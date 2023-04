Γιώργος Μαργώνης: Η Παπαστράτος είναι εταιρία προσανατολισμένη στο "brain retrain"

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος, κ. Γιώργος Μαργώνης συμμετείχε σε συζήτηση με θέμα «Innovation across the board: A Prerequisite for survival & Success» στο πλαίσιο του Delphi Economic Forum VIII, που πραγματοποιείται στους Δελφούς 26-29 Απριλίου και τελεί υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου την Παρασκευή 28 Απριλίου, 2023. Στο πάνελ συμμετείχαν επίσης, ο κ. Θεοδόσης Μιχαλόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Microsoft για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα, η κα Πέγκυ Αντωνάκου, Γενική Διευθύντρια Νοτιοανατολικής Ευρώπης της Google, ο κ. Σπύρος Μαγιάτης, Co-Founder and CTO, Workable, Greece, ενώ τη συζήτηση συντόνισε ο κ. Μάρκος Βερέμης, Co-Founder & Executive Chairman; Partner, Upstream; BigPi Venture Capital, Greece.

Ο κ. Μαργώνης κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους της συζήτησης αναφέρθηκε στο «ταξίδι» της καινοτομίας που η Παπαστράτος έχει ξεκινήσει με το σταδιακό μετασχηματισμό της σε μία εταιρεία τεχνολογίας. Επισήμανε το πόσο δημιουργικά έχει αλλάξει, ο μετασχηματισμός αυτός, τον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας, από την παραγωγή, έως τα κανάλια μέσω των οποίων η εταιρεία εμπορεύεται τα προϊόντα της, με την συνολική ψηφιοποίηση όλων των διαδικασιών.

Παράλληλα, σημείωσε την ευθύνη που έχουν οι εταιρείες προς τους ανθρώπους που είναι μέρος και κομμάτι της πορείας της, στην επανεκπαίδευση και το reskilling. Χαρακτηριστικά ανάφερε, «Είναι ευθύνη μας να στηρίξουμε τους ανθρώπους που μας έχουν φέρει μέχρι εδώ. Να τους προσφέρουμε έμπνευση και εργαλεία για να αναπτυχθούν και να αλλάξουν όσο αλλάζουμε κι εμείς.» Στην τοποθέτησή του στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος, Γιώργος Μαργώνης, μίλησε για την ανάγκη η διαχείριση ταλέντου να περνάει και μέσα από τη συνεχή ανάπτυξη και επανεκπαίδευση.

Εμείς στην Παπαστράτος προσπαθούμε να αλλάξουμε όλοι μαζί. Από τον μετασχηματισμό μας δεν εξαιρείται κανένας.» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Γι' αυτό και η Παπαστράτος του 2023 είναι μια εταιρεία προσανατολισμένη στο “brain retrain”, που μαθαίνει, εξελίσσεται και προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.

Στο δεύτερο μέρος της συζήτησης, το οποίο επικεντρώθηκε στην ελληνική επιχειρηματικότητα και τα χαρακτηριστικά της, ο κ. Μαργώνης σημείωσε τις αρετές της προσαρμοστικότητας και της ανθεκτικότητας του Έλληνα επιχειρηματία. Μάλιστα επισήμανε πως αν ενισχύσουμε το κομμάτι της παιδείας, μέσω της οικογένειας και των φορέων, και σταματήσουμε να δαιμονοποιούμε την επιχειρηματικότητα, θα πετύχουμε πολλά περισσότερα. Στο τέλος της τοποθέτησής του ο κ. Μαργώνης ανέφερε πως: «η επιχειρηματικότητα προχωράει μπροστά την κοινωνία, αν είναι σωστή και διαφανής. Και οι εταιρείες, οφείλουμε να δημιουργούμε την κουλτούρα αυτή. Έχουμε χρέος να βοηθήσουμε στην εξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας.»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Microsoft για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα, κ. Θεοδόσης Μιχαλόπουλος από την πλευρά του αναφέρθηκε στα πολλαπλασιαστικά οφέλη του κλάδου της τεχνολογίας στην ευρύτερη οικονομία, την ανάγκη εισόδου περισσότερων γυναικών στον κλάδο, αλλά και την ανάγκη αλλαγής του προγράμματος σπουδών στην εκπαίδευση, ώστε να δοθεί ουσιαστική έμφαση στην τεχνολογία ώστε να αξιοποιηθούν ανάλογα και οι δυνατότητες που παρέχει το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η Πέγκυ Αντωνάκου, Γενική Διευθύντρια Νοτιοανατολικής Ευρώπης της Google μίλησε για τη μεγάλη αλλαγή που έχει συντελεστεί στο ελληνικό οικοσύστημα της τεχνολογίας την τελευταία δεκαετία. "Η επιτυχία γεννάει την επιτυχία", σημείωσε η ίδια. "Το ταλέντο θα είναι πάντα ένα ζητούμενο, αλλά στον κλάδο της τεχνολογίας η ζήτηση για εξειδικευμένα ταλέντα είναι τόσο υψηλή, που η προσφορά δυσκολεύεται να καλύψει τη ζήτηση.

Τέλος, ο Σπύρος Μαγιάτης, ο Co-Founder και CTO της Workable αναφέρθηκε στον αντίκτυπο που είχε η παρατεταμένη πολιτική χαμηλών επιτοκίων, η οποία οδήγησε σε έκρηξη της χρηματοδότησης των τεχνολογικών εταιρειών μέσω επιχειρηματικών κεφαλαίων. Η προσαρμογή της υπερεπένδυσης που σημειώθηκε θα φέρει καλύτερη ισορροπία στην αγορά, όπως υποστήριξε.

