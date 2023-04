Η ΑΒ Βασιλόπουλος επενδύει σε νέα καταστήματα

Το νέο μεγάλο κατάστημα της ΑΒ Βασιλόπουλος στο Χαλάνδρι στην οδό Δ. Πλακεντίας & Ζήνωνος, αποτελεί τη νέα προσθήκη για την αλυσίδα σούπερ μάρκετ, η οποία, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ανακοίνωση, επενδύει διαρκώς στη διεύρυνση του δικτύου της με νέα σημεία πώλησης.

"Νέο" είναι και το μεγάλο κατάστημα της ΑΒ Βασιλόπουλος στην Πειραιώς 86 αφού φέτος συμπληρώνει ένα χρόνο λειτουργίας. "Ένας χρόνος ΑΒ Πειραιώς είναι ένας μήνας γιορτής με πολλές εκπλήξεις και προσφορές. Στόχος της εταιρείας είναι να βρίσκεται σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, προσφέροντας την καλύτερη εξυπηρέτηση στους 2,2 εκατομμύρια πελάτες της και μια μεγάλη γκάμα προϊόντων αδιαπραγμάτευτης ποιότητας, με προσιτές τιμές για όλους", σημειώνει η ανακοίνωση που προσθέτει τα εξής:

"Το κατάστημα στο Χαλάνδρι χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερο σχεδιασμό και αισθητική και κάνει το ταξίδι αγορών ξεχωριστό και άνετο για κάθε επισκέπτη. Στον 1.400 τ.μ. χώρο πώλησης που χωρίζεται σε 2 επίπεδα, οι πελάτες θα βρουν οπωροπωλείο με φρέσκα φρούτα και λαχανικά, κρεοπωλείο και ιχθυοπωλείο με εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα, τμήμα με μεγάλη ποικιλία σε τυριά και αλλαντικά και ιδιαίτερες delicatessen γεύσεις, ζεστό ψωμί και γλυκίσματα ειδικά διαμορφωμένο χώρο κάβας, με κρασιά και ποτά για κάθε γούστο, τμήμα Armonia με προϊόντα για ισορροπημένη διατροφή και φυσικά τμήμα Φροντίδα & Ομορφιά για την προσωπική περιποίηση και υγιεινή. Επίσης, το κατάστημα διαθέτει άνετο υπόγειο 38 θέσεων, 5 ταμεία & 3 self check out ταμεία για εύκολες αγορές. Εν όψει του Πάσχα, μάλιστα, οι επισκέπτες του καταστήματος μπορούν να επωφεληθούν των προσφορών: -50% ή 1+1 δώρο προϊόντα σε επιλεγμένους κωδικούς, αλλά και επιπλέον να κερδίσουν 10% στις συνολικές αγορές τους. Οι προσφορές συνεχίζονται και μετά το Πάσχα με την AB plus στο προσκήνιο και ενέργειες με πολλούς πόντους και δυνατές προσφορές για να κερδίζεις 6ευρες επιταγές γρήγορα και εύκολα.

Κατάστημα της ΑΒ Βασιλόπουλος στο Χαλάνδρι

Εορταστικό είναι όμως το κλίμα και στο μεγάλο κατάστημα της ΑΒ Βασιλόπουλος στην Πειραιώς 86, στο εμπορικό κέντρο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Πειραιώς και Κηφισού, αφού φέτος συμπληρώνει ένα χρόνο λειτουργίας. Έτσι, από τις 6 έως τις 9 Απριλίου οι πελάτες θα κερδίζουν 10% στις συνολικές τους αγορές ενώ από την ίδια μέρα έως και τις 15 του μήνα εντός του καταστήματος θα απολαύσουν αποκλειστικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα."

Να σημειωθεί ότι φέτος με την αγορά Πασχαλινού Αβγού της ΑΒ στηρίζονται τα παιδιά του Πανελλήνιου Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες, "Αμυμώνη".

