροπής των "Αριστείων".

Η Marketing & CSR Executive της Stoiximan κα Ιωάννα Κοζαδίνου κρατώντας στα χέρια της το “Αριστείο” για το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης “Μικροί Ήρωες by Stoiximan”.

«Είναι ιδιαίτερη τιμή να βραβευόμαστε στην κατηγορία Purposeful Communication, την πιο πρόσφατη κατηγορία των βραβείων που στόχο έχει να αναδείξει τη δύναμη της επικοινωνίας για έναν κοινωνικό σκοπό. Για εμάς στη Stoiximan το Υπεύθυνο Παιχνίδι βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε δραστηριότητας, και με αυτόν ακριβώς τον τρόπο αναπτύσσουμε και τις καμπάνιες μας. Πίσω από αυτό το βραβείο υπάρχει όχι μόνο η ομάδα Marketing της Stoiximan, αλλά ολόκληρη η εταιρεία, οι 700 εργαζόμενοι που μοιράζονται τις ίδιες αξίες της ψυχαγωγίας με ασφάλεια και υγεία» σχολίασε ο κ. Χρήστος Τζαλαβράς, Head of Marketing & Communication Stoiximan κατά την παραλαβή του βραβείου.

Ο κ, Χρήστος Τζαλαβράς, Head of Marketing & Communication Stoiximan κατά την παραλαβή του “Αριστείου” για την καμπάνια “Παίξε Υπεύθυνα”. ACE PHOTOGRAPHY

Τα Αριστεία Εταιρικής Υπευθυνότητας θεσμοθετήθηκαν από τον Σύνδεσμο Διαφημιζομένων Ελλάδας το 2000 και διοργανώθηκαν για πρώτη φορά το 2001. Ο θεσμός αναδεικνύει κι επιβραβεύει δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας επιχειρήσεων που είχαν σημαντικό αποτύπωμα στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον και παρακινεί άτομα και επιχειρήσεις να συνεισφέρουν με συνέπεια και συνέχεια σε ένα πιο βιώσιμο αύριο.

Στην τελετή παρέστησαν περισσότεροι από 300 εκπρόσωποι του επιχειρηματικού και πνευματικού κόσμου, στελέχη της αγοράς επικοινωνίας και της εταιρικής υπευθυνότητας, φοιτητές καθώς και εκπρόσωποι ΜΚΟ και ομάδων πολιτών. Την Οργανωτική Επιτροπή της φετινής διοργάνωσης συνέστησαν στελέχη από τους τομείς της Επικοινωνίας, του Marketing και της Εταιρικής Υπευθυνότητας ενώ τα “Αριστεία 2019” πραγματοποιήθηκαν υπό την αιγίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Επιχειρηματικής Ηθικής (EBEN GR).

Λίγα λόγια για τη Stoiximan

Η Stoiximan αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία GameTech στην Ελλάδα και μία από τις πλέον αναπτυσσόμενες εταιρείες του κλάδου στην Ευρώπη. Σήμερα η εταιρεία δραστηριοποιείται σε 6 χώρες μέσω των brands Stoiximan για την Ελλάδα και την Κύπρο και Betano για τη Γερμανία, την Αυστρία, τη Ρουμανία και την Πορτογαλία. Επενδύοντας στην τεχνολογία και το ανθρώπινο δυναμικό, κατάφερε μέσα σε 3 χρόνια να επταπλασιάσει το ανθρώπινο δυναμικό του, απασχολώντας σήμερα περισσότερους από 600 εργαζόμενους, εκ των οποίων οι 230 στελεχώνουν το τμήμα Τεχνολογίας.

Με έμφαση στην Τεχνολογία και τον Άνθρωπο, το Υπεύθυνο Παιχνίδι και τον Αθλητισμό, υλοποιεί ένα εκτεταμένο πλάνο δράσεων κοινωνικής υπευθυνότητας. Ανάμεσά τους, το πρόγραμμα «Μικροί Ήρωες» που από το 2017 προσφέρει εκπαιδευτικές εμπειρίες σε περισσότερα από 26.000 παιδιά σε όλη την Ελλάδα.

Παράλληλα, αναπτύσσει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αθλητικών χορηγιών που έχουν αγγίξει περισσότερους από 400 αθλητές, ενώ με την πρωτοβουλία “Try This At Home” ανατρέπει στην πράξη το Brain Drain.