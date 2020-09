H Ειρήνη Γελέ νέα Head of Performance Marketing στην Kaizen Gaming

Η Ειρήνη Γελέ αναλαμβάνει Head of Performance Marketing στην Kaizen Gaming, ενισχύοντας το τμήμα Marketing της μεγαλύτερης GameTech εταιρείας στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο των καθηκόντων της, η κα. Γελέ αναλαμβάνει την υλοποίηση της στρατηγικής του Digital και Performance Marketing της εταιρείας με στόχο τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στο διευρυμένο φάσμα των ψηφιακών δραστηριοτήτων της. Η Ειρήνη Γελέ συμπεριλαμβάνεται στην ανώτερη ομάδα της Kaizen Gaming και θα αναφέρεται στον Πάνο Κωνσταντόπουλο, CMO της εταιρείας.

Η Ειρήνη Γελέ αποφοίτησε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ολοκληρώνοντας τις προπτυχιακές σπουδές της στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, ακολουθώντας αμέσως μετά στο δεύτερο κύκλο σπουδών της το μεταπτυχιακό δίπλωμα Marketing Communications στο Πανεπιστήμιο του Birmingham. Τα τελευταία δέκα χρόνια εργαζόταν στην Αγγλία, όπου μέχρι και τον Μάρτιο απασχολούνταν στην εταιρεία The Body Shop από τη θέση του Global Head of Performance Marketing. Πριν από αυτό εργάστηκε ως Senior Digital Performance Marketing Manager στο αθλητικό τηλεοπτικό δίκτυο Eurosport, το πανευρωπαϊκό συνδρομητικό δίκτυο που ανήκει στην Discovery Inc.

«Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκω τη δική μου θέση στη μεγάλη οικογένεια της Kaizen Gaming, μια εταιρεία που αναπτύσσεται διαρκώς ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα και δίνοντας μεγάλη σημασία στην εξέλιξη των ανθρώπων της. Η Τεχνολογία, η υπεύθυνη και ποιοτική επικοινωνία, η αποδεδειγμένη ψηφιακή καινοτομία ήταν μερικά μόνο από τα στοιχεία που με βοήθησαν να αποφασίσω για το επόμενο επαγγελματικό μου βήμα. Επιστρέφω στην Ελλάδα με χαρά για να συνεισφέρω σε έναν οργανισμό που συνδυάζει διεθνή ανταγωνιστικότητα και ένα ανθρώπινο κλίμα και αποδεδειγμένα ενδιαφέρεται να επενδύσει στην επιστροφή του ανθρώπινου ταλέντου στην Ελλάδα. Για την εταιρεία είμαι μία ιστορία brain gain, για εμένα η Kaizen είναι το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα μου. Σε αυτό το πλαίσιο θα συνεργαστούμε για να δυναμώσουμε την αποτελεσματικότητα με συγκεκριμένα βήματα και μετρήσιμα αποτελέσματα, έχοντας πάντα ως προτεραιότητα τη βελτίωση της online εμπειρίας των χρηστών μας» σημείωσε η κα. Ειρήνη Γελέ.

Ο κ. Πάνος Κωνσταντόπουλος, CMO της Kaizen Gaming δήλωσε χαρακτηριστικά «Η Kaizen Gaming δεν είναι απλά μια κορυφαία διαδικτυακή πλατφόρμα αλλά μια εταιρεία που διεκδικεί και επενδύει διαρκώς στους ανθρώπους της, ώστε να είμαστε σήμερα η μεγαλύτερη GameTech εταιρεία στην Ελλάδα. Παράλληλα, η εξωστρέφειά μας και η τοποθέτησή μας ως μεγάλου διεθνή παίκτη σε άλλες αγορές, μας επιβάλλει να αναλύσουμε και να επεξεργαστούμε καλύτερα την ψηφιακή μας παρουσία εκεί έξω για να υλοποιήσουμε το πλάνο της στρατηγικής μας ανάπτυξης. Είμαι βέβαιος ότι οι γνώσεις και η εμπειρία της Ειρήνης θα μας βοηθήσουν να αξιοποιήσουμε το ψηφιακό περιβάλλον, το φυσικό επαγγελματικό μας σπίτι, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ένας ακόμη λόγος για τον οποίο με χαροποιεί ιδιαίτερα η ένταξη της Ειρήνης στην ομάδα μας, είναι γιατί η ίδια αποτελεί ζωντανό παράδειγμα του δικού μας στοιχήματος, αυτού του Brain Gain. Στην Kaizen Gaming έχουμε δημιουργήσει τις συνθήκες εκείνες που επιτρέπουν στους νέους, ικανούς επαγγελματίες να επιστρέψουν στην Ελλάδα διατηρώντας τους ίδιους, υψηλούς στόχους αλλά και μία διεθνή καριέρα. Η πρωτοβουλία μας για την αντιστροφή της ροής, του «Try this at home» ζωντανεύει μέσα από τέτοιες ιστορίες, όπως αυτής της Ειρήνης. Την καλωσορίζουμε λοιπόν και της ευχόμαστε καλή αρχή.»

