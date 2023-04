Kaizen Gaming: Νέες αγορές οι στόχοι έως το 2026

Επέκταση σε νέες αγορές με στόχο έως το 2026 να δραστηριοποιείται σε 26 αγορές δίνει η Kaizen Gaming, η οποία συμπλήρωσε ήδη 10 χρόνια δραστηριοποίησης. Σήμερα η εταιρεία έχει παρουσία σε 13 αγορές και στόχος είναι να προσθέσει ακόμη 13 νέες στα επόμενα 4 χρόνια αναπτύσσοντας τη διεθνή της παρουσία με ρυθμό 3-4 νέες αγορές ετησίως. Το 2023 στόχοι είναι το άνοιγμα της αγοράς της Νιγηρίας, της Κολομβίας και του Μεξικού.

Η Kaizen Gaming έχει παρουσία στην Ελλάδα και την Κύπρο μέσω της Stoiximan Ltd η οποία ανήκει κατά 84,9% στην ΟΠΑΠ και μέσω της Kaizen Gaming Ltd (στην οποία συμμετέχει κατά 36,7% η Allwyn -που είναι μέτοχος και στην ΟΠΑΠ) με το σήμα Betano στην Ευρώπη, σε Πορτογαλία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Τσεχία και Γερμανία στη Νότιο Αμερική σε Βραζιλία, Χιλή, Περού Εκουαδόρ, στη Βόρειο Αμερική σε Οντάριο και Καναδά και στην Αφρική, στη Νιγηρία.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία αναπτύσσεται με έδρα την Ελλάδα, όπου βρίσκεται εγκαταστημένη και η μεγαλύτερη ομάδα εργαζομένων (1.100 άτομα από 1.800 συνολικά), ενώ μόνο το 2022 προχώρησε σε 800 προσλήψεις, προγραμματίζοντας ακόμη 1.100 προσλήψεις μέσα στο 2023.

Όλα όσα αφορούν στη στρατηγική ανάπτυξης της Game Tech εταιρείας παρουσιάστηκαν με αφορμή την επίσημη παρουσίαση του νέου υπερσύγχρονου κτιρίου γραφείων της στο Μαρούσι.

Το Kaizen Campus, σχεδιασμένο από την αρχιτεκτονική εταιρεία USP αποτελεί ανάπτυξη των Dimand-Prodea στο οποίο μεταφέρθηκε η έδρα ήδη από τον Φεβρουάριο. Αποτελεί μία από τις πρώτες εγκαταστάσεις γραφείων στην Ελλάδα, ειδικά μελετημένη για το υβριδικό μοντέλο εργασίας, δηλαδή για εργαζόμενους με φυσική παρουσία κάποιες ημέρες την εβδομάδα. Διαθέτει 22 αίθουσες συναντήσεων, 19 «τηλεφωνικούς θαλάμους» μελετημένους ειδικά για μικρότερες διαδικτυακές – και μη – συναντήσεις. Διαθέτει επίσης μια αίθουσα εκπαίδευσης, αμφιθέατρο, cinema και ένα playroom (με τοίχο αναρρίχησης, F1 Playstation, μπιλιάρδο, πινγκ πονγκ, air hockey, etc)

Το Kaizen Campus, δημιουργήθηκε σύμφωνα με τις βασικές αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού προκειμένου να πιστοποιηθεί με το διεθνές πρότυπο WELL, το οποίο επικεντρώνεται στις συνθήκες για την προώθηση της ευεξίας και της υγείας του ανθρώπου στο κτιριακό περιβάλλον. Είναι επίσης ένα από τα λίγα κτίρια στην Αθήνα που αναμένεται να πιστοποιηθούν με LEED® GOLD (Leadership in Energy and Environmental Design), το παγκόσμιο σύστημα πιστοποίησης αειφόρων κτιρίων.

Πέρα από το νέο χώρο γραφείων, η διοίκηση της εταιρείας αναφέρθηκε και στη νέα εμπορική και επιχειρηματική συνεργασία με τον Γ. Αντετοκούμπο, ο οποίος αναδείχθηκε νέο brand Ambassador και αναλαμβάνει να διαφημίζει προϊόντα της betano ως Global Brand Ambassador από 1/1/2023 και της stoiximan από 1/1/2024. Μάλιστα, ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο συνεργασίας με το επενδυτικό fund που έχει δημιουργήσει ο διάσημος μπασκετμπολίστας.

Τέλος, η εταιρεία με στόχο να ενισχύσει την προσφορά της στην κοινωνία, ανακοίνωσε την ίδρυση του Kaizen Foundation, με πρώτη του ενέργεια την ανακαίνιση του 75% του Παίδων Πεντέλης, μια χορηγία ύψους 3,5 εκ. ευρώ.

