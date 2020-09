EGR Operator Awards 2020: Με 5 υποψηφιότητες 5 η Kaizen Gaming στην τελική ευθεία των «Όσκαρ» του online gaming

Για τους ανθρώπους του online gaming παγκοσμίως, τα EGR Operator Awards είναι η απόλυτη διαγωνιστική διαδικασία, γνωστή και ως τα Όσκαρ του κλάδου. Σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση πέρυσι η Kaizen Gaming (Stoiximan/Betano) έκλεψε τις εντυπώσεις κερδίζοντας το κεντρικό βραβείο για Mobile Operator of the Year 2019. Όπως φαίνεται, αυτό ήταν μόνο η αρχή. Έκτοτε η εταιρεία συνεχίζει δυναμικά να αποδεικνύει τη δέσμευσή της για «συνεχή βελτίωση», όπως ερμηνεύεται και η λέξη Kaizen στα ιαπωνικά. Έτσι και φέτος, η μεγαλύτερη GameTech εταιρεία στη χώρα κατοχυρώνει την υποψηφιότητά της σε πέντε κατηγορίες της διοργάνωσης EGR Operator Awards 2020 περνώντας στην τελική φάση από την Κριτική Επιτροπή για να βρεθεί πιο κοντά στο βάθρο των νικητών.

Η διαδικασία τελικής κατάταξης είναι ένα σημαντικό στάδιο στη διαδικασία και θεωρείται διάκριση από μόνη της, πόσω μάλλον όταν η μία από τις κατηγορίες είναι αυτή του Operator of the Year! Εξίσου σημαντικές είναι και οι άλλες τέσσερις διακρίσεις, που συνολικά αναγνωρίζουν την υπεροχή της εφαρμογής της πλατφόρμας της σε κινητό, την ανάπτυξή της στον τομέα του Καζίνο αλλά και το σταθερό και διαρκές κοινωνικό της αποτύπωμα: Mobile Operator, Mobile Casino Product, Mobile Sports Product και Standout charitable effort of the year. Αξίζει να σημειωθεί ότι η τελευταία κατηγορία προστέθηκε φέτος στη διοργάνωση για πρώτη φορά, ως αποτέλεσμα της πανδημίας αλλά και της επιβράβευσης των δράσεων του κλάδου στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Ξεκινώντας το 2013 η Kaizen Gaming είναι από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες του κλάδου στην Ευρώπη. Επενδύοντας στις Τεχνολογίες Αιχμής, η εταιρεία απασχολεί πλέον περισσότερους από 750 εργαζόμενους και δραστηριοποιείται σε 6 χώρες: Ελλάδα και Κύπρο με το brand Stoiximan, Γερμανία, Ρουμανία, Πορτογαλία και Βραζιλία με το διεθνές της brand Betano. Γνωστή για το εκτεταμένο χορηγικό της πρόγραμμα που στηρίζει μεγάλες διεθνείς αθλητικές ομάδες αλλά και αγαπημένους Ολυμπιονίκες, η εταιρεία λειτουργεί με υπευθυνότητα και ευαισθησία από το ξεκίνημά της. Το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης «Μικροί Ήρωες» έχει αγγίξει περισσότερα από 30.000 παιδιά σε όλη την Ελλάδα, ενώ στην περίοδο της πανδημίας οι δωρεές της Kaizen σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησης έφτασαν τα 0,5 εκατομμύρια ευρώ.

Τα βραβεία EGR Operator Awards πραγματοποιούνται κάθε χρόνο και προσκαλούν τις κορυφαίες εταιρείες του online gaming παγκοσμίως, στοχεύοντας στην αναγνώριση και επιβράβευση της καινοτομίας, των βέλτιστων πρακτικών και της υπευθυνότητας στον χώρο του e-Gaming, αναδεικνύοντας τις προϋποθέσεις εκείνες που δύνανται να εγγυηθούν ένα ασφαλές και ευχάριστο παιχνίδι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κατηγορίες στη φετινή διοργάνωση ανέρχονται στις τριάντα τρεις, ενισχυμένες με επιπλέον δύο κατηγορίες, ενώ στην παρούσα διαγωνιστική φάση οι υποψηφιότητες αγγίζουν συνολικά τις 238 με τη συμμετοχή 100 και πλέον κορυφαίων εταιρειών διαδικτυακών τυχερών παιγνίων που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρο τον κόσμο. Η ανάδειξη των νικητών θα λάβει χώρα στην ψηφιακή τελετή απονομής στις 11 και 12 Νοεμβρίου. Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει!